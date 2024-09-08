Андрей Канчельскис: «Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд. Переход в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Эрлинг Холанд Футбол

Андрей Канчельскис не считает Александра Соболева топ-форвардом.

– Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться.

– Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»?

– Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда у человека все вокруг плохие, то наверняка он сам дерьмо.
+2
0
+2
Удивительно глубокая мысль
+2
0
+2
Ответ Н.Ф.
"Слово не воробей. Вообще ничего кроме воробья не воробей" ©
Д. Стэтхэм?
+1
0
+1
Воскресенье с похмелья
+1
-1
0
С пальцем сравнил
+1
-1
0
Канчельскис Мостовой не тренер, тренер это Гвардиола
+1
-1
0
"Слово не воробей. Вообще ничего кроме воробья не воробей"
©
+1
-1
0
Его не с Холандом надо сравнивать. Соболев не топ-форвард для топ-команд РПЛ. Топы - Кордоба, Тюкавин, Кассьерра.
0
0
0
Ворона не Голубь, Голубь не Ворона
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий