Андрей Канчельскис: «Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд. Переход в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться»

Андрей Канчельскис не считает Александра Соболева топ-форвардом.

– Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход в « » может как окупиться, так и провалиться.

– Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»?

– Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это , – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.