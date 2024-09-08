Андрей Канчельскис: «Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд. Переход в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться»
Андрей Канчельскис не считает Александра Соболева топ-форвардом.
– Трансферы – такое дело, что всегда есть доля риска. Есть куча примеров, когда хорошие игроки не могли заиграть в новом клубе. Поэтому переход Соболева в «Зенит» может как окупиться, так и провалиться.
– Удивляет ли переход топ-нападающего из «Спартака» в «Зенит»?
– Ничего удивительного в этом нет. Да и Соболев – не топ-форвард, топ-форвард – это Холанд, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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