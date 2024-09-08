Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом». Аршавин и Тимощук выйдут в старте

Александр Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».

Также в матче примет участие член тренерского штаба , который выйдет на поле в качестве капитана. А заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию сыграет за « », за который выступал ранее.

Игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

Полный стартовый состав « » выглядит следующим образом:

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