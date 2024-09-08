Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом». Аршавин и Тимощук выйдут в старте
Александр Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».
Также в матче примет участие член тренерского штаба Анатолий Тимощук, который выйдет на поле в качестве капитана. А заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сыграет за «Кайрат», за который выступал ранее.
Игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.
Полный стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом:
Михаил Кержаков, Нино Мота, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Анатолий Тимощук, Ильзат Ахметов, Вендел, Александр Ерохин, Артур, Густаво Мантуан, Александр Соболев.
увидев Тимощука и Аршавина я подумал что включил какой-то матч в записи
Удивительный состав!
Интересно будет посмотреть, поехали!