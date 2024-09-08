Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом». Аршавин и Тимощук выйдут в старте

Теги Зенит Михаил Кержаков Анатолий Тимощук Андрей Аршавин премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Дуглас Сантос Ильзат Ахметов Артур Гимараэс Нино Мота Александр Соболев Вендел Sports – Казахстан Густаво Мантуан Футбол

Александр Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».

Также в матче примет участие член тренерского штаба Анатолий Тимощук, который выйдет на поле в качестве капитана. А заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сыграет за «Кайрат», за который выступал ранее.

Игра начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

Полный стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Михаил КержаковНино МотаДмитрий ЧистяковДуглас Сантос, Анатолий Тимощук, Ильзат Ахметов, Вендел, Александр ЕрохинАртур, Густаво Мантуан, Александр Соболев.

10 комментариев
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Надеюсь, дадут игровое время парнишке Тимощуку! Видно, с задатками хорошего защитника или опорника. Вангую, заберут в Баварию и выиграет требл без Кейна.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Вот ты дятел, конечно 🤡
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Ну всё, у Кайрата нет шансов. Как только увидят брекеты Соболева сразу паника начнется.
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Не, ну достойный матч для дебюта с Тимощуком в старте. Против Аршавина ещё поиграет
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Только давайте без травм, а то у нас паспортистов осталось "раз-два и обчёлся".
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Комментарий удален модератором
Толя даст угля, как истинный шахтёровец!
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ё-маё )))
увидев Тимощука и Аршавина я подумал что включил какой-то матч в записи
Удивительный состав!
Интересно будет посмотреть, поехали!
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Шава - Бог!
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
можно в профиль не заходя сказать ,что ты с----я.
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Ответ Deca
ё-маё ))) увидев Тимощука и Аршавина я подумал что включил какой-то матч в записи Удивительный состав! Интересно будет посмотреть, поехали!
Сначала подумал, что это сын)))
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