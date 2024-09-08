Ари: «С Мусаевым «Краснодар» играл в красивый футбол – как тики-така Гвардиолы. Когда буду тренером, хочу ставить такой же»

Теги премьер-лига Россия Ари Краснодар Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Футбол

Ари высоко отозвался о тренере Мураде Мусаеве.

– Есть ли российский тренер, чей стиль работы вас особенно впечатляет?

– У каждого свой подход. Но ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол – как тики-така Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол.

– Мусаев – единственный, на кого хочется быть похожим?

– Скорее – перенять опыт. Но я не хочу быть на кого-либо похожим. Хочу быть лучшим, если стану тренером! – сказал президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Краснодара».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гвардиола не осилил бы работать с нашими поленьями, его бы к зиме уже поперли
+5
-2
+3
Он сам звонит российским журналистам?) Кому он нужен?
+3
-1
+2
Хватит оскорблять Гвардиолу сравнениями с такими физруками
+7
-5
+2
Это был кстати, как по мне, самый красивый Краснодар. Ари тогда был ложно днвяткой, прям постоянно через центр комбинировала. Красота была. Там много голов на загляденье было.
+1
0
+1
Именно по игре мне больше нравился Краснодар при Кононове, когда играли в ЛЕ в одной группе с Эвертоном
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
Хватит оскорблять Гвардиолу сравнениями с такими физруками
В чем Ари не прав? Краснодар очень красиво играл в первом заходе Мусаева
+5
-4
+1
Знаменитая тити-кака Мусаева!
+1
-1
0
Играл или играет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий