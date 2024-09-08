Ари: «С Мусаевым «Краснодар» играл в красивый футбол – как тики-така Гвардиолы. Когда буду тренером, хочу ставить такой же»

Ари высоко отозвался о тренере Мураде Мусаеве.

– Есть ли российский тренер, чей стиль работы вас особенно впечатляет?

– У каждого свой подход. Но ближе всех для меня Мурад Мусаев, с которым я поработал в «Краснодаре». С ним мы играли в очень интересный и красивый футбол – как тики-така Гвардиолы. Мне это нравилось. Когда буду тренером, хочу ставить такой же футбол.

– Мусаев – единственный, на кого хочется быть похожим?

– Скорее – перенять опыт. Но я не хочу быть на кого-либо похожим. Хочу быть лучшим, если стану тренером! – сказал президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Краснодара».