Мусаев о «Краснодаре»: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь»
Мурад Мусаев объяснил, почему «Краснодар» стал меньше атаковать после гола.
– После первого забитого мяча сложилось впечатление, что «Краснодар» отошел на свою половину поля. Такая была установка от вас?
– От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь.
Забили гол, неплохо играли, потом «присели» назад. Концовку тайма сыграли хорошо, со второго тайма нормальный был контроль, шли вперед, создавали моменты, забили. Эта проблема была, но непродолжительное время.
– Когда поняли, что это победа?
– Когда увидел, что добавили пять минут. Подумал, что за пять минут они точно три не забьют, – заявил главный тренер «Краснодара» после разгрома «Локомотива» (3:0).
А вообще, до тех пор, пока клуб полностью, в отличие от остальных, финансируется частным лицом - никого не должно волновать каким составом он играет