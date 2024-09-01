Мусаев о «Краснодаре»: «От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев объяснил, почему «Краснодар» стал меньше атаковать после гола.

– После первого забитого мяча сложилось впечатление, что «Краснодар» отошел на свою половину поля. Такая была установка от вас?

– От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь.

Забили гол, неплохо играли, потом «присели» назад. Концовку тайма сыграли хорошо, со второго тайма нормальный был контроль, шли вперед, создавали моменты, забили. Эта проблема была, но непродолжительное время.

– Когда поняли, что это победа?

– Когда увидел, что добавили пять минут. Подумал, что за пять минут они точно три не забьют, – заявил главный тренер «Краснодара» после разгрома «Локомотива» (3:0).

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3 комментария
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галицкий доволен
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Ответ Jovana Jovii
Ваша болезнь - шизофрения. Кричать об атакующем футболе, но потом всю весну играть от обороны. Кричать о воспитанниках и академии, но выпускать 8 легионеров на Зенит, ЦСКА, Динамо и Локомотив.
Один раз сказали о том, что есть мечта, чтобы 11 воспитанников вышли в старт - запомнили навсегда.
А вообще, до тех пор, пока клуб полностью, в отличие от остальных, финансируется частным лицом - никого не должно волновать каким составом он играет
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