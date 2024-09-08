Нагельсманн о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Если они с Виртцем продолжат в том же духе, то номинируют обоих. И у обоих будет шанс выиграть»

Юлиан Нагельсманн высказался о претендентах на «Золотой мяч».

Ранее Флориан Виртц был включен в список 30 номинантов на трофей этого года, а не попал в их число.

«Если они продолжат в том же духе, то в какой-то момент оба будут номинированы на « ».

И тогда у обоих будет шанс выиграть», – заявил главный тренер сборной .

Вчера немцы разгромили сборную Венгрии (5:0) в матче Лиги наций. На счету Виртца – гол и результативная передача, Мусиала отметился одним голом и тремя ассистами.