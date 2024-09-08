Нагельсманн о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Если они с Виртцем продолжат в том же духе, то номинируют обоих. И у обоих будет шанс выиграть»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Золотой мяч Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала Флориан Виртц Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о претендентах на «Золотой мяч».

Ранее Флориан Виртц был включен в список 30 номинантов на трофей этого года, а Джамал Мусиала не попал в их число.

«Если они продолжат в том же духе, то в какой-то момент оба будут номинированы на «Золотой мяч».

И тогда у обоих будет шанс выиграть», – заявил главный тренер сборной Германии.

Вчера немцы разгромили сборную Венгрии (5:0) в матче Лиги наций. На счету Виртца – гол и результативная передача, Мусиала отметился одним голом и тремя ассистами.

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4 комментария
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https://www.youtube.com/watch?v=h-oS73MurCo
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Ответ Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=h-oS73MurCo
Плюс за классику. И ютуб работает, оказывается.
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Наконец оценка без истерик. Еще и с упоминанием Виртца)
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