Нагельсманн о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Если они с Виртцем продолжат в том же духе, то номинируют обоих. И у обоих будет шанс выиграть»
Юлиан Нагельсманн высказался о претендентах на «Золотой мяч».
Ранее Флориан Виртц был включен в список 30 номинантов на трофей этого года, а Джамал Мусиала не попал в их число.
«Если они продолжат в том же духе, то в какой-то момент оба будут номинированы на «Золотой мяч».
И тогда у обоих будет шанс выиграть», – заявил главный тренер сборной Германии.
Вчера немцы разгромили сборную Венгрии (5:0) в матче Лиги наций. На счету Виртца – гол и результативная передача, Мусиала отметился одним голом и тремя ассистами.