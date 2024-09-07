Директор «Баварии» Эберль о том, что Мусиала не номинирован на «Золотой мяч»: «Непостижимо. Джамал был одним из лучших на Евро. У него уникальные способности»
В «Баварии» удивлены, что Джамал Мусиала не номинирован на «Золотой мяч».
«Я рад за каждого игрока, номинированного на «Золотой мяч», но мы в «Баварии» очень удивлены, что Джамал Мусиала отсутствует в этом списке. Джамал был одним из лучших игроков на Евро, попал в символическую сборную турнира и стал одним из лучших бомбардиров. Кроме того, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов благодаря великолепным выступлениям Джамала.
Тот факт, что он даже не входит в число 30 лучших игроков прошлого сезона, для нас совершенно непостижим. На наш взгляд, Джамал – один из самых интересных игроков в международном футболе, обладающий совершенно исключительными, уникальными способностями. Мы очень гордимся тем, что он делает для «Баварии», а также для сборной», – сказал директор «Баварии» Макс Эберль в интервью DPA.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Джамал Мусиала один из лучших игроков последних лет.