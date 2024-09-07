Директор «Баварии» Эберль о том, что Мусиала не номинирован на «Золотой мяч»: «Непостижимо. Джамал был одним из лучших на Евро. У него уникальные способности»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Золотой мяч Евро-2024 Макс Эберль Джамал Мусиала Футбол

В «Баварии» удивлены, что Джамал Мусиала не номинирован на «Золотой мяч».

«Я рад за каждого игрока, номинированного на «Золотой мяч», но мы в «Баварии» очень удивлены, что Джамал Мусиала отсутствует в этом списке. Джамал был одним из лучших игроков на Евро, попал в символическую сборную турнира и стал одним из лучших бомбардиров. Кроме того, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов благодаря великолепным выступлениям Джамала.

Тот факт, что он даже не входит в число 30 лучших игроков прошлого сезона, для нас совершенно непостижим. На наш взгляд, Джамал – один из самых интересных игроков в международном футболе, обладающий совершенно исключительными, уникальными способностями. Мы очень гордимся тем, что он делает для «Баварии», а также для сборной», – сказал директор «Баварии» Макс Эберль в интервью DPA.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

20 комментариев
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Это он так пошутил?)
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Джамал чудо как прекрасен. В ЛЧ, в Бундеслиге, на Евро творил феерию. Жаль только, что во всех турнирах он такой в проходных матчах, как дело до решающих раундов он испарился.
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Ответ chalkidis nikolai
Джамал чудо как прекрасен. В ЛЧ, в Бундеслиге, на Евро творил феерию. Жаль только, что во всех турнирах он такой в проходных матчах, как дело до решающих раундов он испарился.
В лч жестко феерил целых 2 мяча забил ну это точно Золотой мяч
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Щас бы за 3 место в моно лиге номинировать на ЗМ😁💪
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А он что нибудь выиграл в прошлом сезоне?
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Номинантов на ЗМ выбирают не по способностям, а по результативной игре, по полезности для команды. Тут Мусиала далеко не лидер.
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Даже чемпионат Баварии, Бавария проиграла )) о чем речь тогда ?)
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Да не было этого,,не блистал он не где, в чемпионате лучший Виртц и в сборной ровно тоже самое!!!!
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Ответ ното Noto
А ЗМ даётся за командные трофеи или за личную игру? Тогда где ЗМ Торреса, Варана, Хедиры, Жоржиньо, Альвареса?
Дак Масиала и по игре далеко не в топ-30. А глядя на трофеи, он и в топ-50 не входит
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Номинантов на ЗМ выбирают не по способностям, а по результативной игре, по полезности для команды. Тут Мусиала далеко не лидер.
На евро он лидер по голам за Германию, в Баварии за 24 матча 16 результативных действий, второй бомбардир в клубе после Кейна, трейтий лучший в клубе после Кейна и Сане. Где ты увидел неполезность? Тут больше сыграл фактор провала Баварии, а не полезность, по полезности Джамал не уступает половине из списка номинантов.
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Ответ Бутсы Крооса
На евро он лидер по голам за Германию, в Баварии за 24 матча 16 результативных действий, второй бомбардир в клубе после Кейна, трейтий лучший в клубе после Кейна и Сане. Где ты увидел неполезность? Тут больше сыграл фактор провала Баварии, а не полезность, по полезности Джамал не уступает половине из списка номинантов.
Ну какой ЗМ, если ты даже в своей команде, которая ничего не выиграла, не лучший?
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действительно странно почему его не включили в список номинантов на ЗМ.
Джамал Мусиала один из лучших игроков последних лет.
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Ответ che kaif
Щас бы за 3 место в моно лиге номинировать на ЗМ😁💪
За 3 место
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Ответ sladkiy
За 3 место
Тем более
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Ответ Тимур_1116362918
Да не было этого,,не блистал он не где, в чемпионате лучший Виртц и в сборной ровно тоже самое!!!!
В сборной ещё Мюллер был
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Ответ Booligan
В сборной ещё Мюллер был
И что,там и Кросс был и что с этого!
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