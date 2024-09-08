Даниил Чалов о Федоре: «Нет зависти к брату. Мы дополняем друг друга. Это невозможно сравнивать. Это как футуризм и барокко» 

Теги ПАОК высшая лига Греция Даниил Чалов Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Даниил Чалов высказался о своем отношении к младшему брату.

Федор Чалов летом перешел из ЦСКА в ПАОК.

«Нет никакой зависти к брату. И соперничества в детстве не было. Смотря в чем измерять результат. Это когда ты побеждаешь в каждом матче или это путь, который прошел. 

Для меня круто, что и у меня, и у Феди два разных интересных пути из абсолютно разной жизни. И когда мы соединяемся вместе, получается суперкомбо. Мы дополняем друг друга. Это невозможно сравнивать. 

Это как футуризм и барокко — разные эпохи, иной подход, но и то и другое — круто», — сказал 30-летний экс-защитник «Томи» и «Мордовии», выступающий ныне в Медиалиге за команду «Планета Земля».

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2 комментария
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Это невозможно сравнивать.
Это как абсолютно бездарный игрок с никчемной карьерой и более-менее средний футболист, вот настолько сложно сравнить.
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