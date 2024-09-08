Даниил Чалов о Федоре: «Нет зависти к брату. Мы дополняем друг друга. Это невозможно сравнивать. Это как футуризм и барокко» 

Даниил Чалов высказался о своем отношении к младшему брату.

Федор Чалов летом перешел из ЦСКА в .

«Нет никакой зависти к брату. И соперничества в детстве не было. Смотря в чем измерять результат. Это когда ты побеждаешь в каждом матче или это путь, который прошел.

Для меня круто, что и у меня, и у два разных интересных пути из абсолютно разной жизни. И когда мы соединяемся вместе, получается суперкомбо. Мы дополняем друг друга. Это невозможно сравнивать.

Это как футуризм и барокко — разные эпохи, иной подход, но и то и другое — круто», — сказал 30-летний экс-защитник «Томи» и «Мордовии», выступающий ныне в Медиалиге за команду «Планета Земля».