Чалов не забил пенальти на 93-й минуте матча с «Шэмрок Роверс» в плей-офф отбора ЛЕ, но поучаствовал в двух голах ПАОК
Федор Чалов поучаствовал в двух голах ПАОК в матче с «Шэмрок Роверс».
Российский нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0). Его отбор мяча возле штрафной соперника привел к третьему голу ПАОК – на 67-й минуте отличился Иоаннис Константелиас.
На 93-й минуте Чалов не реализовал пенальти – его удар отразил голкипер гостей Леон Пельс.
На 94-й минуте экс-игрок ЦСКА головой пробил из штрафной, но Пельс отбил удар. Абдул Рахман Баба добил мяч в сетку сразу после сэйва вратаря.
Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОК и провел на поле весь матч, не отметившись голевыми действиями.
Как бы с командой и болельщиками это ему не испортило отношения. Ну хотел забить да. Если уж вырываешь у грека в Греции, то забивай.
Представь что легионер вырывает у русского в условном локомотиве или динамо, который играет последний матч, пенальти при этом ничего не решает.
а запоминается последнее)
Он не во дворовой лиге играет, что бы "надламливаться".