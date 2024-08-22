Чалов не забил пенальти на 93-й минуте матча с «Шэмрок Роверс» в плей-офф отбора ЛЕ, но поучаствовал в двух голах ПАОК

Теги премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА ПАОК высшая лига Греция Шэмрок Роверс Магомед Оздоев Абдул Рахман Баба Федор Чалов Футбол

Федор Чалов поучаствовал в двух голах ПАОК в матче с «Шэмрок Роверс».

Российский нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0). Его отбор мяча возле штрафной соперника привел к третьему голу ПАОК – на 67-й минуте отличился Иоаннис Константелиас.

На 93-й минуте Чалов не реализовал пенальти – его удар отразил голкипер гостей Леон Пельс.

На 94-й минуте экс-игрок ЦСКА головой пробил из штрафной, но Пельс отбил удар. Абдул Рахман Баба добил мяч в сетку сразу после сэйва вратаря.

Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОК и провел на поле весь матч, не отметившись голевыми действиями.

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55 комментариев
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Ответ *MVP*
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Ну это почти четверть всех голов, разве мало?
+78
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+68
Даже главный талант потерял, позволявший забивать голы в РФПЛ. Дальше сложнее будет
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+55
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ахахахахаха норм ЦСКА Вовремя сплавили паспортиста
Вовремя сплавили - это если бы Кристал Пэлэсу за 20+ лямов отдали, когда они предлагали, а не 3 еле-еле грекам
+38
-2
+36
Ответ Predator87
да ладно счет был 3-0,чалов особо ничем не рисковал.клуб прошел в след стадию,почему бы пенку и не пробить)но в цска он пенки поувереннее исполнял это факт
Вот именно, что не рисковал. Пробить хотел ГРЕК, играющий последний как я понял матч за ПАОК и переходящий в Вольфсбург.
Как бы с командой и болельщиками это ему не испортило отношения. Ну хотел забить да. Если уж вырываешь у грека в Греции, то забивай.
Представь что легионер вырывает у русского в условном локомотиве или динамо, который играет последний матч, пенальти при этом ничего не решает.
+36
-1
+35
Плохо пробил Федя. Такие эпизоды надо 100% решать, если хочешь быть железным игроком основы.
+37
-2
+35
Золотой актив в своём репертуаре
+33
-6
+27
и вот зачем мяч у грека вырывал...я понимаю. если бы старожилом был в клубе, а так, как-то мерзковато этот Чалов поступил
+27
-8
+19
В Европе вратари серьезные, это вам не Шунину забивать
+16
-4
+12
Ответ Eugene Leonov
В Европе вратари серьезные, это вам не Шунину забивать
Да уж куда вратарям из рпл до сербезного уровня вратаря Шемрок Роверс
+8
0
+8
Ответ Кирилл Эсаулов
но тем не менее в двух голах поучаствовал
В подыгрыше он неплох. Это главный его навык. Как по мне ему больше подойдёт роль оттяннутого форварда, а не на острие
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Ответ Папа Футбола
Плохо пробил Федя. Такие эпизоды надо 100% решать, если хочешь быть железным игроком основы.
Стоило одно пенальти не забить и понеслось. Был бы чуть удачливее, забил бы с добивания. Такое бывает и у самых топов, хватит пороть чушь (я не про Смолова).
+5
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+4
Ответ *MVP*
Комментарий скрыт
в последнем чемпионате за ЦСКА у Чалова 5 голов с игры, и 7 с пенальти, 7 из 12 - это покруче 22%
а запоминается последнее)
+4
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Чалов специально не забил чтобы сохранить интригу - все же в курсе
+3
0
+3
Рахман Баба. Легенда Челси.
+4
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Ответ Ix Ygrek
и вот зачем мяч у грека вырывал...я понимаю. если бы старожилом был в клубе, а так, как-то мерзковато этот Чалов поступил
да ладно счет был 3-0,чалов особо ничем не рисковал.клуб прошел в след стадию,почему бы пенку и не пробить)но в цска он пенки поувереннее исполнял это факт
+5
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Ответ *MVP*
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Всего 22 процента х)))
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Федор,я начинаю волноваться за твое мастерство
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Ответ Ix Ygrek
и вот зачем мяч у грека вырывал...я понимаю. если бы старожилом был в клубе, а так, как-то мерзковато этот Чалов поступил
Вообще-то Кульеракис уже игрок "Вольфсбурга". И это он пытался мяч у Феди забрать. Но едва не отгреб от всей команды. Да, Федя пробил плохо, зато в четвертом голе своей активностью исправился.
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Ответ Иван Шаров
Даже главный талант потерял, позволявший забивать голы в РФПЛ. Дальше сложнее будет
но тем не менее в двух голах поучаствовал
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Ответ Serzhique
Вовремя сплавили - это если бы Кристал Пэлэсу за 20+ лямов отдали, когда они предлагали, а не 3 еле-еле грекам
Надо помню он ещё сказал ой кристал пэлас Да что они Кто такие также и Фёдор смолов за 8 или 10 млн я не буду Вест Хэм Юнайтед ехать это не мой уровень.
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в Ирландии забьет ,скриньте
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Ответ Ildar Izmailov
Пенальти это лотерея,и посерьезней игроки не забивают
Никакая это не лотерея, вратарь не может отбить любой удар. Соответственно, чем лучше ты бьешь, тем выше шансы забить даже при условии, что вратарь угадает угол. Если для вас лотерея это «пробью ли я сейчас хорошо или плохо», то, пожалуй, да.
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Ответ Ilya_Panchenko
Рахман Баба. Легенда Челси.
Эпоха великой романской империи
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Ответ Честный контроль
Там грек как будто специально пытался вырвать мяч у Чалова перед пендалем. Похоже это Федю и надломило.
Заговор?))
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Ответ Честный контроль
Если бы Чалов был мясной из шапито - однозначно заговор. А так, стечение обстоятельств!
Я бы сказал, что это просто частый случай!
Он не во дворовой лиге играет, что бы "надламливаться".
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Ответ Toporila
Золотой актив в своём репертуаре
В каком своем? Повел он себя странно, но до этого подобного не было. Или что не забил? Так это не его репертуар, обычно бил увереннее. Что сказать хотели?
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Ответ Иван Шаров
В подыгрыше он неплох. Это главный его навык. Как по мне ему больше подойдёт роль оттяннутого форварда, а не на острие
Все будет нормально у него, освоится и будет забивать регулярно
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Чалов чалится!
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Ответ Алексей Миланов
Вот именно, что не рисковал. Пробить хотел ГРЕК, играющий последний как я понял матч за ПАОК и переходящий в Вольфсбург. Как бы с командой и болельщиками это ему не испортило отношения. Ну хотел забить да. Если уж вырываешь у грека в Греции, то забивай. Представь что легионер вырывает у русского в условном локомотиве или динамо, который играет последний матч, пенальти при этом ничего не решает.
Нгамле так сделал в матче с Зенитом и ничего 🙃
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Ответ Тимур Таубаев
Чёт смотрю уже 3 матч ПАОКа с Федей в составе , ну никакой он чёт , то ли что-то случилось с жизни, ну с психологией явно что-то , думал это в ЦСКА он пассивным был на поле на фоне ухода , так и здесь такой же… надо перезагружаться дяде Федору , либо хз что с ним случилось
Ты чего, вон, игрок матча в матче чемпионата Греции согласно голосованию и тут любого, к то с этим не согласен заминусовывают, лол.
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