Чалов не забил пенальти на 93-й минуте матча с «Шэмрок Роверс» в плей-офф отбора ЛЕ, но поучаствовал в двух голах ПАОК

Федор Чалов поучаствовал в двух голах ПАОК в матче с «Шэмрок Роверс».

Российский нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча плей-офф квалификации (4:0). Его отбор мяча возле штрафной соперника привел к третьему голу ПАОК – на 67-й минуте отличился Иоаннис Константелиас.

На 93-й минуте Чалов не реализовал пенальти – его удар отразил голкипер гостей Леон Пельс.

На 94-й минуте экс-игрок ЦСКА головой пробил из штрафной, но Пельс отбил удар. Абдул Рахман Баба добил мяч в сетку сразу после сэйва вратаря.

вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, не отметившись голевыми действиями.