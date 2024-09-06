Обляков об адаптации Чалова в ПАОК: «Нужно немного времени, и все пойдет. В моментах, когда не забивает, ребята в команде его поддерживают» 

Иван Обляков рассказал об адаптации Федора Чалова в ПАОК.

— Вы часто на связи с Чаловым?

— Да, мы ведь и вне поля друзья. Хорошо общаемся.

— Как у него дела, если смотреть со стороны, не переживает ли?

— Пока адаптируется. В моментах, когда он не забивает, ребята в команде его поддерживают. Федя говорит, что подбадривают его, чтобы не загонялся по этому поводу. И он сам к этому нормально относится.

Ему нужно немного времени для адаптации, и все пойдет. Уверен, что будет играть и забивать. У ПАОК много матчей, так сразу нельзя, чтобы человек всегда играл по 90 минут. Тем более есть и другие не менее классные игроки. Нужно завоевывать место в составе. Уверен, у него все получится, — сказал полузащитник ЦСКА.