Осинькин о возвращении Сергеева в «Крылья»: «Иван шел первым номером в нашем списке. Надеемся, начнет приносить пользу как можно раньше» 

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Иван Сергеев Владислав Шитов Футбол

Игорь Осинькин высказался о возвращении Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

— Вы были инициатором трансфера Сергеева? Довольны нынешней линией атаки в команде?

— Когда возник вариант, что к нам может попасть Ваня Сергеев, мы вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко продолжали мониторить трансферный рынок и имели другие кандидатуры. Но было понимание, что Иван — основной вариант, он шел первым номером в нашем списке. 

Были очень сложные и достаточно длительные переговоры. Мы могли подождать Сергеева чуть дольше, чем других футболистов, потому что хорошо понимаем его возможности. Наверняка ему понадобится меньше времени на адаптацию в команде.

Понимаю, что сейчас Сергеев не в самой лучшей форме, потому что игрового времени в «Зените» у него было мало. Как я слышал, он мог сыграть в матче Кубка России с «Акроном», но заболел и был не в тех кондициях. На сегодняшний день Сергеев здоров. Надеемся, что начнет приносить пользу команде как можно раньше.

— На этой же позиции у вас есть Владислав Шитов. Как планируете их совмещать?

— В любой команде должно быть два хороших игрока на одну позицию. После аренды Владимира Писарского мы остались с одним нападающим. В силу возраста Владислав эту позицию полноценно закрыть не может, ему надо расти и прогрессировать. 

Сейчас у нас есть два нападающих, позиция хорошо укомплектована. Надеюсь, они покажут умение забивать голы, — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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5 комментариев
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Ивану только удачи
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Успехов Ивану в Крыльях! Бесспорное усиление атаки должно благоприятно сказаться на положение в турнирной таблице! Удачи!
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Ваня очень недооцененый форвард ! Хоть я и болею за Спартак, но этот игрок всегда нравился ! Удачи ему в Самаре !
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Вся Самара ждала Ваню, без нападающих очень тяжело было, хочется верить, что сейчас дело пойдет.
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Ване желаю поднять Крылья со дна. Спасибо за чемпионский гол Спартаку, удачи в каждом матче,кроме Зенита)
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