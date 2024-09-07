Карло Анчелотти: «Важнее убеждать людей, чем навязывать им свое мнение. Лидер должен уметь слушать и не считать, что он знает все, потому что он начальник»
Карло Анчелотти описал, что значит быть лидером.
«Очень сложно объяснить, каким должен быть лидер. Гораздо важнее убеждать людей, чем навязывать им свое мнение. Лидер должен уметь слушать тех, с кем работает, они всегда могут подать полезную идею.
Важно слушать людей и не считать, что ты знаешь все, потому что ты начальник. Всегда есть чему учиться», – отметил главный тренер «Реала» в ходе мероприятия Mexico Siglo XXI.