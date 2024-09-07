Карло Анчелотти: «Важнее убеждать людей, чем навязывать им свое мнение. Лидер должен уметь слушать и не считать, что он знает все, потому что он начальник»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига психология Футбол

Карло Анчелотти описал, что значит быть лидером.

«Очень сложно объяснить, каким должен быть лидер. Гораздо важнее убеждать людей, чем навязывать им свое мнение. Лидер должен уметь слушать тех, с кем работает, они всегда могут подать полезную идею.

Важно слушать людей и не считать, что ты знаешь все, потому что ты начальник. Всегда есть чему учиться», – отметил главный тренер «Реала» в ходе мероприятия Mexico Siglo XXI.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Турыст
Пусть Авейру это расскажет.. 🤭
забаненная барсучина Вальдана))
+1
0
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
забаненная барсучина Вальдана))
Значит я прав.. А-ха-ха-ха.. 💋🤭😄
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий