Анчелотти о критике: «Она задевает, если ты не способен к самокритике. Небольшой стресс – это топливо, жизни без него не бывает»

Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к критике.

«Поражение – это момент грусти, но и момент, когда можно попытаться что-то улучшить. Ты должен подниматься, как и в жизни. Победа не приносит настоящее счастье. Я воспринимаю ее как облегчение, потому что через три дня будет еще один экзамен. Критика может вернуться. И критика задевает тебя, если ты не способен к самокритике. Если ты способен к ней, критика [со стороны] отходит на второй план.

У тебя должно быть четкое представление о том, что ты должен делать. Важно прислушиваться к своему помощнику, к игрокам... Жизни без давления или небольшого стресса не бывает. Стресса не должно быть слишком много, но небольшой стресс – это топливо. В тот день, когда я не буду испытывать волнения перед матчем, я закончу карьеру.

Перед матчем возникает беспокойство, возникает негативное чувство, что все пойдет не так, как надо, что нам забьют... Когда начинается матч, это прекращается. Таким образом, нужно обрести душевное спокойствие, чтобы справляться с ситуациями в игре», – сказал .