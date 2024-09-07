Влахович получает 12 млн евро «чистыми» – больше всех в Серии А. Лаутаро – 9 млн, Лукаку – 6 млн

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Душан Влахович возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Нападающий «Ювентуса» получает 12 млн евро в год (после уплаты налогов) – и других игроков, зарабатывающих восьмизначную сумму, в Италии после ухода Виктора Осимхена не осталось.

На первых строчках идут:

1. Душан Влахович («Ювентус») – 12 млн евро.

2. Лаутаро Мартинес («Интер») – 9 млн евро.

3-4. Хакан Чалханоглу («Интер») – 6,5 млн евро.

3-4. Николо Барелла («Интер») – 6,5 млн евро.

5-6. Маркус Тюрам («Интер») – 6 млн евро.

5-6. Ромелу Лукаку («Наполи») – 6 млн евро.

7. Алессандро Бастони («Интер») – 5,5 млн евро.

8-12. Бенжамен Павар («Интер») – 5 млн евро.

8-12. Артур («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Глейсон Бремер («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Дуглас Луис («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Рафаэл Леау («Милан») – 5 млн евро.

13-17. Петр Зелиньски («Интер») – 4,5 млн евро.

13-17. Тен Копмейнерс («Ювентус») – 4,5 млн евро.

13-17. Альваро Мората («Милан») – 4,5 млн евро.

13-17. Тэмми Абрахам («Милан») – 4,5 млн евро.

13-17. Леандро Паредес («Рома») – 4,5 млн евро.

18-26. Федерико Димарко («Интер») – 4 млн евро.

18-26. Данило («Ювентус») – 4 млн евро.

18-26. Тео Эрнандес («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Дивок Ориги («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Исмаэль Беннасер («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Рубен Лофтус-Чик («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Кристиан Пулишич («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Сэмюэл Чуквуэзе («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Эван Ндика («Рома») – 4 млн евро.

«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Серии А – 141,7 млн евро. «Ювентус» – 111,7 млн, «Милан» – 104,3 млн

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15 комментариев
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Влахович = 2 Лукаку. А если нет разницы, зачем платить больше? ))
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Хороший агент у Влаховича
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Чел раз в жизни двадцатку за сезон забил и то треть с пенок, и уже самый высокооплачиваемый игрок Сериала. Тот же Мартинес на голову сильнее.
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Как Влаховичу это удается? Балканский фокусник)
+2
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Мля, у него 22,5 млн оказывается до вычета налогов. У Холанда 22,9

https://www.capology.com/club/juventus/salaries/
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все что нужно знать о прошлом руководстве Ювентуса
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Ответ Born is the King
Мля, у него 22,5 млн оказывается до вычета налогов. У Холанда 22,9 https://www.capology.com/club/juventus/salaries/
Только у Холанда налог 20 процентов, значит чистыми он получает 18 млн, разница есть
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Ответ Александр Александров_1116356972
Холанд получается только 10-12 чистыми получает ?
Нет, у него конские бонусы. 12,5 + 15,95 бонусами
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Отличный агент у нашего Паредеса,начиная с Зенита выбивает ему большие контракты.
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в РПЛ Зобнин 3,5 ляма , а вы про Италию)))
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Переплата в три раза, не меньше
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с Ориги конечно ржу, вот уж тут Мальдини хорошее наследие оставил

кто ж знал, кто ж знал...(
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Ответ Spaten
Влахович = 2 Лукаку. А если нет разницы, зачем платить больше? ))
Хочешь сказать : размер не важен?)
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Ответ Born is the King
Мля, у него 22,5 млн оказывается до вычета налогов. У Холанда 22,9 https://www.capology.com/club/juventus/salaries/
Холанд получается только 10-12 чистыми получает ?
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