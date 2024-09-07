Влахович получает 12 млн евро «чистыми» – больше всех в Серии А. Лаутаро – 9 млн, Лукаку – 6 млн

Душан Влахович возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Нападающий « » получает 12 млн евро в год (после уплаты налогов) – и других игроков, зарабатывающих восьмизначную сумму, в Италии после ухода Виктора Осимхена не осталось.

На первых строчках идут:

1. («Ювентус») – 12 млн евро.

2. («Интер») – 9 млн евро.

3-4. («Интер») – 6,5 млн евро.

3-4. Николо Барелла («Интер») – 6,5 млн евро.

5-6. Маркус Тюрам («Интер») – 6 млн евро.

5-6. («Наполи») – 6 млн евро.

7. Алессандро Бастони («Интер») – 5,5 млн евро.

8-12. Бенжамен Павар («Интер») – 5 млн евро.

8-12. Артур («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Глейсон Бремер («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Дуглас Луис («Ювентус») – 5 млн евро.

8-12. Рафаэл Леау («Милан») – 5 млн евро.

13-17. Петр Зелиньски («Интер») – 4,5 млн евро.

13-17. Тен Копмейнерс («Ювентус») – 4,5 млн евро.

13-17. Альваро Мората («Милан») – 4,5 млн евро.

13-17. Тэмми Абрахам («Милан») – 4,5 млн евро.

13-17. Леандро Паредес («Рома») – 4,5 млн евро.

18-26. Федерико Димарко («Интер») – 4 млн евро.

18-26. Данило («Ювентус») – 4 млн евро.

18-26. Тео Эрнандес («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Дивок Ориги («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Исмаэль Беннасер («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Рубен Лофтус-Чик («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Кристиан Пулишич («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Сэмюэл Чуквуэзе («Милан») – 4 млн евро.

18-26. Эван Ндика («Рома») – 4 млн евро.

«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Серии А – 141,7 млн евро. «Ювентус» – 111,7 млн, «Милан» – 104,3 млн