У Влаховича самый высокий оклад в Серии А-2024/25. Осимхен – 2-й, Барелла и Шченсны делят 3-е место

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Самым высокооплачиваемым игроком Серии А-2024/25 будет Душан Влахович.

По данным Capology, форварду «Ювентуса» гарантированно начислят 22,22 млн евро. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. Душан Влахович («Ювентус») – 22,22 млн евро

2. Виктор Осимхен («Наполи») – 12,82 млн (бонусы – 2,56 млн)

3-4. Николо Барелла («Интер») – 12,04 млн (бонусы – 0,93 млн)

3-4. Войчех Шченсны («Ювентус») – 12,04 млн

5-6 Хакан Чалханоглу («Интер») – 11,11 млн (бонусы – 0,93 млн)

5-6. Лаутаро Мартинес («Интер») – 11,11 млн

7. Алессандро Бастони («Интер») – 10,19 млн (бонусы – 1,85 млн)

8-9. Бремер («Ювентус») – 9,26 млн (бонусы – 1,85 млн)

8-9. Федерико Кьеза («Ювентус») – 9,26 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Альваро Мората («Милан») – 8,33 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Петр Зелиньски («Наполи») – 8,33 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Дуглас Луис («Ювентус») – 8,33 млн (бонусы – 0,93 млн)

13. Маркус Тюрам («Интер») – 7,69 млн (бонусы – 0,64 млн)

14. Федерико Димарко («Интер») – 7,41 млн (бонусы – 1,3 млн)

15-17. Стефан де Врей («Интер») – 7,04 млн

15-17. Исмаэль Беннасер («Милан») – 7,04 млн (бонусы – 0,37 млн)

15-17. Пауло Дибала («Рома») – 7,04 млн (бонусы – 4,07 млн)

18-20. Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 6,48 млн (бонусы – 0,93 млн)

18-20. Хоакин Корреа («Интер») – 6,48 млн 

18-20. Джанлука Манчини ( «Рома») – 6,48 млн (бонусы – 0,93 млн)

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20 комментариев
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Влахович и близко не стоит этих денег
+40
0
+40
Влахович получает на уровне Де Брёйне, Холанда и больше чем Салах?
Не хило Юве отсыпал сербу.
+9
-1
+8
Оклад? А соц пакет у кого самый хороший?
+9
-2
+7
Ответ DelPiero1010
Влахович и близко не стоит этих денег
Сейчас Влахович играет ужасно
+7
0
+7
Ответ Creative Technology
Рейтинг очень странный
уж какой есть
сразу видно промахи генменеджеров
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Гудков
Оклад? А соц пакет у кого самый хороший?
В конторе наличными получают после подписи в ведомости.
+3
0
+3
В Ювентусе неадекваты работают, за какие заслуги 22 млн Влаховичу?
+2
0
+2
Ответ romankoucher
Хвича?
Кварацхелия)
+1
0
+1
Рейтинг очень странный
+2
-1
+1
Влахович ни в одном сезоне не наиграл даже близко на эту зарплату. Да что там говорить если у Лаутаро(который на порядок выше) зарплата в 2 раза ниже.
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по прошлому году конечно Влахович, да и другие игроки Ювентуса мягко говоря не стоили этих денег. Посмотрим что покажут под руководством нового тренера
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Серб ограбил семью Аньелли ну в принципе их не жалко !
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23 млн. Юве гении
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Когда видишь зарплату Влаховича и понимаешь, что Бармалей работает где-то в структуре Юве
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Ответ Дмитрий Гудков
Оклад? А соц пакет у кого самый хороший?
Самая большая получка
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Ответ Blaumerc
Влахович получает на уровне Де Брёйне, Холанда и больше чем Салах? Не хило Юве отсыпал сербу.
Меньше. У КДБ и Салаха те же суммы в фунтах. Про Холанда вообще мимо - у него легкодостижимые бонусы больше основной части зарплаты
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Хвича?
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Ответ Старый статист
Зп Влаховича 12 млн по старому контракту с этого года, все остальное налоги . Спасибо прежнему руководству! У Лаутаро новый контракт - 9+2 бонусы до налогов, а это 20млн+ с налогами,но автор новости не захотел это указать!
Только Лаутаро как футболист, на голову сильнее Влаховича
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