У Влаховича самый высокий оклад в Серии А-2024/25. Осимхен – 2-й, Барелла и Шченсны делят 3-е место

Самым высокооплачиваемым игроком Серии А-2024/25 будет Душан Влахович.

По данным Capology, форварду « » гарантированно начислят 22,22 млн евро. Премиальная часть неизвестна.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. («Ювентус») – 22,22 млн евро

2. («Наполи») – 12,82 млн (бонусы – 2,56 млн)

3-4. («Интер») – 12,04 млн (бонусы – 0,93 млн)

3-4. Войчех Шченсны («Ювентус») – 12,04 млн

5-6 Хакан Чалханоглу («Интер») – 11,11 млн (бонусы – 0,93 млн)

5-6. («Интер») – 11,11 млн

7. Алессандро Бастони («Интер») – 10,19 млн (бонусы – 1,85 млн)

8-9. Бремер («Ювентус») – 9,26 млн (бонусы – 1,85 млн)

8-9. Федерико Кьеза («Ювентус») – 9,26 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Альваро Мората («Милан») – 8,33 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Петр Зелиньски («Наполи») – 8,33 млн (бонусы – 1,85 млн)

10-12. Дуглас Луис («Ювентус») – 8,33 млн (бонусы – 0,93 млн)

13. Маркус Тюрам («Интер») – 7,69 млн (бонусы – 0,64 млн)

14. Федерико Димарко («Интер») – 7,41 млн (бонусы – 1,3 млн)

15-17. Стефан де Врей («Интер») – 7,04 млн

15-17. Исмаэль Беннасер («Милан») – 7,04 млн (бонусы – 0,37 млн)

15-17. Пауло Дибала («Рома») – 7,04 млн (бонусы – 4,07 млн)

18-20. Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 6,48 млн (бонусы – 0,93 млн)

18-20. Хоакин Корреа («Интер») – 6,48 млн

18-20. Джанлука Манчини ( «Рома») – 6,48 млн (бонусы – 0,93 млн)

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду