«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Серии А – 141,7 млн евро. «Ювентус» – 111,7 млн, «Милан» – 104,3 млн

«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Италии.

Действующие чемпионы страны входят в тройку команд, расходы которых в этой части превышают 100 млн евро в сезоне-2024/25.

Суммарно клубы Серии А выплатят футболистам 1,06 млрд евро – примерно как за прошлый сезон. В топ-10 по расходам входят:

1. « » – 141,7 млн евро (в прошлом сезоне – 121,4).

2. « » – 111,7 млн евро (115,8).

3. « » – 104,3 млн евро (89,7).

4. « » – 89,9 млн евро (107,1).

5. « » – 82,9 млн евро (71,8).

6. «Лацио» – 68,2 млн евро (78,9).

7. «Фиорентина» – 61,6 млн евро (58,7).

8. «Аталанта» – 59,2 млн евро (49,2).

9. «Торино» – 46,1 млн евро (39).

10. «Комо» – 38,1 млн евро.

Самые низкие расходы у «Вероны» – 18 млн евро.