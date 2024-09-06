«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Серии А – 141,7 млн евро. «Ювентус» – 111,7 млн, «Милан» – 104,3 млн

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия Наполи Верона Комо деньги Футбол

«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Италии.

Действующие чемпионы страны входят в тройку команд, расходы которых в этой части превышают 100 млн евро в сезоне-2024/25.

Суммарно клубы Серии А выплатят футболистам 1,06 млрд евро – примерно как за прошлый сезон. В топ-10 по расходам входят:

1. «Интер» – 141,7 млн евро (в прошлом сезоне – 121,4).

2. «Ювентус» – 111,7 млн евро (115,8).

3. «Милан» – 104,3 млн евро (89,7).

4. «Рома» – 89,9 млн евро (107,1).

5. «Наполи» – 82,9 млн евро (71,8).

6. «Лацио» – 68,2 млн евро (78,9).

7. «Фиорентина» – 61,6 млн евро (58,7).

8. «Аталанта» – 59,2 млн евро (49,2).

9. «Торино» – 46,1 млн евро (39).

10. «Комо» – 38,1 млн евро.

Самые низкие расходы у «Вероны» – 18 млн евро.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неплохо Комо ворвался в элиту))
+6
0
+6
Гасперини гений
+7
-2
+5
Больше платишь, больше шансов на победу
+2
0
+2
Ответ Kubinec_
Гасперини гений
Это только дураки не понимают. Он к зиме разберётся с новыми игроками и ворвётся в борьбу за топ 3-4
+3
-1
+2
Продлевать контракты - дорогое удовольствие.
+1
0
+1
Лаутаро получает почти 17 оказывается. Барелла 12,5
0
0
0
Аталанта скромновато, для команды которая стабильно в еврокубках играет. Даже Фиорентина больше.
0
0
0
Ответ <Inter>
Это только дураки не понимают. Он к зиме разберётся с новыми игроками и ворвётся в борьбу за топ 3-4
🤣🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Do you know?_1116343357
Больше платишь, больше шансов на победу
Это связано с подписанием свободных агентов. Клуб экономит на траесферах, но вынужден выплачивать более высокую зарплату игрокам
0
0
0
Ответ Do you know?_1116343357
Больше платишь, больше шансов на победу
Деньги не играют в футбол, но как правило кто заметно больше тратит тот больше выигрывает.
0
0
0
Ответ Kubinec_
это грязными
Всегда пишут сумму до вычета налогов. В разных странах свой виду подсчета налогов.

5 млн в Кальчо и 5 млн в РПЛ это не тоже самое. В плане налогов РФ выгоднее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий