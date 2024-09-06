«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Серии А – 141,7 млн евро. «Ювентус» – 111,7 млн, «Милан» – 104,3 млн
«Интер» тратит на зарплаты больше всех в Италии.
Действующие чемпионы страны входят в тройку команд, расходы которых в этой части превышают 100 млн евро в сезоне-2024/25.
Суммарно клубы Серии А выплатят футболистам 1,06 млрд евро – примерно как за прошлый сезон. В топ-10 по расходам входят:
1. «Интер» – 141,7 млн евро (в прошлом сезоне – 121,4).
2. «Ювентус» – 111,7 млн евро (115,8).
3. «Милан» – 104,3 млн евро (89,7).
4. «Рома» – 89,9 млн евро (107,1).
5. «Наполи» – 82,9 млн евро (71,8).
6. «Лацио» – 68,2 млн евро (78,9).
7. «Фиорентина» – 61,6 млн евро (58,7).
8. «Аталанта» – 59,2 млн евро (49,2).
9. «Торино» – 46,1 млн евро (39).
10. «Комо» – 38,1 млн евро.
Самые низкие расходы у «Вероны» – 18 млн евро.
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