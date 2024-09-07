Юрий Гаврилов: «Акрон», «Махачкала», «Пари НН» – команды любительского уровня, много ли мастерства с ними наберешься? Кто хочет настоящего футбола, уезжает на Запад. К нам едут те, кто там не пригодился»

Юрий Гаврилов назвал команды, не соответствующие статусу профессиональных.

«В чемпионате России есть команды любительского уровня: « », « » Махачкала, « ». Они умеют только упираться в своей штрафной. Много ли мастерства наберешься, играя против таких?

Те, кто хотят играть в настоящий футбол, уезжают на Запад. К нам едут те, кто там не пригодился. Это игроки среднего уровня.

Помните, «Спартак» пригласил бразильца Алекса? Тот «поколупался» тут пару лет, уехал обратно.

Тот же – уж, казалось бы, какие ему деньги платили в России и в Китае, все равно уехал в Бразилию, играет за «Атлетико Минейро», получает удовольствие от игры. Потому что там футбол отличный. И команды будь здоров – попробуй их обыграй», – заявил бывший полузащитник « ».