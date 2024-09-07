Юрий Гаврилов: «Акрон», «Махачкала», «Пари НН» – команды любительского уровня, много ли мастерства с ними наберешься? Кто хочет настоящего футбола, уезжает на Запад. К нам едут те, кто там не пригодился»

Теги Спартак Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Минейро Юрий Гаврилов Алекс Мескини Халк Пари НН Акрон Динамо Махачкала Футбол

Юрий Гаврилов назвал команды, не соответствующие статусу профессиональных.

«В чемпионате России есть команды любительского уровня: «Акрон», «Динамо» Махачкала, «Пари НН». Они умеют только упираться в своей штрафной. Много ли мастерства наберешься, играя против таких?

Те, кто хотят играть в настоящий футбол, уезжают на Запад. К нам едут те, кто там не пригодился. Это игроки среднего уровня.

Помните, «Спартак» пригласил бразильца Алекса? Тот «поколупался» тут пару лет, уехал обратно.

Тот же Халк – уж, казалось бы, какие ему деньги платили в России и в Китае, все равно уехал в Бразилию, играет за «Атлетико Минейро», получает удовольствие от игры. Потому что там футбол отличный. И команды будь здоров – попробуй их обыграй», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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29 комментариев
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Ответ Overkiller
"Они умеют только упираться в своей штрафной. Много ли мастерства наберешься, играя против таких?" Вообще то топ-команды и выделяются тем что умеют вскрывать автобусы.
Барса помню навскрывалась Рубин Бердыева до позорища, ага 😁
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+15
То что Гаврилов расист ещё по видео с покойным Пьером Нарциссом было понятно ещё
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Что ты несёшь балбес?!?
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Не знаю как в Новгороде но в Махачкале можно борьбе научиться))
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Вот не уверен, что уровень того же Акрона ниже чем у половины команд в Бразилии.
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+6
Ответ morgenPOOH
Вообще он прав. Чемп РФ смотреть невозможно после ЛЧ или АПЛ. От количества брака и глупых решений игроков (при том что скорости никакие) из глаз кровь идет.
А ты чемп Бразилии, которым так восхищается Гаврилов, смотрел? Ты хочешь сказать что это смотрибельно? Вот их и не смотрят. Стадионы всегда полупустые. Ну разве что на дерби в Рио или Сан-Паулу будет полный стадион, в остальном печаль. И игра команд такая же.
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Ответ Alex Chernov
Барса помню навскрывалась Рубин Бердыева до позорища, ага 😁
Один случай двадцатилетней давности это да, это прямо в корне всё меняет, это сразу говорит что 20 лет автобусы выносят атакующие команды. У вас всё в порядке с пониманием соотношения единичных случаев и общей ситуации? В голову не приходит вообще почему чемпионами становятся Реалы и МанСити, а не Леганесы и Норвичи?
Ну, тогда я вам сочувствую.
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Алекс "поколупался" в "Спартаке" и уехал обратно.
Да, ладно. Мне почему-то казалось, что очень уж он неплохо проявил себя в "Спартаке".
Был лидером того клуба, какое-то время капитаном.
И уж его игру в "Спартаке" - "колупанием" никак не назовëшь.
Ну тут, как говорится "заслуженному человеку" виднее.
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Ответ morgenPOOH
Вообще он прав. Чемп РФ смотреть невозможно после ЛЧ или АПЛ. От количества брака и глупых решений игроков (при том что скорости никакие) из глаз кровь идет.
Ну а что поделать, имеем, что имеем. Человек при рождении не выбирает родину, родителей, религию и футбольный чемпионат, несите крест, Бог в помощь!
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Гаврилов сегодня видимо бахнул нормально так и давай интервью раздавать. ))
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У нас показывают бразильский чемпионат. Достаточно грубый и тупой футбол. Лучшие уезжают в Европу в юном возрасте, а там остаются дуболомы и приезжают ветераны под сорок - Суарес, Марсело, Давид Луис, Халк и пр. В Бразилии они в этом возрасте ещё как-то могут конкурировать с дуболомами.
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Уровень в Бразилии - топ) ну да. Да и Акрон играет не всегда в автобус
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Ответ Amalfitano
А ты чемп Бразилии, которым так восхищается Гаврилов, смотрел? Ты хочешь сказать что это смотрибельно? Вот их и не смотрят. Стадионы всегда полупустые. Ну разве что на дерби в Рио или Сан-Паулу будет полный стадион, в остальном печаль. И игра команд такая же.
я как-то посмотрел матч середняков бразильского чемпа. ей-богу не буду больше. наш пердив
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А те кто отсюда едут , тут не пригодились ?
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"Они умеют только упираться в своей штрафной. Много ли мастерства наберешься, играя против таких?"

Вообще то топ-команды и выделяются тем что умеют вскрывать автобусы.
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Сколько людей - столько и мнений. Хотя, на мой взгляд, точка зрения Гаврилова куда интереснее, нежели тривиальная чушь, которую несёт Мостовой. Да и в футболе Гаврилов разбирается куда лучше патлатого))
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И что ты предлагаешь делать, кроме как #######?!
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Спартаковские комплексы: "за бугром и редька слаще"...
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Америку открывает! Капитан очевидность!
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Мостовому надо что-то с этим делать. Еще 1-2 дня и Гаврилов перехватит у него инициативу.
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Ответ Amalfitano
А ты чемп Бразилии, которым так восхищается Гаврилов, смотрел? Ты хочешь сказать что это смотрибельно? Вот их и не смотрят. Стадионы всегда полупустые. Ну разве что на дерби в Рио или Сан-Паулу будет полный стадион, в остальном печаль. И игра команд такая же.
Да я думаю в рпл повыше уровень будет средний
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Юрий Васильевич, Алекс? Проколупался? По-моему, Алекс очень у нас прилично играл? Очень спорна ваша позиция. К примеру, не дуркани Промес с поездкой в ОАЭ, он бы вас в этом году сделал в одни ворота в списках бомбардиров "Спартака". Чем же он слабый легионер?
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Чемп Бразилии это топище, конечно))
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Юрий не добавил, что когда тесть не тренер Спартака, то звездой пенальтистом не станешь.
Время уходит, новое поколение "вешалку" не помнит.
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Ответ Alex Chernov
Ну ясно, Альмерия Барселона 2023, 1:0.. И таких вариантов масса, Гаврилов прав, но стоит автобусу забить пораньше и тогда уж полную авоську накидают, к гадалке не ходи.. 🙃
Точно, автобус разваливается на запчасти, надо только подбить ему одно из четырех ( нет ,наверное пяти колес).
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Ответ Юрий Кечко
То что Гаврилов расист ещё по видео с покойным Пьером Нарциссом было понятно ещё
есть классная песня - твой папа фашист, бгг
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