Юрий Гаврилов: «Соболев – игрок уровня «Шинника» и «Урала». Высокий, может побороться за верховой мяч, но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Александр Соболев Футбол

Юрий Гаврилов прокомментировал уход Александра Соболева из «Спартака».

– Соболев – форвард высокий, фактурный, может побороться за верховой мяч. Но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет. Обыграть не может, сделать голевую передачу не может.

– В «Спартаке» он отдал немало результативных передач.

– Ну это все хаотично. Я имею в виду, делать это на постоянной основе, чтобы от него это ждали, Соболев не может. Для меня это середняк – игрок для тульского «Арсенала», «Урала», «Шинника», «Балтики».

«Спартаку» нужны все-таки неординарные игроки – такие, чтобы сами могли решить момент, или, еще лучше, отдавали передачи партнеру. А если ты просто стоишь и ждешь, когда тебе в голову попадут мячом и он отскочит в ворота, так можешь простоять лет пять или десять.

Нет никакой гарантии, что Соболев будет играть за «Зенит». За место в составе придется серьезно бороться. Вряд ли он сильно повлияет на игру «Зенита» – там есть кому создавать и забивать, – сказал бывший игрок «Спартака» и чемпион СССР.

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22 комментария
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Ветеран считает, что Спартак был командой уровня Шинника и Урала?
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Ответ dafaka13
Дед ещё помнит времена, когда Шинник был середняком премьер-лиги. В целом это объясняет актуальность и точность его анализа на данный момент
Ты видать совсем школота, потому как Шинник не так давно был в РПЛ. А Юрий Васильевич играл в высшей лиги и с Киевом, Минском, Шахтером, Жальгирисом... короче с теми командами о которых ты не знаешь.
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Дядя Гриша ваш выход
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Вот что, а отпускать и не выносить сор из избы Спартак и его приближенные не могут. То Соболев у них был эталоном, а теперь брусок😅
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Тут не соглашусь, как раз и отдать острый пас и скрытый он мог, когда хотел, но игрок не может всю карьеру на эмоциях строить, выбрал путь к чемпионству полегче.
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Ну это не совсем так.Как раз внизу он играет очень прилично для такого габаритного игрока.
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, Им бы радоваться что избавились от такого слабого ( по их мнению) игрока за такие приличные деньги, а они ему вслед плюют. Ну и компашка у этого клуба...
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Прав на 100%
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спартак не лучше.
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Как же красно белые быстро переобулись. Молились на дельфина. А теперь это игрок для Шинника. Хотя из Спартака выгнали да же Тихонова назвав его отработанным материалом.
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