Юрий Гаврилов: «Соболев – игрок уровня «Шинника» и «Урала». Высокий, может побороться за верховой мяч, но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет»

Юрий Гаврилов прокомментировал уход Александра Соболева из «Спартака».

– Соболев – форвард высокий, фактурный, может побороться за верховой мяч. Но это и все его умения. Внизу он ничего почти не умеет. Обыграть не может, сделать голевую передачу не может.

– В «Спартаке» он отдал немало результативных передач.

– Ну это все хаотично. Я имею в виду, делать это на постоянной основе, чтобы от него это ждали, Соболев не может. Для меня это середняк – игрок для тульского «Арсенала», «Урала», «Шинника», «Балтики».

«Спартаку» нужны все-таки неординарные игроки – такие, чтобы сами могли решить момент, или, еще лучше, отдавали передачи партнеру. А если ты просто стоишь и ждешь, когда тебе в голову попадут мячом и он отскочит в ворота, так можешь простоять лет пять или десять.

Нет никакой гарантии, что Соболев будет играть за «Зенит». За место в составе придется серьезно бороться. Вряд ли он сильно повлияет на игру «Зенита» – там есть кому создавать и забивать, – сказал бывший игрок «Спартака» и чемпион СССР.