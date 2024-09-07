«Лучшие сюда не едут. Они в России деградируют. Приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают чемпионат». Гаврилов о латиноамериканских игроках

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов считает, что сильнейшие латиноамериканцы в Россию не поедут.

«Я видел, кто играет за «Спартак», за «Зенит», за «Динамо». Это не самые лучшие игроки из Бразилии и Аргентины. Лучшие сюда не едут.

Многие приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают наш чемпионат. Они в России деградируют, опускаются на уровень тех, кто здесь играет.

Когда встречаешься со слабыми командами, это неизбежно. Сильный соперник попадется – а ты уже против него не можешь играть, выработался стереотип. Так было, когда наши клубы участвовали в еврокубках. Сейчас – тем более», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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11 комментариев
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Я так понимаю Гаврилову не дают покоя лавры Мостового. А что, кто-то говорил, что к нам едут лучшие? Им неинтересно тут играть? Да ты что? Футбол это такая же работа как и любая другая. Вот они и работают там где лучше платят. Сам Гаврилов ведь не остался играть в Искре а зачем-то перешел в Динамо, а потом в Спартак. Так и эти латиноамериканцы. Идут туда где условия лучше. И хватит уже нести этот старческий бред.
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И что? Делать то что?
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Ответ diversant
И что? Делать то что?
Сухари сушить.(с)
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Вот те раз! А я-то думал, что они сюда за длинной копеечкой приезжают.
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Отчасти прав, Фалькао к нам как не ехал, так и не приедет, в текущих условиях только и остается, что средних латиносов и африканцев заманивать деньгами выше по рынку
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Комментарий удален пользователем
Печально, что даже не лучшие тут выглядят как боги футбола, по сравнению с отечественными кудесниками мяча. Мостовой, в лучшие годы, конечно лучше этих латиноамериканцев, как он сам заявляет. Ну так ему сексопатолог посоветовал так говорить.
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Юрий Гаврилов: "Лучшие сюда не едут".
Напомните, пожалуйста, когда это, вот прям "Лучшие" футболисты из Латинской Америки приезжали в чемпионате России?
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Ответ diversant
И что? Делать то что?
"А вот в наше время ..." Никто не скажет что делать. Они только и умеют что бурчать. Критиковать легко, а вот предложить свою формулу успеха никто не может. И не просто предложить, но и воплотить в жизнь эту формулу и потом нести всю ответственность за неё. А то языком мести мы все умеем.
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Ответ Amalfitano
"А вот в наше время ..." Никто не скажет что делать. Они только и умеют что бурчать. Критиковать легко, а вот предложить свою формулу успеха никто не может. И не просто предложить, но и воплотить в жизнь эту формулу и потом нести всю ответственность за неё. А то языком мести мы все умеем.
Да это не критика, это факт известный абсолютно всем
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