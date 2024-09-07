«Лучшие сюда не едут. Они в России деградируют. Приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают чемпионат». Гаврилов о латиноамериканских игроках

Юрий Гаврилов считает, что сильнейшие латиноамериканцы в Россию не поедут.

«Я видел, кто играет за «Спартак», за « », за « ». Это не самые лучшие игроки из Бразилии и Аргентины. Лучшие сюда не едут.

Многие приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают наш чемпионат. Они в России деградируют, опускаются на уровень тех, кто здесь играет.

Когда встречаешься со слабыми командами, это неизбежно. Сильный соперник попадется – а ты уже против него не можешь играть, выработался стереотип. Так было, когда наши клубы участвовали в еврокубках. Сейчас – тем более», – сказал бывший полузащитник « ».