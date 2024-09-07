«Лучшие сюда не едут. Они в России деградируют. Приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают чемпионат». Гаврилов о латиноамериканских игроках
Юрий Гаврилов считает, что сильнейшие латиноамериканцы в Россию не поедут.
«Я видел, кто играет за «Спартак», за «Зенит», за «Динамо». Это не самые лучшие игроки из Бразилии и Аргентины. Лучшие сюда не едут.
Многие приезжают, понимают, что тут в футбол играть неинтересно, и покидают наш чемпионат. Они в России деградируют, опускаются на уровень тех, кто здесь играет.
Когда встречаешься со слабыми командами, это неизбежно. Сильный соперник попадется – а ты уже против него не можешь играть, выработался стереотип. Так было, когда наши клубы участвовали в еврокубках. Сейчас – тем более», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Напомните, пожалуйста, когда это, вот прям "Лучшие" футболисты из Латинской Америки приезжали в чемпионате России?