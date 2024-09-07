Анчелотти о спокойствии на бровке: «Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Если ударить ее, она может тебя сбросить»

Карло Анчелотти высказался о своем поведении на бровке.

Главный тренер « » ответил на вопрос о своем образе спокойного специалиста.

«На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным, потому что нужно разговаривать с игроками. Это неправда, что я всегда спокоен. Я редко злюсь, но когда злюсь, то просто схожу с ума.

Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Она будет прыгать в обоих случаях. Вам нужно выбрать. Если ударить ее хлыстом, она может сбросить тебя, а если дать ей морковку, это поможет тебе», – сказал .