Анчелотти о спокойствии на бровке: «Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Если ударить ее, она может тебя сбросить»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о своем поведении на бровке.

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о своем образе спокойного специалиста.

«На скамейке запасных всегда нужно быть позитивным, потому что нужно разговаривать с игроками. Это неправда, что я всегда спокоен. Я редко злюсь, но когда злюсь, то просто схожу с ума.

Можно заставить лошадь прыгать двумя способами: с помощью хлыста или с помощью морковки. Она будет прыгать в обоих случаях. Вам нужно выбрать. Если ударить ее хлыстом, она может сбросить тебя, а если дать ей морковку, это поможет тебе», – сказал Анчелотти

9 комментариев
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Папа Карло конечно внешне спокоен, но его бровь часто выдаëт.
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морковка спереди или морковка сзади
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Мотивирует Вини морковкой)) а Мбаппе капустой
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Мюллер со своими лошадьми в Баварии это сбрасывание и показал Анчелотти
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Странное сравнение
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Ответ Under
морковка спереди или морковка сзади
😂😂😂
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Ответ Tun
Мотивирует Вини морковкой)) а Мбаппе капустой
Мбаппе – пиццей же!
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