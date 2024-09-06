Рабьо хочет 10 млн евро в год. «Барса» может подписать его только при снижении запросов или в случае тяжелой травмы у одного из игроков

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Адриен Рабьо агенты Френки де Йонг деньги Футбол

«Барселона» продолжает интересоваться Адриеном Рабьо.

29-летний хавбек сборной Франции находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса» и может быть подписан после закрытия трансферного окна.

В «Барсе» видят в Рабьо решение проблем в центре поля – из-за травм недоступны Гави, Марк Берналь и Френки де Йонг. Однако из-за высоких запросов матери и агента Адриена Вероники заключить контракт будет непросто.

Сторона Рабьо требует зарплату 10 миллионов евро в год чистыми. По этой причине футболист до сих пор остается без клуба.

Чтобы переход в «Барселону» состоялся, нужно, чтобы игрок пошел на существенное сокращение зарплаты. При этом он может подписать краткосрочный контракт с включением небольшой суммы отступных, чтобы следующим летом Адриен мог перейти в другой клуб на более выгодные условия.

Другая опция каталонцев – подписать Рабьо с высокой зарплатой, однако внести его в заявку вместо футболиста, который из-за проблем со здоровьем пропустит значительный срок. Так может произойти, если де Йонгу потребуется операция.

Напомним, летом Рабьо интересовались «Милан», «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Реал» и саудовский «Аль-Наср». Однако договориться с игроком никому пока не удалось.

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32 комментария
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У Рабьё запросы фантастические. Только к шейхам.
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Гюндоган был в 2 раза лучше как игрок. Смысл так много ему платить.
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Ответ войд
Кристенсена "травмировали" чтоб зарегать бруска Ольмо,а теперь травмируют какого нибудь ноунейма типа Ямала чтоб купить Рабьо Есть ещё те кто не угорает с мемаса?)
Брусок Ольмо? Может ты нормально будешь смотреть игры Ольмо перед тем так говорить
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и 5 ти миллионов не стоит
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Жаль добряка де Йонга
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ломаем Жору, е### «Альбатрос»
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Ответ TAGAY
Гюндо лучше него наголову! он лучше него в атаке раза 10-15, но НАМНОГО слабее в обороне. у Барсы проблем с АПЗ нет, Гюндо не сможет играть на позиции Педри, потому что та позиция без мяча это второй опорник. хватит уже с Гюндо, он пришел, сыграл в атаке прекрасно, был плох в обороне и ушел в Сити, где стиль игры подходит ему на 100%, футбол Флика не для него. опорник и АПЗ это разные профессии! Барсе сейчас нужен опорник, а на АПЗ в команде играет Раф,Ольмо и Фермин. в дубле и в молодежке самые талантливые ребята так же играют на позиции АПЗ... я к тому что у Барсы с АПЗ проблем еще лет 10 не будет, по точнее, это позиция забита, причем, надолго! Гюндо АПЗ, ЦПЗ он сможет сыграть, но в обороне будет частые дыры, а Барсе сейчас это ни к чему, и так в обороне 2 основных на травме, играет 17 летний пацан и твердо запасной Мартинес
так ли Барсе нужен был Ольмо чисто с игровой стороны?
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И даром не нужен он Барсе. Пусть растут и развиваются свои игроки
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Игроки Барселоны напряглись ……
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Ответ breeze1989
И в два раза больше получал, чем хочет Рабьо.
Ну, так давайте подпишем 20 игроков из сегунды тогда вместо Гюндогана. Рабьо не усилит. И он тоже не молодой, прогресса в его игре ждать не стоит.
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Ответ TAGAY
Гюндо лучше него наголову! он лучше него в атаке раза 10-15, но НАМНОГО слабее в обороне. у Барсы проблем с АПЗ нет, Гюндо не сможет играть на позиции Педри, потому что та позиция без мяча это второй опорник. хватит уже с Гюндо, он пришел, сыграл в атаке прекрасно, был плох в обороне и ушел в Сити, где стиль игры подходит ему на 100%, футбол Флика не для него. опорник и АПЗ это разные профессии! Барсе сейчас нужен опорник, а на АПЗ в команде играет Раф,Ольмо и Фермин. в дубле и в молодежке самые талантливые ребята так же играют на позиции АПЗ... я к тому что у Барсы с АПЗ проблем еще лет 10 не будет, по точнее, это позиция забита, причем, надолго! Гюндо АПЗ, ЦПЗ он сможет сыграть, но в обороне будет частые дыры, а Барсе сейчас это ни к чему, и так в обороне 2 основных на травме, играет 17 летний пацан и твердо запасной Мартинес
Расписал тут телегу, конечно. Гюндоган играл в Сити и опорника, и прекрасно справлялся, он заменял КДБ, он играл под напом, везде. Просто слишком много игроков в центре поля. А постоянно Гюндоган играть опорника не можетч впрочем, как и Рабьо. Он хорош в обороне? Да он обычный деревянный бокс-ту-бокс, который может удивлять, только когда ты уже привык, что он дерево. Он абсолютно средний игрок, который просто грамотно строить карьеру, переходя из клуба в клуб свободным агентом. Потому что мамка у него жадная
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Ответ Din Rizaev
Брусок Ольмо? Может ты нормально будешь смотреть игры Ольмо перед тем так говорить
Советую вам нормально смотреть матчи. Ольмо даже не брусок, а полено.
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"Барса" не знает как соскочить с запредельной з/п Френки де Йонга, а тут еще один жаждущий. Только в Аравию, там и больше насыпят.
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Щас бы в финасовом кризисе подписывать Раьбо.
Как там Погба и его дисква, его подписать не хотите?
Где-то еще персептивный Балотелли бегает, нужен?
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В прошлом отказал теперь на# надо этот Рабьё
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Только угомонились...
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Рабьё игрок конечно хороший, но по соотношению цена-качество он наx никому не нужен.
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как говорил Лапортыч: Если к нам пришёл игрок за бесплатно, то и отпустим мы его за бесплатно. Ждём в Барсе
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смешно, как его агент-мама пытается всеми силами испортить его карьеру.. не спроста он и из ПСЖ и из Юве уходит свободным агентом..
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Он полгода будет только форму набирать
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