Рабьо хочет 10 млн евро в год. «Барса» может подписать его только при снижении запросов или в случае тяжелой травмы у одного из игроков

«Барселона» продолжает интересоваться Адриеном Рабьо.

29-летний хавбек сборной Франции находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса» и может быть подписан после закрытия трансферного окна.

В «Барсе» видят в Рабьо решение проблем в центре поля – из-за травм недоступны Гави, Марк Берналь и Френки де Йонг. Однако из-за высоких запросов матери и агента Адриена Вероники заключить контракт будет непросто.

Сторона Рабьо требует зарплату 10 миллионов евро в год чистыми. По этой причине футболист до сих пор остается без клуба.

Чтобы переход в «Барселону» состоялся, нужно, чтобы игрок пошел на существенное сокращение зарплаты. При этом он может подписать краткосрочный контракт с включением небольшой суммы отступных, чтобы следующим летом Адриен мог перейти в другой клуб на более выгодные условия.

Другая опция каталонцев – подписать Рабьо с высокой зарплатой, однако внести его в заявку вместо футболиста, который из-за проблем со здоровьем пропустит значительный срок. Так может произойти, если потребуется операция.

Напомним, летом Рабьо интересовались «Милан», «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Реал» и саудовский «Аль-Наср». Однако договориться с игроком никому пока не удалось.