«Милан» рассматривает подписание Рабьо на случай ухода Беннасера. Исмаэль интересен «Марселю» и «Атлетико»
Адриен Рабьо может перейти в «Милан».
Итальянский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего полузащитника в случае ухода Исмаэля Беннасера, сообщает RMC Sport. Француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».
Интерес к алжирскому футболисту проявляют «Марсель» и «Атлетико». Клуб Лиги 1 хочет подписать игрока в последние часы перед закрытием трансферного окна.
В прошлом сезоне Серии А Рабьо провел 31 матч, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.