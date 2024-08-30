«Милан» рассматривает подписание Рабьо на случай ухода Беннасера. Исмаэль интересен «Марселю» и «Атлетико»

Адриен Рабьо может перейти в «Милан».

Итальянский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего полузащитника в случае ухода , сообщает RMC Sport. Француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».

Интерес к алжирскому футболисту проявляют « » и « ». Клуб Лиги 1 хочет подписать игрока в последние часы перед закрытием трансферного окна.

В прошлом сезоне Серии А Рабьо провел 31 матч, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.