«Милан» рассматривает подписание Рабьо на случай ухода Беннасера. Исмаэль интересен «Марселю» и «Атлетико»

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Адриен Рабьо может перейти в «Милан».

Итальянский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего полузащитника в случае ухода Исмаэля Беннасера, сообщает RMC Sport. Француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». 

Интерес к алжирскому футболисту проявляют «Марсель» и «Атлетико». Клуб Лиги 1 хочет подписать игрока в последние часы перед закрытием трансферного окна. 

В прошлом сезоне Серии А Рабьо провел 31 матч, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

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2 комментария
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Рабьо запросит большой подписной бонус и зарплату, поэтому его не будет в Милане.
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в АТМ этого парня не будет..
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