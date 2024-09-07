Властимил Петржела: «Команда легионеров РПЛ обыграла бы сборную России. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита»

Властимил Петржела считает, что сборная России проиграла бы команде легионеров РПЛ.

«Наверное, такой матч был бы интереснее для зрителей, чем игра против .

Не знаю, в каком состоянии находится сборная России, но мне кажется, что команда легионеров обыграла бы их. Нет сомнений. Особенно если бы играли все бразильцы « », – сказал бывший тренер петербургского клуба.