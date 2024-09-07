Властимил Петржела: «Команда легионеров РПЛ обыграла бы сборную России. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Сборная Вьетнама по футболу Футбол

Властимил Петржела считает, что сборная России проиграла бы команде легионеров РПЛ.

«Наверное, такой матч был бы интереснее для зрителей, чем игра против Вьетнама.

Не знаю, в каком состоянии находится сборная России, но мне кажется, что команда легионеров РПЛ обыграла бы их. Нет сомнений. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита», – сказал бывший тренер петербургского клуба. 

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16 комментариев
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Так у нас команда бразильских легионеров каждый год чемпионат и выигрывает
+17
-5
+12
Ответ Ебздрогыч
Так у нас команда бразильских легионеров каждый год чемпионат и выигрывает
А на втором и третьем месте одни русские из Краснодара и Москвы)
+13
-5
+8
Так можно сказать про любой чемпионат.
+7
-1
+6
Ну а в Англии можно собрать две команды легионеров, которые обыграют местную сборную.
+6
-2
+4
Вот это была бы проверочка на мастерство нашей( Карпинской) сборной!!! А то Куба, Вьетнам ещё с медиалтгой сыграть для хохмы.
+2
0
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
С какого перепуга? Если легионеры высокого класса - их вызывают в свои сборные. То есть останутся никому не нужные . И с ними бы сборная России справилась.
🤦🏻
+1
0
+1
Касьера Кордоба Даку
Вендел Барко Барриос
Дуглас Сантос- Ньямси- Мойзес - Гальдамес
На воротах не знаю кого
0
0
0
С какого перепуга? Если легионеры высокого класса - их вызывают в свои сборные. То есть останутся никому не нужные . И с ними бы сборная России справилась.
+1
-1
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Эта сбродная Таджикистан обыграть не смогла
0
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0
На самом деле это было бы интересно, другое дело что тогда вообще с любыми очками в рейтинг ФИФА придется распрощаться, так хоть на каком-то удобоваримом месте плаваем
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Ставлю 5000 добавил Он )))
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Ответ Liver0910
Так можно сказать про любой чемпионат.
Ну почему же сразу любой ?
Есть Испания , могли бы пободаться и Французы , насчёт немцев , итальянцев и Англии я не уверен ))
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Ответ Андрей Баженов
Вот это была бы проверочка на мастерство нашей( Карпинской) сборной!!! А то Куба, Вьетнам ещё с медиалтгой сыграть для хохмы.
Сборную России даже Химки бы обыграли. Да любой клуб РПЛ.
Сборная пока еще не наиграна, она к будущему готовится.
+1
-1
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Ответ Karel
Сборную России даже Химки бы обыграли. Да любой клуб РПЛ. Сборная пока еще не наиграна, она к будущему готовится.
Когда настанет "будущее"эти сборники играть закончат и наигрывать других уже будут.
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Ответ Дядя ТУРА
Касьера Кордоба Даку Вендел Барко Барриос Дуглас Сантос- Ньямси- Мойзес - Гальдамес На воротах не знаю кого
Не позорься. Какой Ньямси и Мойзес цз?
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Ответ Саня Беляков
Не позорься. Какой Ньямси и Мойзес цз?
Извините пожалуйста, думал они ЦЗ
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