Властимил Петржела: «Команда легионеров РПЛ обыграла бы сборную России. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита»
Властимил Петржела считает, что сборная России проиграла бы команде легионеров РПЛ.
«Наверное, такой матч был бы интереснее для зрителей, чем игра против Вьетнама.
Не знаю, в каком состоянии находится сборная России, но мне кажется, что команда легионеров РПЛ обыграла бы их. Нет сомнений. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита», – сказал бывший тренер петербургского клуба.
Вендел Барко Барриос
Дуглас Сантос- Ньямси- Мойзес - Гальдамес
На воротах не знаю кого
Есть Испания , могли бы пободаться и Французы , насчёт немцев , итальянцев и Англии я не уверен ))
Сборная пока еще не наиграна, она к будущему готовится.