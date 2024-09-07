Лукас Вера о Гонду: «Очень силен, поможет «Зениту». Игрок для будущей сборной Аргентины»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу Лукас Вера I Лусиано Гонду Футбол

Лукас Вера считает, что Лусиано Гонду в будущем способен пробиться в сборную Аргентины.

«Я не играл против Гонду, он немного моложе меня. Но я знаю, какой он футболист. Сейчас самое важное для него — привыкать к России не только на поле, потому что мы видели, как он хорошо дебютировал. Нужно привыкать и к жизни здесь, к культуре. Надеюсь, у Лусиано все получится. Желаю ему успехов, как и всем ребятам из Южной Америки и Аргентины.

Гонду — очень сильный футболист, который поможет «Зениту». Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Еще раз желаю ему успехов, но не в играх против «Химок» (смеется)», — сказал хавбек «Химок».

В дебютном матче за «Зенит» Гонду отметился дублем в 7-м туре Мир РПЛ против «Пари НН» (3:0).

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3 комментария
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Я не играл против гонду но его одобряю
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Ему уже 23 года. Не думаю, что он попадет в сборную из РПЛ. Тут лучшего бомьардира Касьерру в сборную не зовут.
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