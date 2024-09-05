«Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения, что это еще больший зашквар, чем трансфер Дзюбы». Спиридонов об Александре

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексей Спиридонов Александр Соболев Максим Глушенков Лусиано Гонду Футбол

Алексей Спиридонов назвал «зашкваром» переход Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев уже вовсю благодарит руководство «Зенита», спонсора клуба. Какое же это лизоблюдство! Но попадет ли Соболев в состав? Там же полно игроков атаки, только что взяли аргентинца Лусиано, есть Глушенков и так далее.

Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения от них, что это еще больший зашквар, чем переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», – сказал бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака».

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Чушь то не пиши. Дзюбу не приняли фанаты, а обычные болельщики к нему вполне нормально относились. Своим в Питере он в итоге так и не стал, но много сделал для побед Зенита, за что ему благодарность. В конце концов, футболист - это просто наемник, и свою работу Дзюба выполнял качественно.
+14
-3
+11
Ответ Дядя ТУРА
Что значит чушь не пиши? Это скопированный ответ фанатика зенита. Сами себе противоречите
Не надо мнение единичного фаната выдавать за мнение всего Петербурга в целом.
+10
-2
+8
Ответ Slavnov
Они все проглотят, они никто, там элитка рулит, самооценку себе поднимает
Ну напомни, в Спартаке разве по-другому? Когда переходил Широков, когда переходил Кокорин, где были болельщики? Почему они не отменили трансфер?
Да и такой же обструкции, с которой столкнулся тот же Быстров после перехода, я в Спартаке не помню.
Так что чья бы корова, как говорится.
+11
-4
+7
Ответ Slavnov
Они все проглотят, они никто, там элитка рулит, самооценку себе поднимает
Что ты строишь то из себя . Спартаковские болелы что то решают?
+5
-1
+4
Ответ fussballer
Так Дзюбу полюбили болельщики Зенита в итоге)
Болельщики любили, фанаты освистывали.
Да и почему мне, как болельщику Зенита, нужно к нему плохо относиться? Он забил тонну голов за клуб, подарил мне массу положительных эмоций, был лидером в раздевалке и на поле. Не любить его только за то, что он воспитанник Спартака? Это глупо, по такой логике ты должен ненавидеть Владимира Федотова, ведь тот бывший игрок ЦСКА, но ты ведь вряд ли его ненавидишь, правда?
+5
-1
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Писал бы ты о своëм Спартаке, и желательно не в алкогольном угаре, нечего лезть в чужой огород.
Ну ты же обсуждаешь трансферные слухи между Спартаком и Краснодаром, а казалось бы, вроде не о Зените речь. Так, что ему мешает? Или это другое?
+5
-2
+3
Писал бы ты о своëм Спартаке, и желательно не в алкогольном угаре, нечего лезть в чужой огород.
+11
-8
+3
Болельщики Зенита назвали "зашкваром" Спартак. Болельщик Спартака это проглотил и побежал об этом твитить.
+5
-2
+3
Я точно не рад.
+3
-1
+2
Я болельщик Зенита. Мое мнение - Спиридонов (надо загуглить кто это) осел редкий.
+7
-5
+2
про спартаковский зашквар - спорно

Дзюба - лучший, самый титулованный выпускник академии Спартака за всю её историю, большой портрет Артема по праву должен висеть в фойе спартаковской спортшколы

а Соболев? парень с уральских предгорий, купленный в клуб с целью ослабить конкурента за место в десятке, и больше ничего

так что, не зашквар для Спартака, фармклуб такими категориями не мыслит, чивоуштам

бгг
+6
-4
+2
Ответ Antonio Gaudi
Болельщики любили, фанаты освистывали. Да и почему мне, как болельщику Зенита, нужно к нему плохо относиться? Он забил тонну голов за клуб, подарил мне массу положительных эмоций, был лидером в раздевалке и на поле. Не любить его только за то, что он воспитанник Спартака? Это глупо, по такой логике ты должен ненавидеть Владимира Федотова, ведь тот бывший игрок ЦСКА, но ты ведь вряд ли его ненавидишь, правда?
Дзюба вообще мастер на все руки,а видео какие снимал!
+1
0
+1
Ответ Anton Vasilev
Ну кто-то голы сблева конечно не будет считать, как и голы Дзюбы. Но большинству я думаю глубоко фиолетово. Если дельфин не будет снимать собственный онанизм, уверен, всё у сблева будет нормально в Зените. Может быть даже 10 ку отгрузит в этом сезоне.
он в основу не пробьётся, отгрузит на компе своём если только
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Svobodu Mne
Что ты строишь то из себя . Спартаковские болелы что то решают?
Тушинские все ждут когда им Федун клуб передаст на управление, как и обещал, вот тогда заживут
Бгг
0
0
0
Ответ Celsius
Чушь то не пиши. Дзюбу не приняли фанаты, а обычные болельщики к нему вполне нормально относились. Своим в Питере он в итоге так и не стал, но много сделал для побед Зенита, за что ему благодарность. В конце концов, футболист - это просто наемник, и свою работу Дзюба выполнял качественно.
дзюба - легенда и лицо зенита
0
0
0
вообще пох на соболя, пусть бомжи сенит с ним возится, человек- гамно
0
0
0
Ну кто-то голы сблева конечно не будет считать, как и голы Дзюбы. Но большинству я думаю глубоко фиолетово. Если дельфин не будет снимать собственный онанизм, уверен, всё у сблева будет нормально в Зените. Может быть даже 10 ку отгрузит в этом сезоне.
0
0
0
Выходит он самого начала знал что уйдет в Зенит, Нужно было хайп и нагнетение переждать
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Я как болельщик Зенита рад трансферу Соболева, чего скрывать. Он хороший игрок, который много умеет на поле.
На поле конечно он ведёт себя паскудно, но уверен что у Семака образумится.
В Спартаке впринципе всегда токсичная атмосфера вокруг команды, десятки блогеров, которые накаляют атмосферу, много истеричных болельщиков (которых кстати можно понять) , внимание СМИ к каждой склоке, которая потом раздувается до небес. В Зените с этим проще и совсем другой эмоциональный фон, который так же влияет на игроков. А если что-то и возникает, то быстро тушится тренером и руководством, не перерастая в какой-то глобальный скандал.
+7
-7
0
Очередной эксперт, оперирующий уголовной лексикой, на линии.
+5
-5
0
Более того, Соболев так себя унизил своим интервью после перехода, что потерял всякое элементарное уважение не только фанатов Спартака, но и фанатов самого Зенита, к которым он даже обратился с нижайшей просьбой дать ему шансик! Ну, а забивать так, чтобы стать игроком основы, думаю, он не сможет. В Зените есть люди посильнее его.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий