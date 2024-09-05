«Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения, что это еще больший зашквар, чем трансфер Дзюбы». Спиридонов об Александре

Алексей Спиридонов назвал «зашкваром» переход Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев уже вовсю благодарит руководство « », спонсора клуба. Какое же это лизоблюдство! Но попадет ли в состав? Там же полно игроков атаки, только что взяли аргентинца , есть и так далее.

Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения от них, что это еще больший зашквар, чем переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», – сказал бывший волейболист сборной России и болельщик « ».