«Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения, что это еще больший зашквар, чем трансфер Дзюбы». Спиридонов об Александре
Алексей Спиридонов назвал «зашкваром» переход Александра Соболева в «Зенит».
«Соболев уже вовсю благодарит руководство «Зенита», спонсора клуба. Какое же это лизоблюдство! Но попадет ли Соболев в состав? Там же полно игроков атаки, только что взяли аргентинца Лусиано, есть Глушенков и так далее.
Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения от них, что это еще больший зашквар, чем переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», – сказал бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака».
Да и такой же обструкции, с которой столкнулся тот же Быстров после перехода, я в Спартаке не помню.
Так что чья бы корова, как говорится.
Да и почему мне, как болельщику Зенита, нужно к нему плохо относиться? Он забил тонну голов за клуб, подарил мне массу положительных эмоций, был лидером в раздевалке и на поле. Не любить его только за то, что он воспитанник Спартака? Это глупо, по такой логике ты должен ненавидеть Владимира Федотова, ведь тот бывший игрок ЦСКА, но ты ведь вряд ли его ненавидишь, правда?
Дзюба - лучший, самый титулованный выпускник академии Спартака за всю её историю, большой портрет Артема по праву должен висеть в фойе спартаковской спортшколы
а Соболев? парень с уральских предгорий, купленный в клуб с целью ослабить конкурента за место в десятке, и больше ничего
так что, не зашквар для Спартака, фармклуб такими категориями не мыслит, чивоуштам
бгг
Бгг
На поле конечно он ведёт себя паскудно, но уверен что у Семака образумится.
В Спартаке впринципе всегда токсичная атмосфера вокруг команды, десятки блогеров, которые накаляют атмосферу, много истеричных болельщиков (которых кстати можно понять) , внимание СМИ к каждой склоке, которая потом раздувается до небес. В Зените с этим проще и совсем другой эмоциональный фон, который так же влияет на игроков. А если что-то и возникает, то быстро тушится тренером и руководством, не перерастая в какой-то глобальный скандал.