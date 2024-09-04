«Зенит» купил Гонду за 12 млн евро. «Архентинос Хуниорс» хотели 15 млн и 20% от перепродажи форварда («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Архентинос Хуниорс Спорт-Экспресс деньги Лусиано Гонду Футбол

Стали известны подробности трансфера Лусиано Гонду в «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», изначально «Архентинос Хуниорс» хотели получить за 23-летнего нападающего 15 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы перепродажи. 

«Зенит» занял твердую позицию, заявив, что не станет платить более 12 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на этой цене.

Гонду перешел в петербуржский клуб 27 августа. В дебютном матче за сине-бело-голубых – против «Пари НН» (3:0) – аргентинец сделал дубль.

27 комментариев
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Ответ Nikitk@Torres
Очередной раз Зенит покупает игрока за сумму, доступную 5-7 клубам РПЛ.
Сейчас вам скажут, что ему дали зарплату 15 миллионов евро в год)
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Очередной раз Зенит покупает игрока за сумму, доступную 5-7 клубам РПЛ.
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По первому матчу очень хорошее впечатление произвел👍🏻
Скорее всего своих денег Гонду стоит.
+13
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+10
Ответ magway7
Комментарий скрыт
Ну, мало ли что Вы себе видите. Зато многие видят кипучую деятельность проспартаковских СМИ по очеловечиванию вашего легендарного спартаковского преступника Промеса, осужденного за поножовщину и контрабанду крупных партий наркотиков, избившего жену и трусливо скрывшегося с места ДТП.
+10
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+8
Ответ Nikitk@Torres
Очередной раз Зенит покупает игрока за сумму, доступную 5-7 клубам РПЛ.
А можно список этих клубов?
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Я многолетний болельщик Зенита, слежу постоянно за всеми новостями, однако до сих пор удивляюсь как виртуозно работает клубный менеджмент. И это при том что зная о финансовых возможностях клуба все потенциальные продавцы всегда для начала заламывают неподъëмные цены. Конечно пока рано делать далеко идущие выводы, но похоже что игроки уровня Лусиано стоят в районе 20 - 25 млн.
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Сошлись на 12 и хорошо, для них и так это рекордная продажа игрока.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален пользователем
Ты чё! Говорящий дельфин!
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Ответ magway7
Комментарий скрыт
Ну мало ли что ты видишь! Кто-то и йети «видел», и Атлантиду, и с инопланетянами общался.
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Ответ Циник Петербургский
Ну, мало ли что Вы себе видите. Зато многие видят кипучую деятельность проспартаковских СМИ по очеловечиванию вашего легендарного спартаковского преступника Промеса, осужденного за поножовщину и контрабанду крупных партий наркотиков, избившего жену и трусливо скрывшегося с места ДТП.
Так они приводят "железные" аргументы для показа этого исчадия ада чистым как слеза ребëнка - все эти правонарушения он совершил не в России, а на загнившем зарубежье, и значит это его полностью оправдывает.
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Ответ gleb_k
Спартак, Динамо, Краснодар, Локомотив
Локо мимо этого списка. Итого 3 клуба вместо 7,ну так, в 2 раза только приврал пользователь.
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Торговались арги по принципу : проси больше и получишь сколько нужно. Зная финансовые возможности Зенита клубы у нас и за рубежом завышают стоимость игроков, которыми интересуется и хочет приобрести Зенит.
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Мне интересно у многих клубов ручные СМИ пишут подобное: продающий клуб хотел что тыщ миллиардов, а зенит на классе скинул стоимость до чая с печеньками и одной зефирки. 😂
По информации Спорт-Экспресс естественно.
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Ответ Зелёный гопник
По первому матчу очень хорошее впечатление произвел👍🏻 Скорее всего своих денег Гонду стоит.
Изидор в первой своей игре за ’’Зенит’’ тоже гол забивал и смотрелся очень даже бодро и как после к нему относились?
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Ответ Всё знаю
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Человек вообще не про это говорил!!! Имеется ввиду,что будут орать сейчас про в разы больше зарплаты в Зените,чем,например,в Спартаке или Динамо с Локо! Хотя,я думаю,зарплаты сопоставимые в 5-7 клубах...
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Ответ Damien Coyen
Вас самих не тошнит от такого облизывания 🤦
Облизывания чего? Адекватных сделок?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Я многолетний болельщик Зенита, слежу постоянно за всеми новостями, однако до сих пор удивляюсь как виртуозно работает клубный менеджмент. И это при том что зная о финансовых возможностях клуба все потенциальные продавцы всегда для начала заламывают неподъëмные цены. Конечно пока рано делать далеко идущие выводы, но похоже что игроки уровня Лусиано стоят в районе 20 - 25 млн.
спорно утверждение.гонда игрок среднего уровня как раз для нашего болота.потому что если он был более менее приличным игроком играл бы в европе)а так европа ему не светит во вполне понятным причинам
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