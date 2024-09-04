«Зенит» купил Гонду за 12 млн евро. «Архентинос Хуниорс» хотели 15 млн и 20% от перепродажи форварда («СЭ»)
Стали известны подробности трансфера Лусиано Гонду в «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресса», изначально «Архентинос Хуниорс» хотели получить за 23-летнего нападающего 15 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы перепродажи.
«Зенит» занял твердую позицию, заявив, что не станет платить более 12 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на этой цене.
Гонду перешел в петербуржский клуб 27 августа. В дебютном матче за сине-бело-голубых – против «Пари НН» (3:0) – аргентинец сделал дубль.
Скорее всего своих денег Гонду стоит.
По информации Спорт-Экспресс естественно.