Доннарумма о голе, пропущенном на 14-й секунде: «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки. Италии надо было сделать паузу, прежде чем вводить мяч в игру» 

Джанлуиджи Доннарумма высказался о голе, пропущенном на 14-й секунде.

Вратарь сборной поделился мнением после матча с Францией (3:1) в 1-м туре наций.

«Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки [из-за предматчевых обязанностей капитана], поэтому попросил его [судью] подождать и убедиться в том, что я готов – арбитры в принципе так и поступают.

В то же время мяч-то был у нас, и мы поступили не совсем умно – надо было сделать небольшую паузу [прежде чем вводить мяч в игру]», – сказал Доннарумма RAI Sport.