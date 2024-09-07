Доннарумма о голе, пропущенном на 14-й секунде: «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки. Италии надо было сделать паузу, прежде чем вводить мяч в игру» 

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу судьи Джанлуиджи Доннарумма Лига наций УЕФА Футбол

Джанлуиджи Доннарумма высказался о голе, пропущенном на 14-й секунде.

Вратарь сборной Италии поделился мнением после матча с Францией (3:1) в 1-м туре Лиги наций.

«Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки [из-за предматчевых обязанностей капитана], поэтому попросил его [судью] подождать и убедиться в том, что я готов – арбитры в принципе так и поступают.

В то же время мяч-то был у нас, и мы поступили не совсем умно – надо было сделать небольшую паузу [прежде чем вводить мяч в игру]», – сказал Доннарумма RAI Sport.

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5 комментариев
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Во дворе после такого гола зачастую переигрывали заново начало игры, так как отговорка: Я не успел стать на ворота, ты ударил по пустым! нередко срабатывала.
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+7
как будто отмазки из дворового футбола подъехали...
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В ЛЧ он не был готов принять пас от защитника и получили гол, тут перчатки не успел. Он на поле вообще зачем выходит то
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Ну раз не готов был, то нельзя было засчитывать конечно.
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В общем перчатки виноваты
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