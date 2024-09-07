Дешам про 1:3 с Италией: «Франция не в лучшей форме, не хватало сил. Нас наказали за ошибки»
Дидье Дешам прокомментировал поражение Франции от Италии (1:3) в Париже.
«Надо опираться на факты. Мы очень хорошо начали матч, делали хорошие вещи, но были не в состоянии поддерживать уровень на протяжении всей игры. Соперник наказал нас за наши ошибки.
Мы достаточно умелые для того, чтобы делать что-то хорошее с мячом. Мы встречались с хорошо организованной сборной Италии, и она наказывала нас за свободные зоны.
Я всегда был и остаюсь ответственным за происходящее. Я доношу до футболистов то, что думаю и вижу. Я отдавал себе отчет в том, что мы далеки от лучшей формы. Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Мы сами давали сопернику необходимые инструменты.
Сложно держать соперника под прессингом на протяжении 90 минут. У нас не было ресурсов для этого. Мы играли в открытый футбол, но не хватало сил на защиту», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.