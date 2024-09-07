Дешам про 1:3 с Италией: «Франция не в лучшей форме, не хватало сил. Нас наказали за ошибки»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Дидье Дешам прокомментировал поражение Франции от Италии (1:3) в Париже.

«Надо опираться на факты. Мы очень хорошо начали матч, делали хорошие вещи, но были не в состоянии поддерживать уровень на протяжении всей игры. Соперник наказал нас за наши ошибки.

Мы достаточно умелые для того, чтобы делать что-то хорошее с мячом. Мы встречались с хорошо организованной сборной Италии, и она наказывала нас за свободные зоны.

Я всегда был и остаюсь ответственным за происходящее. Я доношу до футболистов то, что думаю и вижу. Я отдавал себе отчет в том, что мы далеки от лучшей формы. Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Мы сами давали сопернику необходимые инструменты.

Сложно держать соперника под прессингом на протяжении 90 минут. У нас не было ресурсов для этого. Мы играли в открытый футбол, но не хватало сил на защиту», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.

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16 комментариев
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да уступи уже Зидану
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Кроме проведшего прекрасный матч Барколя (забил отличный гол и потом успевал повсюду), а также пары моментов Гризманна и вспомнить-то у Франции за всю игру нечего. Серость какая-то. Команда явно в кризисе.
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Команда за тренера не играет - факт
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Мпаббе и Дембеле два позорника
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Ответ wshnmn
Для чего его продлевали?
макрон приехал в сауну к неграм и спросил продлевать будете, те отвечают бум. вот и продлили
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Для чего его продлевали?
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Пересидел как Лёв в свое время в сборной Германии и дель Боске в Испании
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лукомского на тебя нет. тут же тактика была. вингербек отдавал реджисте правой ногой под левую пятку. поэтому проиграли. эх ты физрук не понял ничего
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Комментарий удален пользователем
Не хватает сил у Дешама, в отставку просится человек завуалировано!
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Ответ Dimonty
Сорян, но называть Италию топовой сборной... Сомнительно
Италия есть Италия
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