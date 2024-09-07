Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 7 туров. Уругвай отстает на 4 очка, Колумбия – 3-я, Бразилия – 4-я

Сборная Аргентины упрочила лидерство в квалификации ЧМ-2026.

В 7-м туре «альбиселесте» разгромили Чили (3:0) и с 18 баллами по-прежнему занимают 1-е место в таблице.

Вторым с 4-очковым отставанием идет , сыгравший вничью с Парагваем (0:0), третьей – , ушедшая от поражения в матче с Перу (1:1).

поднялась на 4-е место благодаря победе над Эквадором (1:0), прервав серию из трех поражений.

От Южной Америки напрямую в финальный турнир ЧМ-2026 выходят первые шесть команд. Седьмая разыграет путевку в стыках с представителем другой конфедерации.

Таблица отбора ЧМ-2026