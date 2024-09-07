Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 7 туров. Уругвай отстает на 4 очка, Колумбия – 3-я, Бразилия – 4-я

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Аргентины упрочила лидерство в квалификации ЧМ-2026.

В 7-м туре «альбиселесте» разгромили Чили (3:0) и с 18 баллами по-прежнему занимают 1-е место в таблице.

Вторым с 4-очковым отставанием идет Уругвай, сыгравший вничью с Парагваем (0:0), третьей – Колумбия, ушедшая от поражения в матче с Перу (1:1).

Сборная Бразилии поднялась на 4-е место благодаря победе над Эквадором (1:0), прервав серию из трех поражений.

От Южной Америки напрямую в финальный турнир ЧМ-2026 выходят первые шесть команд. Седьмая разыграет путевку в стыках с представителем другой конфедерации.

Таблица отбора ЧМ-2026

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2 комментария
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Молодцы аргентинцы! Самая стабильная и сбалансированная сборная в мире, за последние 5 лет проиграли только в двух матчах из 66

За этот период времени выиграли ЧМ, 2 Копа Америка и Финалиссима, а теперь лидируют в квалификации ЧМ 26. Надеюсь, они первыми выиграют 2 ЧМ подряд в 21 веке...
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