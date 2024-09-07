Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 7 туров. Уругвай отстает на 4 очка, Колумбия – 3-я, Бразилия – 4-я
Сборная Аргентины упрочила лидерство в квалификации ЧМ-2026.
В 7-м туре «альбиселесте» разгромили Чили (3:0) и с 18 баллами по-прежнему занимают 1-е место в таблице.
Вторым с 4-очковым отставанием идет Уругвай, сыгравший вничью с Парагваем (0:0), третьей – Колумбия, ушедшая от поражения в матче с Перу (1:1).
Сборная Бразилии поднялась на 4-е место благодаря победе над Эквадором (1:0), прервав серию из трех поражений.
От Южной Америки напрямую в финальный турнир ЧМ-2026 выходят первые шесть команд. Седьмая разыграет путевку в стыках с представителем другой конфедерации.
За этот период времени выиграли ЧМ, 2 Копа Америка и Финалиссима, а теперь лидируют в квалификации ЧМ 26. Надеюсь, они первыми выиграют 2 ЧМ подряд в 21 веке...