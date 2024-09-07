Клопп будет тренером команды Блашчиковского в прощальном матче вингера за «Боруссию». За Якуба сыграют Хуммельс, Суботич и Вайденфеллер, в команде Пишчека – Мхитарян и Шахин

Юрген Клопп временно вернулся в «Боруссию».

Бывший главный тренер дортмундцев поучаствует в прощальном матче Якуба Блашчиковского, возглавив его команду. Противостоять ей будет группа, выстроенная вокруг .

В состав команды Блашчиковского попали такие футболисты, как , , , Кевин Гросскройц, Камиль Гросицки, , Нельсон Вальдес. За Пишчека сыграют Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Юлиан Брандт, Генрих Мхитарян, а руководить ими будет Петер Кравец.

В пятницу вечером команды провели тренировку – она заняла около часа. Матч состоится 7 сентября.

Фото: bvb.de

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