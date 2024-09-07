Клопп будет тренером команды Блашчиковского в прощальном матче вингера за «Боруссию». За Якуба сыграют Хуммельс, Суботич и Вайденфеллер, в команде Пишчека – Мхитарян и Шахин
Юрген Клопп временно вернулся в «Боруссию».
Бывший главный тренер дортмундцев поучаствует в прощальном матче Якуба Блашчиковского, возглавив его команду. Противостоять ей будет группа, выстроенная вокруг Лукаша Пишчека.
В состав команды Блашчиковского попали такие футболисты, как Роман Вайденфеллер, Матс Хуммельс, Невен Суботич, Кевин Гросскройц, Камиль Гросицки, Мохамед Зидан, Нельсон Вальдес. За Пишчека сыграют Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Юлиан Брандт, Генрих Мхитарян, а руководить ими будет Петер Кравец.
В пятницу вечером команды провели тренировку – она заняла около часа. Матч состоится 7 сентября.
Фото: bvb.de
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