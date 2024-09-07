Клопп будет тренером команды Блашчиковского в прощальном матче вингера за «Боруссию». За Якуба сыграют Хуммельс, Суботич и Вайденфеллер, в команде Пишчека – Мхитарян и Шахин

Теги Боруссия Дортмунд Мохамед Зидан Роман Вайденфеллер Нури Шахин Нельсон Вальдес бундеслига Германия Юрген Клопп товарищеские матчи (клубы) Сократис Папастатопулос Якуб Блашчиковски Невен Суботич Лукаш Пишчек Матс Хуммельс Марсель Шмельцер Кевин Гросскройц Генрих Мхитарян Камиль Гросицки Юлиан Брандт Футбол

Юрген Клопп временно вернулся в «Боруссию».

Бывший главный тренер дортмундцев поучаствует в прощальном матче Якуба Блашчиковского, возглавив его команду. Противостоять ей будет группа, выстроенная вокруг Лукаша Пишчека.

В состав команды Блашчиковского попали такие футболисты, как Роман Вайденфеллер, Матс Хуммельс, Невен Суботич, Кевин Гросскройц, Камиль Гросицки, Мохамед Зидан, Нельсон Вальдес. За Пишчека сыграют Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Юлиан Брандт, Генрих Мхитарян, а руководить ими будет Петер Кравец.

В пятницу вечером команды провели тренировку – она заняла около часа. Матч состоится 7 сентября.

Фото: bvb.de

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5 комментариев
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Вальдес классный был форвард, и вообще весь тот Вердер был великолепный ,именно по Вердеру его хорошо помню 🙌🏽
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Первый раз слышу о Камиле Гросицки, думал с Томашом перепутали)
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Удачных тренировок!
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"Гросскройц может выпить пива".
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Ответ quaterbackathome
Первый раз слышу о Камиле Гросицки, думал с Томашом перепутали)
Очень колоритный персонаж. Молодым игроком считался талантом на родине, но завалил европейскую карьеру (редко выходил даже в Ренне) и оправился покорять Чемпионшип, а его постоянно все равно постоянно вызывали в сборную. Очень быстрый вингер, сейчас вернулся в Экстракласу и на этом уровне, как ни странно, зажигает даже в 36 лет.
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