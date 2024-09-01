«Бавария» сыграет с «Майнцем» во 2-м раунде Кубка Германии, «Боруссия Дортмунд» – с «Вольфсбургом», «Байер» против «Эльферсберга»
Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Германии.
Кубок Германии
2-й раунд
«Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»
«Байер» – «Эльферсберг»
«Лейпциг» – «Санкт-Паули»
«Динамо Дрезден» – «Дармштадт»
«Киккерс Оффенбах» – «Карлсруэ»
«Штутгарт» – «Кайзерслаутерн»
«Айнтрахт Франкфурт» – «Боруссия Менхенгладбах»
«Хоффенхайм» – «Нюрнберг»
«Регенсбург» – «Фюрт»
«Кельн» – «Хольштайн Киль»
Матчи пройдут 29 и 30 октября.
Тем более в соперниках мерзкий Майнц.
Байерн задолжал болельщикам за прошлый сезон.