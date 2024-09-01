«Бавария» сыграет с «Майнцем» во 2-м раунде Кубка Германии, «Боруссия Дортмунд» – с «Вольфсбургом», «Байер» против «Эльферсберга»

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Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Германии.

Кубок Германии

2-й раунд

«Майнц» – «Бавария»

«Вольфсбург» – «Боруссия Дортмунд»

«Байер» – «Эльферсберг»

«Лейпциг» – «Санкт-Паули»

«Арминия» – «Унион»

«Динамо Дрезден» – «Дармштадт»

«Киккерс Оффенбах» – «Карлсруэ»

«Фрайбург» – «Гамбург»

«Штутгарт» – «Кайзерслаутерн»

«Айнтрахт Франкфурт» – «Боруссия Менхенгладбах»

«Аугсбург» –  «Шальке»

«Хоффенхайм» – «Нюрнберг»

«Падерборн» – «Вердер»

«Регенсбург» – «Фюрт»

«Кельн» – «Хольштайн Киль»

Матчи пройдут 29 и 30 октября.

3 комментария
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Опять на выезде....
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Ответ Surviving
Опять на выезде....
Ничего,нужно побеждать и в гостях.
Тем более в соперниках мерзкий Майнц.
Байерн задолжал болельщикам за прошлый сезон.
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