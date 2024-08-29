«Боруссия» сыграет с «Реалом» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Барселоной» и «Шахтером» – дома

Стали известны соперники «Боруссии» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда из примет дома «Барселону», « », « » и « ».

На выезде «Боруссия» сыграет против « », «Брюгге», «Динамо» Загреб и «Болоньи».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.