«Боруссия» сыграет с «Реалом» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Барселоной» и «Шахтером» – дома
Стали известны соперники «Боруссии» по общему этапу Лиги чемпионов.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда из Дортмунда примет дома «Барселону», «Селтик», «Шахтер» и «Штурм».
На выезде «Боруссия» сыграет против «Реала», «Брюгге», «Динамо» Загреб и «Болоньи».
Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
Сначала получили легкий календарь Бундеслиги. Первые 8 матчей против средняков и аутсайдеров, за это время команда сможет спокойно сыграться, набрать форму и подготовиться к более сложным соперникам.
К тому же нет несколько тяжелых матчей подряд за пару недель, как в прошлом сезоне, когда приходилось играть против Баварии, Леверкузена, Лейпцига, Штутгарта, Айнтрахт, Гладбаха + против Атлетико и ПСЖ на протяжении всего месяца.
А теперь получили самую лёгкую сетку в ЛЧ.
Просто подарок)