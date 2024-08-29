«Боруссия» сыграет с «Реалом» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Барселоной» и «Шахтером» – дома

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Стали известны соперники «Боруссии» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда из Дортмунда примет дома «Барселону», «Селтик», «Шахтер» и «Штурм».

На выезде «Боруссия» сыграет против «Реала», «Брюгге», «Динамо» Загреб и «Болоньи».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

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6 комментариев
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Дичь какая-то
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Ответ Ильнар Рубиновый
Довольно лёгкая сетка попалась, но учитывая прошлогоднюю группу смерти, заслужили))
В этом сезоне удача просто радует.
Сначала получили легкий календарь Бундеслиги. Первые 8 матчей против средняков и аутсайдеров, за это время команда сможет спокойно сыграться, набрать форму и подготовиться к более сложным соперникам.
К тому же нет несколько тяжелых матчей подряд за пару недель, как в прошлом сезоне, когда приходилось играть против Баварии, Леверкузена, Лейпцига, Штутгарта, Айнтрахт, Гладбаха + против Атлетико и ПСЖ на протяжении всего месяца.
А теперь получили самую лёгкую сетку в ЛЧ.
Просто подарок)
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Ответ S H A R K
В этом сезоне удача просто радует. Сначала получили легкий календарь Бундеслиги. Первые 8 матчей против средняков и аутсайдеров, за это время команда сможет спокойно сыграться, набрать форму и подготовиться к более сложным соперникам. К тому же нет несколько тяжелых матчей подряд за пару недель, как в прошлом сезоне, когда приходилось играть против Баварии, Леверкузена, Лейпцига, Штутгарта, Айнтрахт, Гладбаха + против Атлетико и ПСЖ на протяжении всего месяца. А теперь получили самую лёгкую сетку в ЛЧ. Просто подарок)
ну так за страдания в бл и лч в прошлом сезоне
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