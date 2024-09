Клопп на Паралимпиаде: болеет за друга из Новой Зеландии. Его историей зажигал игроков

Прекрасные отношения.

Юрген Клопп красиво отдыхает от футбола: конец августа проводит в Париже. Вы наверняка видели эти фотографии на фоне Триумфальной арки.

И Эйфелевой башни.

И даже такую...

Бывший тренер «Ливерпуля» приехал в столицу Франции не просто отдохнуть, а поддержать друга. Войтек Чиж (именно он на всех фото рядом с Юргеном) участвует в Паралимпийских играх – играет в бадминтон за Новую Зеландию.

Кто такой Войтек Чиж? Один из самых титулованных паратлетов Германии

Чиж вырос в Германии и хотел стать профессиональным футболистом. Мечта была близко: Войтек уже согласовал условия контракта с кельнской «Фортуной», но в последнем матче за любительский «Грюнштадт» побежал за уходящим мячом и его грубо снес голкипер соперника. Перелом ноги в нескольких местах – большой удар для 21-летнего футболиста.

Но это только начало: перелом вызвал осложнения, которые не заметили врачи. Из-за этого ногу ампутировали ниже колена. Мечты о футболе растворилсь, но Войтек все-таки остался в спорте. Теперь уже паралимпийском.

Чиж ушел в легкую атлетику, где сразу добился успехов. В 2002 году, всего через 11 месяцев после ампутации, он уже побил рекорд Германии в прыжках в длину для одноногих и выиграл соревнования в беге на 100 метров. А в 2004-м на Паралимпиаде в Афинах взял три золота – в беге на 100 и 200 метров и в прыжках в длину. В 2008-м добавил еще одно: снова за прыжок в длину. На лондонской паралимпиаде у Чижа серебро и две бронзы в любимых дисциплинах. Войтек – один из самых титулованных паратлетов в истории Германии.

После завершения спортивной карьеры Войтек с женой Еленой купили яхту и отправились в кругосветное путешествие. Конечно, ради благой цели: его благотворительный фонд Sailing4Handicaps помогал инвалидам по всему миру.

«Я ушел из спорта ради того, чтобы плавать с семьей и помогать другим инвалидам получать протезы. Мы пять лет жили на яхте и за это время помогли более чем 90 людям получить протезы ног», – рассказывал Чиж.

Войтеку и Елене очень понравилось в Новой Зеландии: там они и обосновались, открыли бизнес по производству меда и пережили ковид. Чиж не забывал про спорт: стал инструктором по дайвингу и даже побил несколько рекордов. А потом вспомнил, как в детстве увлекался бадминтоном, который только-только попал в программу Паралимпиады.

«Бадминтон всегда был моим хобби, но я никогда не играл профессионально. Когда узнал, что вид спорта включили в программу Игр в Токио, связался с ассоциацией бадминтона Новой Зеландии и предложил свои услуги».

В 2022-м Чиж впервые поехал на международные соревнования по бадминтону. И спустя два года он уже в Париже.

Клопп и Чиж знакомы с 2002-го. Это очень крепкая дружба

В 2002 году Чиж уже с протезом ноги поучаствовал в благотворительном матче «Кайзерслаутерна» против «Майнца», где работал начинающий тренер Клопп. Так и познакомились: Юрген поддержал молодого человека, у которого только-только завершилась карьера.

В 2015-м мужчины встретились еще раз: Клопп уже был всемирно известным тренером и как раз ушел в творческий отпуск между «Боруссией» и «Ливерпулем», а Чиж плавал на яхте по всему миру. Случайно пересеклись в Лиссабоне, вспомнили друг друга и с тех пор дружат семьями. Во время игр Чиж рассказал, что Юрген кайфует от отпуска и роли дедушки:

«Ему это точно нравится. Когда ты год за годом отдаешь себя на 100%, нужно выбрать правильно время, чтобы сказать: «Достаточно, пора остановиться». Снимаю шляпу перед Юргеном, у него получилось».

А Клопп говорит, что раз 500 упоминал Чижа в мотивационных речах: «Это самая вдохновляющая история, которую я слышал. Эту историю надо рассказывать, ведь это что-то из ряда вон выходящее. Мой друг – уникальный человек.

Он просто безумец. Отобрался на Паралимпиаду в новом виде спорта, который просто нравился ему в детстве! Мы с ним очень разные: Войтек каждый день делает то, на что я никогда не решусь. Недавно он рассказал мне, что нырять с акулами не очень сложно. Я послушал его – и все равно никогда не стану это делать».

Как Юрген болеет за друга: мотивирует, шутит после поражений и привлекает внимание к Паралимпиаде

«Юрген – член семьи. Он приехал сюда не только ради меня, а чтобы показать всем, что Паралимпийские игры – чудесное соревнование. Нужно, чтобы такие люди привлекали к нам внимание», – сказал Чиж. Бадминтонист признался, что Клопп подбадривает и мотивирует его, а Юрген отшутился: «Просто повторяю ему очевидные вещи».

В первом матче Паралимпиады Войтек играл против британца Дэниэла Бетелла, одного из фаворитов турнира. Юрген сидел на трибунах в темных очках – рядом с женой Чижа. Вместе они были настолько поглощены матчем, что Клопп даже не услышал, как кто-то из болельщиков крикнул ему: «Юрген, You Will Never Walk Alone».

К сожалению, Чиж проиграл без шансов в двух сетах: 5-21 и 2-21. Но Клопп не грустил и зажигал в зоне интервью вместе с Войтеком: «Мне понравилось каждое из семи очков. Между прочим, Войтеку уже 44 года. И как вообще мы снова оказались в микст-зоне?! Ахахаха».

У Войтека впереди еще как минимум два матча против не таких сильных соперников.

«Потрясающе, что настолько известная в спортивном мире личность пришла смотреть бадминтон на Паралимпиаде. Это еще одна вещь, которую я навсегда запомню с этих игр», – сказал Дэвид Бетелл. Кстати, Юрген после победы показал британцу два больших пальца – «так держать».

«Найти Паралимпиаду в телепрограмме уже не так-то просто, – грустит Клопп. – Мы должны показывать ее гораздо активнее, потому что это очень вдохновляет. Важно давать возможность реализовать себя в спорте людям с ограниченными возможностями. История полна взлетов и падений, но мы все хотим видеть хэппи-энд. Если показать успехи этих людей – это будет лучшим примером».

