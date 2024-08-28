«Бетис» сможет выкупить Роке у «Барсы» за 25 млн евро летом 2025-го и за 27,5 млн – в 2026-м (Marca)

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы деньги Витор Роке Футбол

Стали известны детали аренды Витора Роке в «Бетис».

Форвард «Барселоны» перешел в клуб из Севильи на правах аренды с возможностью продления еще на один сезон и опцией выкупа.

Как сообщает Marca, продление аренды по окончании нынешнего сезона возможно лишь в том случае, если Роке проведет за «Бетис» установленное количество матчей в нынешнем сезоне.

Если «Бетис» решит выкупить Роке по окончании нынешнего сезона, сумма выкупа составит 25 миллионов евро. Если опция будет активирована по окончании второго года аренды, трансфер обойдется в 27,5 млн евро – при этом «Барселона» сохранит за собой 20% прав на форварда.

Если «Бетис» решит не выкупать нападающего по окончании аренды, то сохранит за собой право на 30% прибыли, если «Барселона» продаст Роке в течение первого года после возвращения, и на 20%, если это произойдет в течение второго года.

«Барса» спихнула Витора Роке в «Бетис». Как он стал провалом за 30 млн?

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спойлер: выкупа не будет, это бесплатная аренда на 2 сезона
+38
-1
+37
Ответ Барыга блинами
Спойлер: выкупа не будет, это бесплатная аренда на 2 сезона
Причём у арендатора ещё и часть прав на игрока останется. Это как вообще?!
+15
-1
+14
>>Если «Бетис» решит не выкупать нападающего по окончании аренды, то сохранит за собой право на 30% прибыли, если «Барселона» продаст Роке в течение первого года после возвращения, и на 20%, если это произойдет в течение второго года.

Самый смешной пункт.
+9
0
+9
Мутная схема какая то 🤣
+7
-1
+6
Надеюсь вернётся в Барселону - заменит Левандовски и на очень большое время будет топ форвардом в Барселоне . Всего хорошего , надежды - умирают последними .
+4
0
+4
То есть купили за 30 млн, платили полгода зп, отдали в бесплатную аренду и поставили сумму выкупа ниже чем изначально покупали. При этом очевидно, что Роке не бревно и при должной работе, он может быть вполне добротным форвардов, тем более учитывая его возраст. Повторюсь, если Лапорта просто самодур и популист, то вот Деко натуральный вредитель, который пришел зарабатывать на Барсе, а не работать на нее.
+4
-2
+2
Ответ Simbad
Это вообще уникальная ситуация, я так понимаю за то, что Бетис будет полностью платить Роке зп. То есть Бетис бесплатно взял у Барсы игрока и получил еще на него права, гениальный менеджмент Барселоны.
Не уникальная. Хетафе вроде получил процент от трансфера Гринвуда из МЮ в Марсель
+2
0
+2
Что они там курят,это что за условия
+1
0
+1
Ответ madriden
У Бетиса не будет прав на игрока, если они не выкупят его. Бетис может получить процент от прибыли в случае продажи игрока Барсой после окончания аренды. Но дело в том, какая это будет прибыль и будет ли вообще. Его взяли уже за неплохие 30млн (не считая бонусы). Если он выстрелит в Бетисе, то они сами его возьмут, наверное. А если нет и бесславно вернётся обратно, то Барсе непросто будет продать его за более чем 30млн. В любом случае пункт в пользу Бетиса, это нормально. Они всю зарплату платят Роке, а это больше 3-х млн.
Впечатлился зарплатой Роке - 3.5 млн евро сразу. На фоне 2 млн у Эндрика. Не сразу и поймёшь, у какой из команд финансовые сложности
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Причём у арендатора ещё и часть прав на игрока останется. Это как вообще?!
Если на роке будет спрос после аренды в бетисе значит в этом будет заслуга и бетиса. Потому что получается они раскрыли его. А если провалится то и спроса на него не будет. Логично
+1
-1
0
Это второй Месси и Марадона в одном лице же был, столько было пафосных слов, чуть ли не лучший трансфер в истории... А на деле аренда в Бетис, удаче парнишке
0
0
0
взять за 40+5, продать за 25, руководство Барсы - эпические дол........бы!
+1
-1
0
последний абзац - жесть
0
0
0
Удачи парнишке, потенциал есть. Да и не заслужил он такого отношения к себе с нулевой.
0
0
0
Сможет, но не будет))
0
0
0
Деку тоже кушать хочет, отмыл нал через молодого бразильца
0
0
0
Деку ___Мавроди
0
0
0
Ждём Рока-Роке 💪🏻
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий