«Бетис» сможет выкупить Роке у «Барсы» за 25 млн евро летом 2025-го и за 27,5 млн – в 2026-м (Marca)
Стали известны детали аренды Витора Роке в «Бетис».
Форвард «Барселоны» перешел в клуб из Севильи на правах аренды с возможностью продления еще на один сезон и опцией выкупа.
Как сообщает Marca, продление аренды по окончании нынешнего сезона возможно лишь в том случае, если Роке проведет за «Бетис» установленное количество матчей в нынешнем сезоне.
Если «Бетис» решит выкупить Роке по окончании нынешнего сезона, сумма выкупа составит 25 миллионов евро. Если опция будет активирована по окончании второго года аренды, трансфер обойдется в 27,5 млн евро – при этом «Барселона» сохранит за собой 20% прав на форварда.
Если «Бетис» решит не выкупать нападающего по окончании аренды, то сохранит за собой право на 30% прибыли, если «Барселона» продаст Роке в течение первого года после возвращения, и на 20%, если это произойдет в течение второго года.
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Самый смешной пункт.