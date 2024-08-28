«Бетис» сможет выкупить Роке у «Барсы» за 25 млн евро летом 2025-го и за 27,5 млн – в 2026-м (Marca)

Стали известны детали аренды Витора Роке в «Бетис».

Форвард «Барселоны» перешел в клуб из Севильи на правах аренды с возможностью продления еще на один сезон и опцией выкупа.

Как сообщает Marca, продление аренды по окончании нынешнего сезона возможно лишь в том случае, если Роке проведет за «Бетис» установленное количество матчей в нынешнем сезоне.

Если «Бетис» решит выкупить Роке по окончании нынешнего сезона, сумма выкупа составит 25 миллионов евро. Если опция будет активирована по окончании второго года аренды, трансфер обойдется в 27,5 млн евро – при этом «Барселона» сохранит за собой 20% прав на форварда.

Если «Бетис» решит не выкупать нападающего по окончании аренды, то сохранит за собой право на 30% прибыли, если « » продаст Роке в течение первого года после возвращения, и на 20%, если это произойдет в течение второго года.

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