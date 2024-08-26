«Бетис» будет выплачивать Роке всю зарплату. «Барса» должна будет отдать клубу из Севильи часть суммы трансфера, если вернет форварда из аренды и продаст другой команде (Маттео Моретто)

Теги Барселона Севилья Ла Лига деньги Витор Роке Футбол

Опубликованы условия перехода Витора Роке в «Бетис».

«Барселона» сегодня объявила, что отдала форварда в аренду до конца сезона с правом выкупа и опцией продления соглашения на год.

Инсайдер Маттео Моретто сообщает, что «Бетис» будет выплачивать бразильцу зарплату в полном объеме. Если футболист все же не будет выкуплен «Бетисом» и вернется в «блауграну», «Барселона» должна будет впоследствии перечислить клубу из Севильи определенную часть суммы, за которую Роке будет продан кому-то другому.

Подчеркивается, что у каталонцев будет возможность вернуть Витора по завершении текущего сезона.

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19 комментариев
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Таких схем в футболе еще не было. Барса - новатор!
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Окей, не настолько всё-таки всё плохо, как показалось по утреннему анонсу
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Ответ Александр Быков
Таких схем в футболе еще не было. Барса - новатор!
Это футбольная калька обыкновенного биржевого опциона, по-сути. Если актив ’сработает’, то Севилья выкупит его за определённую сумму , в определённый срок, как и в случаях с опционами.
2) Текущая оплата его зарплаты со стороны Бетиса , это маржа заложенная Барсой за будущию возможность выкупа актива держателем опциона
3) Потеря барсой каких-то денег после перепродажи Виктора в другой клуб и передача их Севилье , в виде фиксированного процента от сделки -- это риск обесценивания актива, когда держатель отказывается от выкупа актива , а последующая реализация владельца актива приведёт к потере денег, по сравнению с той номинальной ликвидностью в которую оценивался актив в момент передачи/продажи опциона
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Барса вроде отдаёт игрока в платную аренду, но по итогу может быть все равно должна клубу-арендатору.
Какие же мутные схемы у Барсы :)
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Вся суть Барсы;)) Купили за большие деньги, вызвали раньше срока, дали довольно большую зарплату (3.5 млн), не дали нормально адаптироваться, а в конце дали пинка под зад;))
Глоры винят Бартомеу в том, что он зарплаты высокие раздавал, но чем лучше Лапорта?

Для сравнения Эндрик, который в коммерческом плане раз 10 привлекательнее Роке и который уже добился больших результатов в клубе и сборной получил контракт всего в 2 млн.
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Роке освобожденный
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Ответ real19024ver
Ну да. Всего лишь отдала игрока в аренду и, помимо этого, по факту отдала ещё кусок прав на игрока даже при условии возврата обратно из аренды (!!). Гении. Притом на игрока, который востребован на трансферном рынке, учитывая дефицит хороших молодых страйкеров в клубах - середняках. Просто браво.
А Вы с условиями знакомы? Вроде говорится не о проценте с продажи, а о сумме, вероятно фиксированной. Наверняка пропишут сумму не выше от половины зарплаты Роке. В итоге клуб прямо сейчас разгружает зарплатную ведомость, что в нынешних условиях крайне необходимо, и с отсрочкой вернёт часть от затраченных "Бетисом" средств на зарплату Роке. И то не факт, ведь он может там стрельнуть и потом закрепиться в "Барсе".
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Ответ Павел Гребнев
А Вы с условиями знакомы? Вроде говорится не о проценте с продажи, а о сумме, вероятно фиксированной. Наверняка пропишут сумму не выше от половины зарплаты Роке. В итоге клуб прямо сейчас разгружает зарплатную ведомость, что в нынешних условиях крайне необходимо, и с отсрочкой вернёт часть от затраченных "Бетисом" средств на зарплату Роке. И то не факт, ведь он может там стрельнуть и потом закрепиться в "Барсе".
Ну если судить по основным условиям - то и так понятно. То, что разгрузят зарплатку - вопросов нет. Вот только со стороны это выглядит как спонтанное решение на скорую руку, ибо нападающего стоимостью 40+ млн грузят в клуб на грабительских условиях, где отдают ещё и кусок прав на него даже в случае, если его вернут.Очень сомневаюсь, что нельзя было найти клуб на точно таких же условиях с выплатой зп, но без грабительских процентов. Это смотрится как абсурд и издевательство над великим клубом, где в угоду спешке по заявке Ольмо на сезон, Лапорта в который раз совершает стратегические ошибки. Боюсь, что ещё пару таких действий, и Бартомеу покажется вам ангелом.
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Ответ real19024ver
Ну да. Всего лишь отдала игрока в аренду и, помимо этого, по факту отдала ещё кусок прав на игрока даже при условии возврата обратно из аренды (!!). Гении. Притом на игрока, который востребован на трансферном рынке, учитывая дефицит хороших молодых страйкеров в клубах - середняках. Просто браво.
Это кривой перевод. В случае аренды и возврата через год они ничего не отдают. В случае выкупа Бетисом за 25+ бонусы и возвратом Барсы за клаусулу 27,5,тогда отойдёт процент. MD
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Ответ Александр Быков
Таких схем в футболе еще не было. Барса - новатор!
Хетафе так МЮ развёл с Гринвудом
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Ответ Ллб
Это футбольная калька обыкновенного биржевого опциона, по-сути. Если актив ’сработает’, то Севилья выкупит его за определённую сумму , в определённый срок, как и в случаях с опционами. 2) Текущая оплата его зарплаты со стороны Бетиса , это маржа заложенная Барсой за будущию возможность выкупа актива держателем опциона 3) Потеря барсой каких-то денег после перепродажи Виктора в другой клуб и передача их Севилье , в виде фиксированного процента от сделки -- это риск обесценивания актива, когда держатель отказывается от выкупа актива , а последующая реализация владельца актива приведёт к потере денег, по сравнению с той номинальной ликвидностью в которую оценивался актив в момент передачи/продажи опциона
Кажется мне или вы юрист Барселоны?
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Ответ Ллб
Это футбольная калька обыкновенного биржевого опциона, по-сути. Если актив ’сработает’, то Севилья выкупит его за определённую сумму , в определённый срок, как и в случаях с опционами. 2) Текущая оплата его зарплаты со стороны Бетиса , это маржа заложенная Барсой за будущию возможность выкупа актива держателем опциона 3) Потеря барсой каких-то денег после перепродажи Виктора в другой клуб и передача их Севилье , в виде фиксированного процента от сделки -- это риск обесценивания актива, когда держатель отказывается от выкупа актива , а последующая реализация владельца актива приведёт к потере денег, по сравнению с той номинальной ликвидностью в которую оценивался актив в момент передачи/продажи опциона
А по факту Бетис и не думает его выкупать. Получил бесплатного игрока на сезон и только з/п ему платит.

Опцион без выкупа ничего не приносит, а игрок сезон за Бетис пылить будет)
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Ответ Pelerin
А по факту Бетис и не думает его выкупать. Получил бесплатного игрока на сезон и только з/п ему платит. Опцион без выкупа ничего не приносит, а игрок сезон за Бетис пылить будет)
Вы не в теме .
Тут аналог классического премиального опциона ( условия для Барса) . Это не маржириуемый опцион, где интсрументом является лишь гарантия обеспечения, а механизим, где вся сумма ПРЕМИИ владельцу актива , от получаетеля опциональных прав , выплачивается сразу.
В данном случае " премия" -- это деньги для погашения зарплаты Роке.
То что условия этой сделки более сложны и многослойны в деталях ,чем тут указано -- это я вам даю гарантию, как человек немного разбирающийся в теме
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Ответ Ллб
Что значит " просто поверьте на слово" ? Всё что связано с похожестью форм этих двух вариантов соглашений -- я уже описал довольно подробно. Не знаю , как объяснять ещё. То что в этом договоре будет множество подпунктов ..... можете просто найти и открыть любой типовой договор о приобретении опционального права на резервирование ,на любой высоковалотильный актив . Это , в среденем , 40-50( иногда больше) страниц текста с 25-30 пункати , которые, в итоге, влияют на ценообразование. Сроки тут мало имеют значения, так как опцион колл в футболе не возможен , на сегодняшний день
Даже слишком подробно. Очень интересно про термины читать, жаль что фактическую разницу ты не замечаешь. Если это опцион с обязательной выплатой владельцу, то его нельзя не выкупить или можно, но с убытком. А в случае Бетиса можно не выкупить игрока. И все аналогии просто за уши притянуты.
Почему ты веришь в эту аналогию? Просто веришь. Почему я должен верить?
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Ответ Alexlagodny
Не понимаю, что там тебе мутит. Всё очень просто и понятно. Более непонятно, как отдают игрока в аренду и еще зарплату ему платят?
Какую зарплату? Написано же, Бетис берет в полном объеме
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