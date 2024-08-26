«Бетис» будет выплачивать Роке всю зарплату. «Барса» должна будет отдать клубу из Севильи часть суммы трансфера, если вернет форварда из аренды и продаст другой команде (Маттео Моретто)

Опубликованы условия перехода Витора Роке в «Бетис».

« » сегодня объявила, что отдала форварда в аренду до конца сезона с правом выкупа и опцией продления соглашения на год.

Инсайдер Маттео Моретто сообщает, что «Бетис» будет выплачивать бразильцу зарплату в полном объеме. Если футболист все же не будет выкуплен «Бетисом» и вернется в «блауграну», «Барселона» должна будет впоследствии перечислить клубу из Севильи определенную часть суммы, за которую Роке будет продан кому-то другому.

Подчеркивается, что у каталонцев будет возможность вернуть по завершении текущего сезона.