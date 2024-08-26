«Бетис» будет выплачивать Роке всю зарплату. «Барса» должна будет отдать клубу из Севильи часть суммы трансфера, если вернет форварда из аренды и продаст другой команде (Маттео Моретто)
Опубликованы условия перехода Витора Роке в «Бетис».
«Барселона» сегодня объявила, что отдала форварда в аренду до конца сезона с правом выкупа и опцией продления соглашения на год.
Инсайдер Маттео Моретто сообщает, что «Бетис» будет выплачивать бразильцу зарплату в полном объеме. Если футболист все же не будет выкуплен «Бетисом» и вернется в «блауграну», «Барселона» должна будет впоследствии перечислить клубу из Севильи определенную часть суммы, за которую Роке будет продан кому-то другому.
Подчеркивается, что у каталонцев будет возможность вернуть Витора по завершении текущего сезона.
2) Текущая оплата его зарплаты со стороны Бетиса , это маржа заложенная Барсой за будущию возможность выкупа актива держателем опциона
3) Потеря барсой каких-то денег после перепродажи Виктора в другой клуб и передача их Севилье , в виде фиксированного процента от сделки -- это риск обесценивания актива, когда держатель отказывается от выкупа актива , а последующая реализация владельца актива приведёт к потере денег, по сравнению с той номинальной ликвидностью в которую оценивался актив в момент передачи/продажи опциона
Какие же мутные схемы у Барсы :)
Глоры винят Бартомеу в том, что он зарплаты высокие раздавал, но чем лучше Лапорта?
Для сравнения Эндрик, который в коммерческом плане раз 10 привлекательнее Роке и который уже добился больших результатов в клубе и сборной получил контракт всего в 2 млн.
Опцион без выкупа ничего не приносит, а игрок сезон за Бетис пылить будет)
Тут аналог классического премиального опциона ( условия для Барса) . Это не маржириуемый опцион, где интсрументом является лишь гарантия обеспечения, а механизим, где вся сумма ПРЕМИИ владельцу актива , от получаетеля опциональных прав , выплачивается сразу.
В данном случае " премия" -- это деньги для погашения зарплаты Роке.
То что условия этой сделки более сложны и многослойны в деталях ,чем тут указано -- это я вам даю гарантию, как человек немного разбирающийся в теме
Почему ты веришь в эту аналогию? Просто веришь. Почему я должен верить?