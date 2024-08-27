«Барса» спихнула Витора Роке в «Бетис». Как он стал провалом за 30 млн?

Пока аренда.

«Бетис» арендовал у «Барселоны» нападающего Витора Роке. Клуб из Севильи возьмет на себя всю зарплату (около 3,5 млн евро) и сможет автоматически продлить аренду на еще один сезон.

У «Бетиса» и опция выкупа: 25 миллионов евро за 80% прав + бонусы.

Любопытно, что «Барселона» продавливала запрет Роке играть против каталонцев. Однако Витор не принял это условие и поэтому может выйти на матч с «Барсой».

А ведь год назад «Барселона» заплатила 30 млн евро и видела в бразильце решение проблем. Что же пошло не так?

Роке – первый трансфер Деку. В бонусах был пункт о «Золотом мяче»

Трансфер Роке был первым для Деку на посту спортивного директора. «Барселона» договорилась с «Атлетико Паранаэнсе» еще летом 2023-го, но не могла зарегистрировать новичка, поэтому оставила его в Бразилии.

За Витора заплатили 30 млн евро в рассрочку: по 5 млн каждые 6 месяцев. А еще 31 оформили в виде бонусов: ● По 5 млн за сезон, в котором Роке сыграет в более чем 50% матчей.

● 5 млн, если Роке попадет в тройку финалистов премии The Best от ФИФА. ● 1 млн, если Роке выиграет «Золотой мяч».

● «Атлетико Паранаэнсе» оставляет за собой 20%, если «Барселона» продаст Роке дороже 30 млн.

Зимой из-за травмы Гави у «Барсы» появилась возможность зарегистрировать другого игрока до конца сезона на 80% от зарплаты испанского полузащитника – выбор пал на Витора Роке.

«Он пока не освоил позиционную игру». Роке не понравился Хави и Флику

За полгода Витор провел на поле 353 минуты и забил два гола. Форвард не пользовался доверием Хави и регулярно оставался на скамейке запасных.

«Ему нужно понять позиционную игру, которую он пока не освоил. Но он очень хорошо играет в пространстве, и мы должны извлечь из этого максимум пользы», – Хави был недоволен, что бразилец не понимает принципы фирменного каталонского футбола.

После прихода Ханси Флика шансы на успех у стали еще меньше. Роберт Левандовски блистал в его «Баварии» и уже забил три гола в двух стартовых турах Ла Лиги. Отыграв обе встречи без замен.

На предсезонке Флик дал шанс Роке, но тот не убедил немца и проиграл конкуренцию Пау Виктору. «Барселона» выкупила испанца у «Жироны», и теперь он будет дублером Левандовского.

«Я считаю, что аренда – это хорошая возможность. Давайте скрестим пальцы, чтобы он играл хорошо и совершенствовался. Он хороший человек, и мы надеемся, что он сможет улучшить свою игру» – Флик не сильно расстроился из-за ухода Роке.

«Бетис» – второй шанс для игроков «Барселоны». Уже привычно

«Бетис» в очередной раз воспользовался возможностью переманить к себе перспективного футболиста из «Барселоны». Португальский «Спортинг» хотел подписать форварда за 20 млн евро + 12 млн евро в качестве бонусов, но Роке сделал выбор в пользу «Бетиса». Уговаривать игрока прилетал лично Хоакин.

«Барселона» тоже особо не сопротивлялась, так как имеет хороший опыт сотрудничества с «Бетисом». Витор – лишь один один из многочисленных трансферов между клубами:

● Год назад севильцы арендовали Шади Риада. Центральный защитник стал одним из лучших в Ла Лиге. «Бетис» активировал опцию выкупа за 2,5 млн евро, но за «Барселоной» осталось 50% от прав на игрока. Летом Риад перешел в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро.

● Тем же летом «Бетис» выкупил 50% прав на Абде Эззальзули за 7,5 млн евро.

● Прошлым летом свободным агентом в «Бетис» вернулся Эктор Бельерин.

● Бесплатно в «Бетис» перешел Алекс Кольядо. «Барселона» так же оставила за собой процент от следующей продажи, а футболист уехал аренду на один сезон в «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия).

● Бесплатно забрали левого защитника Хуана Миранду. За «Барселоной» осталось 50% от будущей продажи.

● Брали в аренду Карлеса Аленью.

Больше всего на ситуацию Роке похожа сделка по Эмерсону Роялю. В июле 2018 года «Барселона» приобрела бразильского защитника у «Атлетико Минейро» за 12 млн евро, но отправила его играть за «Реал Бетис» на правах аренды.

«Бетис» воспользовался правом выкупа футболиста за 6 млн евро, однако «Барселона» зарезирвировала за собой 50% прав на футболиста. Либо могла воспользоваться опцией выкупа за 9 млн евро.

Каталонский клуб имел на руках предложение от «Тоттенхэма», поэтому «Барселона» отдала «Бетису» 9 млн евро за выкуп Эмерсона и сразу же продала его в «Тоттенхэм» за 25 млн евро.

Ольмо пока так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!

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Фото: Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Eric Alonso, David Ramos; East News /Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP