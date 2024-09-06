У владельцев «Челси» Боули и Эгбали ухудшились отношения. Они оценивают возможность выкупа акций клуба друг у друга (Bloomberg)

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес деньги Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Боссы «Челси» рассматривают варианты владения клубом из-за внутреннего конфликта.

В мае 2022 года владельцами «Челси» после Романа Абрамовича стал консорциум Тодда Боули и инвестиционной компании Clearlake Capital (мажоритарный владелец, 61,5% акций), заплатившие 4,25 млрд фунтов.

Сообщалось, что американские совладельцы заключили соглашение, согласно которому могут передавать обязанности председателя правления каждые пять лет. Боули, занявший этот пост в 2022-м, покинет его в конце сезона-2026/27. Должность займет один из руководителей Clearlake – Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано, а Боули может вернуться на пост в 2032-м.

По данным Bloomberg, основные акционеры «Челси» изучают возможность владения клубом на фоне ухудшения отношений между Боули и Эгбали. Боули и Clearlake Capital оценивают, могут ли они потенциально выкупить акции клуба друг у друга.

Как сообщают осведомленные источники, отношения между Эгбали и Боули ухудшились в последние месяцы, поскольку период крупных расходов в клубе не принес спортивных успехов. Разные мнения о кадровой политике «Челси», неудовлетворительной игре команды и неспособности добиться прогресса в строительстве нового стадиона – все это способствовало расколу между руководителями лондонцев.

При этом Clearlake и Боули преданы клубу и управляют им профессионально. Новые владельцы потратили более 1 млрд фунтов на приобретение игроков.

Недавно Боули сказал Bloomberg News, что владельцы «Челси» «закладывают долгосрочный фундамент, создают отличную команду лидеров и реагируют на окружающую среду».

Боули перестанет рулить «Челси» в 2027-м. Хотя он и так уже отошел от дел – кто теперь управляет?

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15 комментариев
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Теперь я понял почему у Челси два состава по 20 футболистов, один принадлежит Боули а второй Эгбали, и теперь они будут пытаться выкупить их друг у друга.
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Ну, фундамент они определённо заложили.
Теперь надо каждый год продавать воспитанников, чтобы этот фундамент поддерживать.
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- Выкупи долю с Мудриком!
- А ты тогда с долю с вратарями!
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Просчитались, но где?
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Сошлись в бою жаба и гадюка...
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После Абрамовича новые владельцы превратили топ-клуб мирового уровня в Шапито!!!
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Произошел жабагадюкинг!)
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Что-то это напоминает мне сюжеты гайричевских фильмов, где американцы, приехав в Лондон, лажают по самые гланды
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Паны ссорятся - у холопов чубы трещат. На АПЛ это правило тоже оказывается распространяется.
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Отличный план, купить на двоих клуб, понизить его стоимость и выкупить вторую половину за сниженный прайс. Бизнес по американски
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Поссорились как-то Иван Иванович с Иваном Никифоровичем...
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Не занимались бы они вот этими вот глупостями, а лучше бы бросили все силы на приобретение новых вратарей для "Челси".
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Ну т.е. со всем остальным норм. Они решили между собой выяснить у кого больше
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Крепкий конечно фундамент, ничего не скажешь.
Действительно «синие», если вы понимаете о чем я. О_о
p.s. Я за Челси с 2002го. Больно
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Ответ Папа Футбола
Теперь я понял почему у Челси два состава по 20 футболистов, один принадлежит Боули а второй Эгбали, и теперь они будут пытаться выкупить их друг у друга.
Нужно купить ещё больше игроков, чтобы организовать Лигу Челси
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