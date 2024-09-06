У владельцев «Челси» Боули и Эгбали ухудшились отношения. Они оценивают возможность выкупа акций клуба друг у друга (Bloomberg)
Боссы «Челси» рассматривают варианты владения клубом из-за внутреннего конфликта.
В мае 2022 года владельцами «Челси» после Романа Абрамовича стал консорциум Тодда Боули и инвестиционной компании Clearlake Capital (мажоритарный владелец, 61,5% акций), заплатившие 4,25 млрд фунтов.
Сообщалось, что американские совладельцы заключили соглашение, согласно которому могут передавать обязанности председателя правления каждые пять лет. Боули, занявший этот пост в 2022-м, покинет его в конце сезона-2026/27. Должность займет один из руководителей Clearlake – Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано, а Боули может вернуться на пост в 2032-м.
По данным Bloomberg, основные акционеры «Челси» изучают возможность владения клубом на фоне ухудшения отношений между Боули и Эгбали. Боули и Clearlake Capital оценивают, могут ли они потенциально выкупить акции клуба друг у друга.
Как сообщают осведомленные источники, отношения между Эгбали и Боули ухудшились в последние месяцы, поскольку период крупных расходов в клубе не принес спортивных успехов. Разные мнения о кадровой политике «Челси», неудовлетворительной игре команды и неспособности добиться прогресса в строительстве нового стадиона – все это способствовало расколу между руководителями лондонцев.
При этом Clearlake и Боули преданы клубу и управляют им профессионально. Новые владельцы потратили более 1 млрд фунтов на приобретение игроков.
Недавно Боули сказал Bloomberg News, что владельцы «Челси» «закладывают долгосрочный фундамент, создают отличную команду лидеров и реагируют на окружающую среду».
Боули перестанет рулить «Челси» в 2027-м. Хотя он и так уже отошел от дел – кто теперь управляет?
Теперь надо каждый год продавать воспитанников, чтобы этот фундамент поддерживать.
- А ты тогда с долю с вратарями!
Действительно «синие», если вы понимаете о чем я. О_о
p.s. Я за Челси с 2002го. Больно