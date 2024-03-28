Боули покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году. Он сможет вернуться в 2032-м (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Тодд Боули покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году.

Как сообщает Daily Mail, американские совладельцы «Челси» заключили соглашение, согласно которому могут передавать обязанности председателя правления каждые пять лет. Тодд Боули, занявший этот пост после приобретения клуба в 2022 году, покинет его в конце сезона-2026/27.

Ожидается, что эту должность займет один из руководителей инвестиционной компании Clearlake Capital – Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано. Clearlake Capital владеет 61,5% акций лондонского клуба. 

У Боули будет возможность вернуться на пост председателя в 2032 году, если он этого захочет и сохранит свою долю акций. 

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22 комментария
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дождется что кто то опять возродит челси, а потом снова его развалит
+64
-2
+62
До 2027 года Челси с таким "умелым" руководством еще надо дожить, желательно в премьер-лиге
+31
0
+31
Не более одного срока подряд ©
+15
-3
+12
Они по очереди в футбольный менеджер играют :))
+7
0
+7
Ответ Гамаль Хайдаров
дождется что кто то опять возродит челси, а потом снова его развалит
Это если после него останется что-то, что можно возрождать.
+5
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+5
Пропал Челси
+1
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Лучше бы ушел сейчас, желательно навсегда
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+1
ну там будет уже в шипе закупаться
+1
0
+1
В 2032 году можно ещё пару сроков отсидеть, а потом обнулиться
+4
-4
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Мама - анархия!
Папа - стакан портвейна!
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Знакомая многоходовочка.
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Гениально
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Надо Абрамовичу срочно купить акции этой инвестиционной компании, чтобы иметь возможность.....
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Ответ Гамаль Хайдаров
дождется что кто то опять возродит челси, а потом снова его развалит
😁
0
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Ответ Акер
Ну придёт такой же Эгбали, что это изменит? Нужно менять стратегию развития, медштаб, тренера и прочее ...
Так менеджер нужен адекватный, а не Боули
+1
-1
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