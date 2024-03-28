Боули покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году. Он сможет вернуться в 2032-м (Daily Mail)
Тодд Боули покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году.
Как сообщает Daily Mail, американские совладельцы «Челси» заключили соглашение, согласно которому могут передавать обязанности председателя правления каждые пять лет. Тодд Боули, занявший этот пост после приобретения клуба в 2022 году, покинет его в конце сезона-2026/27.
Ожидается, что эту должность займет один из руководителей инвестиционной компании Clearlake Capital – Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано. Clearlake Capital владеет 61,5% акций лондонского клуба.
У Боули будет возможность вернуться на пост председателя в 2032 году, если он этого захочет и сохранит свою долю акций.
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