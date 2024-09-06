Боули не хотел давать 13 млн фунтов за игрока, поскольку считал это число несчастливым. Совладелец «Челси» предложил 14 млн
Тодд Боули считает число 13 несчастливым.
Один из агентов, пересекавшихся с совладельцем «Челси», рассказал ESPN, что американский бизнесмен звонил летом 2023 года и интересовался его клиентом.
Представитель футболиста, уже работавший над его трансфером в другой клуб, сообщил Боули, что игрок стоит около 12 млн фунтов. Спустя некоторое время босс «синих» перезвонил и предложил 14 млн.
Агент уточнил, почему не 13 млн – ведь это логичный следующий шаг. На это Тодд ответил, что считает число 13 приносящим несчастье.
Но лучше бы, заплатил за игрока 77 миллионов - "Счастливое число", не то что 14 (ни туда ни сюда).
Поэтому, если он так делает, значит ему это приносит результаты. Он ведь преуспевший человек. И здесь он заплатит на 1 миллион больше, но в других историях ему это правило принесет в десятки раз больше.
Интересный момент, как минимум для рассмотрения.
Боули просчитал всё на пару ходов вперёд.
Не просто так он является миллиардером, а теперь и невероятно прозорливым владельцем "Челси".
Первый был к новости о травме Милитао, где комментатор поведал историю об обращении Переса к дровосеку на пенсии Рамосу)
Сыночки - Вот попадос. И что мы теперь будем делать с этим клубом?