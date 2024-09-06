Боули не хотел давать 13 млн фунтов за игрока, поскольку считал это число несчастливым. Совладелец «Челси» предложил 14 млн

Теги Челси премьер-лига Англия ESPN агенты ахахаха религия Тодд Боули Футбол

Тодд Боули считает число 13 несчастливым.

Один из агентов, пересекавшихся с совладельцем «Челси», рассказал ESPN, что американский бизнесмен звонил летом 2023 года и интересовался его клиентом.

Представитель футболиста, уже работавший над его трансфером в другой клуб, сообщил Боули, что игрок стоит около 12 млн фунтов. Спустя некоторое время босс «синих» перезвонил и предложил 14 млн.

Агент уточнил, почему не 13 млн – ведь это логичный следующий шаг. На это Тодд ответил, что считает число 13 приносящим несчастье.

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27 комментариев
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Да начнется туса)))
+34
-1
+33
Ответ quaterbackathome
Да начнется туса)))
Плюс от Боули за то, что комментарий из 14-и букв, а не из 13-и
+23
-2
+21
И как 13000000 стало несчастливым числом?
+12
0
+12
Правильно сделал.
Но лучше бы, заплатил за игрока 77 миллионов - "Счастливое число", не то что 14 (ни туда ни сюда).
+7
0
+7
Ответ bogdan21101987@icloud.com
А советник Боули не нужен ? Готов отправить резюме )
Зарема уже откликнулась, боюсь у тебя нет шансов.
+7
-1
+6
Так-то конечно забавно. Однако, он миллиардер и как бы финансовые результаты у него в жизни, лучше чем у всех пользователей спорца вместе взятых.

Поэтому, если он так делает, значит ему это приносит результаты. Он ведь преуспевший человек. И здесь он заплатит на 1 миллион больше, но в других историях ему это правило принесет в десятки раз больше.

Интересный момент, как минимум для рассмотрения.
+5
-1
+4
Ответ Joker2104
Правильно сделал. Но лучше бы, заплатил за игрока 77 миллионов - "Счастливое число", не то что 14 (ни туда ни сюда).
14 - это же 7+7, практически помноженный успех. Обычно такие экспонаты этими категориями оперируют))
+3
0
+3
ахахаха он просто ходячий мэм)
+1
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+1
Ответ универсал78
для тебя это мелочь, абсолютная? за сколько времени такую сумму зарабатываешь?
Отличный пример. Условно нападающий Челси забьет 1 гол за весь сезон значит я не могу сказать что это мало, потому что забил 0 в АПЛ за всю жизнь. Огонь логика. А то что для Боули 1 млн это фигня ты конечно не додумался.
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Чисто фк мем
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Тонаали в свое время продали за 16999999 евро, так как в Италии 17 не счастливое число
И чем закончилось, все знают.
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Ответ normangate
14 - это же 7+7, практически помноженный успех. Обычно такие экспонаты этими категориями оперируют))
Действительно. Феноменально!
Боули просчитал всё на пару ходов вперёд.
Не просто так он является миллиардером, а теперь и невероятно прозорливым владельцем "Челси".
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Ответ normangate
14 - это же 7+7, практически помноженный успех. Обычно такие экспонаты этими категориями оперируют))
Вполне возможно поэтому и не 12)
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Ответ Токосо Томимо
И как 13000000 стало несчастливым числом?
С тех пор как его научились записывать буквами
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Ответ Ллб
Плюс от Боули за то, что комментарий из 14-и букв, а не из 13-и
Второй гениальный коммент на спорте за сегодня)
Первый был к новости о травме Милитао, где комментатор поведал историю об обращении Переса к дровосеку на пенсии Рамосу)
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Лучше бы нам тут на спортсе лям раздал
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Ну или бородатый анекдот про новых русских- Галстук купил, штуку баксов отдал! -; Ну ты и лошара, вон за углом такие же штуку пятьсот!
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норм)) ради душевного покоя можно и переплатить
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Вообще про деятелей типа Боули была такая шикарная сцена в сериале"Наследники" про семью миллиадеров- олигархов. Два наследника, решив угодить папаше, решили купить футбольный клуб в Шотландии, за который он якобы болел в молодости. И на день рождения приносят ему акции клуба в подарок. Ответ папаши: -Вы два идиота! Я за другой клуб болел?!
Сыночки - Вот попадос. И что мы теперь будем делать с этим клубом?
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Не считайте чужих денег
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Пранк который вышел из под контроля
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Тонаали в свое время продали за 16999999 евро, так как в Италии 17 не счастливое число
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Беда
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А советник Боули не нужен ? Готов отправить резюме )
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