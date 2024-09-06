Боули не хотел давать 13 млн фунтов за игрока, поскольку считал это число несчастливым. Совладелец «Челси» предложил 14 млн

Тодд Боули считает число 13 несчастливым.

Один из агентов, пересекавшихся с совладельцем «Челси», рассказал , что американский бизнесмен звонил летом 2023 года и интересовался его клиентом.

Представитель футболиста, уже работавший над его трансфером в другой клуб, сообщил , что игрок стоит около 12 млн фунтов. Спустя некоторое время босс «синих» перезвонил и предложил 14 млн.

Агент уточнил, почему не 13 млн – ведь это логичный следующий шаг. На это Тодд ответил, что считает число 13 приносящим несчастье.