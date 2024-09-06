Отец Тюкавина об игре «Динамо»: «Очень плохо. Вижу молодых ребят на прическах, выходящих погулять по полю. Хочу увидеть хотя бы подобие игры – пока нет»

Отец Константина Тюкавина раскритиковал футбол «Динамо» в этом сезоне.

– Как вам игра « » на старте текущего сезона?

– Отвечаю как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре «Динамо». Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы ее обсуждать. Пока я игры «Динамо» не вижу.

Вижу молодых ребят на прическах, которые, в моем понимании, выходят погулять по полю. Но я говорю не обо всех и не хочу переходить на фамилии. И со стороны выглядит так, как будто некоторых из них просят выйти на поле.

Сейчас сентябрь, все пошли в школу. Мне пришла в голову мысль: а не посадить ли всех игроков «Динамо» за парту, как первоклассников? И сказать им: «Ребята, футбол – это командный вид спорта. И чтобы в нем чего-то достичь команде, собой иногда надо жертвовать, показывать самоотдачу и желание на поле».

Пока всего вышеперечисленного я не вижу. И это меня огорчает и волнует. Сказать иначе я не могу.

На футболистов приходят смотреть болельщики, их можно сравнить с актерами. Почему зритель идет в театр? Да, он идет на личности, на актеров, на фамилию. Но в конечном итоге он видит спектакль, в котором все дополняют друг друга. Тогда и получается зрелище. Пока в матчах «Динамо» я не вижу зрелища.

Как спортсмен я очень переживаю за команду и понимаю, что многое остается скрытым от наших глаз. Мы не видим отношения игроков, тренировочный процесс. Понятно, что все эти люди объединены общей целью, а футбол – не спорт единоличников. И забитый гол – это плод усилий всей команды, а не только забившего футболиста. Конечно, большая часть славы достается тому, кто забивает. Но усилия-то прилагают все, – сказал Александр Тюкавин.