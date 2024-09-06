Отец Тюкавина об игре «Динамо»: «Очень плохо. Вижу молодых ребят на прическах, выходящих погулять по полю. Хочу увидеть хотя бы подобие игры – пока нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Тюкавин Константин Тюкавин Футбол

Отец Константина Тюкавина раскритиковал футбол «Динамо» в этом сезоне.

– Как вам игра «Динамо» на старте текущего сезона?

– Отвечаю как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре «Динамо». Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы ее обсуждать. Пока я игры «Динамо» не вижу.

Вижу молодых ребят на прическах, которые, в моем понимании, выходят погулять по полю. Но я говорю не обо всех и не хочу переходить на фамилии. И со стороны выглядит так, как будто некоторых из них просят выйти на поле.

Сейчас сентябрь, все пошли в школу. Мне пришла в голову мысль: а не посадить ли всех игроков «Динамо» за парту, как первоклассников? И сказать им: «Ребята, футбол – это командный вид спорта. И чтобы в нем чего-то достичь команде, собой иногда надо жертвовать, показывать самоотдачу и желание на поле».

Пока всего вышеперечисленного я не вижу. И это меня огорчает и волнует. Сказать иначе я не могу.

На футболистов приходят смотреть болельщики, их можно сравнить с актерами. Почему зритель идет в театр? Да, он идет на личности, на актеров, на фамилию. Но в конечном итоге он видит спектакль, в котором все дополняют друг друга. Тогда и получается зрелище. Пока в матчах «Динамо» я не вижу зрелища.

Как спортсмен я очень переживаю за команду и понимаю, что многое остается скрытым от наших глаз. Мы не видим отношения игроков, тренировочный процесс. Понятно, что все эти люди объединены общей целью, а футбол – не спорт единоличников. И забитый гол – это плод усилий всей команды, а не только забившего футболиста. Конечно, большая часть славы достается тому, кто забивает. Но усилия-то прилагают все, – сказал Александр Тюкавин.

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16 комментариев
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Динамо играет также как в прошлом сезоне
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Ответ Wayne Gretzky 99
Новый персонаж - отец Тюкавина.
У отца Тюкавина трофеев больше чем у Гретцки
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Ответ Вэлс
У отца Тюкавина трофеев больше чем у Гретцки
Ну да...у нас каждый гребец в футболе разбирается, Губерниев, Тюкавин...
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Комментарий удален пользователем
Да, Динамо, как будто не готово к сезону. Игры действительно нет!
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"На прическах" - это жаргон такой? Что-то на футбольном, или просто повод докопаться для чьих-то причесок?
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Задолбали,приматы: «отец Тюкавина»…сделали бы материал о великом спортсмене,была бы классная подводка к истории….Дегенераты…политика,изнасилования,лгбт…Пора на вас Мизулю натравить
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Ну очки-то набирали. Да, последние матчи что-то застопорилось, фарт ушёл. Но отставание пока некритично от лидирующей группы.
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Ответ Wayne Gretzky 99
Новый персонаж - отец Тюкавина.
Так-то это неоднократный чемпион мира в своем виде спорта ;)
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Ответ Вэлс
А у кого сейчас есть Игра? не у спартака же с зенитом)) которые накупили игроков, а игра только хуже стала, просто вымучивают очки
🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Вэлс
А у кого сейчас есть Игра? не у спартака же с зенитом)) которые накупили игроков, а игра только хуже стала, просто вымучивают очки
Здесь про Динамо, а вас опять чужие коровы беспокоят. Интересно, а чем у Спартака и Зенита игра стала хуже?
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