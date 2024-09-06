Агент Тюкавина: «Вернется в «Динамо» после сборной и начнет регулярно забивать. У нас пару игр не забил – все пропало, истерика»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина высказался о результативности форварда в этом сезоне.

В 7 матчах в Мир РПЛ 22-летний нападающий забил 1 гол и сделал результативную передачу. 

«Первые месяцы отцовства даются Косте нормально. Видите, чтобы меньше возиться, улетел во Вьетнам. Шучу, конечно. У него нормальная жена, она делает максимально все, чтобы ему было комфортно.

Понимает, что такое профессиональный спорт. Они давно друг друга знают, никаких проблем нет. Наоборот, он на эмоциях, думаю, сейчас вернется после сборной и начнет регулярно забивать.

А то у нас пару игр не забил – все пропало, истерика. Надо иногда терпения набраться, и все нормально пойдет», – сказал Алексей Сафонов.

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6 комментариев
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Забьёт Константин сомнений нет. Лишь бы по быстрее.
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Как будто Сафонов мог что-то другое сказать 😂 ему его ещё продавать
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Я только истерику Сафонова замечаю.
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Математика - пару игр и один гол за семь игр)
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У него нормальная жена🤣🤣
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