Отец Тюкавина: «Косте делал предложение «Зенит», но он просто ответил: «Нет». Тогда я ему сказал: «Хорошо, идем в новый сезон в родном клубе, забываем все титулы и звания, терпим и работаем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Отец Константина Тюкавина рассказал, как футболист отказался уходить в «Зенит».

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет».

И я уважаю его выбор. Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идем в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Александр Тюкавин.

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25 комментариев
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Да уж, про титулы и правда можно забыть, если ты в Динамо.
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Какие титулы и звания?, он же за Динамо играет
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Ответ Виктор
В Зените в курсе?
Нет конечно, потом будет как Глушаков расказывать, что его три раза в Зенит звали, но он не пошел.
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Отец Тюкавина: «Ну, и чудак же ты, Костя!»
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терпите и работайте дальше
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В Зените в курсе?
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Ответ Joker2104
Отец Тюкавина: "Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем". А, вот тут, интересно о каких "титулах и званиях" идёт речь? Какие они эти "титулы и звания" у Тюкавина? Или, если речь о том, что не перейдя в "Зенит", стоит забыть о титулах и званиях, то это как-то жëстко по отношению к "Динамо".
Забываем про титулы и звания в составе Зенита, что ли? Как то не подумавши брякнул. Типа, только в Зените можно их получить. 😊
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И в итоге после одного удачного сезона так и затухнет в Динамо. Без титулов и званий.
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Костя не знает, что такое титулы, поэтому и отказался от них.
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С каждым интервью Тюкавина, агента, папы становится только хуже. Почему им никто не подсказывает что пора бы уже помолчать и работать в тишине.
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значит IQ у Соболя на три ступени выше?
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Ответ Чебурашка от Гены
Забываем про титулы и звания в составе Зенита, что ли? Как то не подумавши брякнул. Типа, только в Зените можно их получить. 😊
Вот и я о том же. Типа, ладно, хоть в "Динамо" нам ничего и не светит, но всё равно, остаëмся в "родном" клубе.
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Ответ Тасманиец
Нет конечно, потом будет как Глушаков расказывать, что его три раза в Зенит звали, но он не пошел.
глушака четыре раза звали, он рекордсмен по зватию в Зенит.
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Ответ Kvakin
Костя - динамовец. А эти дельцы из газпрема только умылись и поняли, что не все покупаются, как эта дешёвка Соболев.
И кто же в итоге в выигрыше?
В "Зените" некоторые персонажи уже по три раза стали чемпионами сыграв не больше получаса за сезон.
Век футболиста не долог, чтобы ещё и транжирить его на заведомо безвыигрышные серии.
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Ответ Joker2104
Отец Тюкавина: "Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем". А, вот тут, интересно о каких "титулах и званиях" идёт речь? Какие они эти "титулы и звания" у Тюкавина? Или, если речь о том, что не перейдя в "Зенит", стоит забыть о титулах и званиях, то это как-то жëстко по отношению к "Динамо".
очевидно, речь про звание лучшего игрока сезона 23/24. о котором нужно забыть и продолжать работать дальше, чтобы получить приглашение в чемпионат получше (правильный подход)
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Ответ Joker2104
Отец Тюкавина: "Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем". А, вот тут, интересно о каких "титулах и званиях" идёт речь? Какие они эти "титулы и звания" у Тюкавина? Или, если речь о том, что не перейдя в "Зенит", стоит забыть о титулах и званиях, то это как-то жëстко по отношению к "Динамо".
Это нервная реакция на безголевую серию.
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И хорошо, что сказал нет. Пусть играет, где играет. Тем более, что в этом чемпионате он ничего не показывает.
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не фраер номер 7 сразу видно...
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Ну ващее
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"Динамо" клуб терпеливых?
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Отец Тюкавина: "Хорошо, мы идём в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем".
А, вот тут, интересно о каких "титулах и званиях" идёт речь? Какие они эти "титулы и звания" у Тюкавина?
Или, если речь о том, что не перейдя в "Зенит", стоит забыть о титулах и званиях, то это как-то жëстко по отношению к "Динамо".
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