Отец Тюкавина: «Косте делал предложение «Зенит», но он просто ответил: «Нет». Тогда я ему сказал: «Хорошо, идем в новый сезон в родном клубе, забываем все титулы и звания, терпим и работаем»
Отец Константина Тюкавина рассказал, как футболист отказался уходить в «Зенит».
«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет».
И я уважаю его выбор. Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идем в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Александр Тюкавин.
В "Зените" некоторые персонажи уже по три раза стали чемпионами сыграв не больше получаса за сезон.
Век футболиста не долог, чтобы ещё и транжирить его на заведомо безвыигрышные серии.
А, вот тут, интересно о каких "титулах и званиях" идёт речь? Какие они эти "титулы и звания" у Тюкавина?
Или, если речь о том, что не перейдя в "Зенит", стоит забыть о титулах и званиях, то это как-то жëстко по отношению к "Динамо".