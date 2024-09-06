Отец Тюкавина: «Косте делал предложение «Зенит», но он просто ответил: «Нет». Тогда я ему сказал: «Хорошо, идем в новый сезон в родном клубе, забываем все титулы и звания, терпим и работаем»

Отец Константина Тюкавина рассказал, как футболист отказался уходить в «Зенит».

«Косте делал предложение « », но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет».

И я уважаю его выбор. Тогда я ему сказал: «Хорошо, мы идем в новый сезон в родном клубе. Забываем все титулы и звания, терпим и работаем», – сказал Александр Тюкавин.