Отец Тюкавина: «Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Там лажа уже не прокатит, никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Тюкавин Константин Тюкавин Футбол

Отец Контантина Тюкавина заявил, что форвард хочет играть в сильнейших лигах.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий «Динамо» был признан лучшим игроком чемпионата России.

«Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.

Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал отец игрока Александр Тюкавин.

В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 7 играх чемпионата России. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин даже в рпл пока не лучший
+6
0
+6
Вижу Костю в чемпионате Азербайджана👍🏻
Будет там звездой!!!
+3
0
+3
Ответ Egobrain
да таких Тюкавиных с одним сезоном на приличном уровне - вагон и две тележки была надежда, что хоть этот стабильно хорошо играть будет, но пока, похоже, надежда при смерти
Где сейчас Агаларов, например?
+3
0
+3
да таких Тюкавиных с одним сезоном на приличном уровне - вагон и две тележки
была надежда, что хоть этот стабильно хорошо играть будет, но пока, похоже, надежда при смерти
+2
0
+2
Ответ madaev
Заявил, что лучший игрок рфпл - лажа
Не РФПЛ, а РПЛ)
+2
0
+2
То есть там лажа не прокатит, а тут прокатывает поэтому он еще не вышел из отпуска в этом сезоне? Люди иногда не думают что говорят и случайно говорят то что думают.
+1
0
+1
А он лучший игрок в РПЛ? В прошлом году ими были Кассьера, Глушенков, Тюкавин. Никто особо не выделялся сильно из них. Другое дело, что его воспевают больше чем Кержакова, Акинфеева и Аршавина вместе взятых в начале их карьеры. Но, это проблема Костика, что он поверил в эту лесть.
+1
0
+1
Тюкавину бы хотя бы здесь доказать что он лучший, пока что он по всем фронтам проигрывает паре десятков футболистов в этом сезоне...
+1
0
+1
Заявил, что лучший игрок рфпл - лажа
0
0
0
А почему он тогда такой мертвый в этом сезоне?
0
0
0
Так он и сейчас не лучший игрок РПЛ, и никогда им не был
0
0
0
Константин обещал забить в этом сезоне минимум 15 голов. Идёт по графику. Так что действительно лучший.
0
0
0
Тем более, если ты не лучший.
0
0
0
Отец Тюкавина: "Там лажа уже не прокатит".
Т. е. получается, что в РПЛ "лажа прокатывала."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий