Отец Тюкавина: «Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Там лажа уже не прокатит, никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ»
Отец Контантина Тюкавина заявил, что форвард хочет играть в сильнейших лигах.
В прошлом сезоне 22-летний нападающий «Динамо» был признан лучшим игроком чемпионата России.
«Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.
Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал отец игрока Александр Тюкавин.
В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 7 играх чемпионата России.
Будет там звездой!!!
была надежда, что хоть этот стабильно хорошо играть будет, но пока, похоже, надежда при смерти
Т. е. получается, что в РПЛ "лажа прокатывала."