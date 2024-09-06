Отец Тюкавина: «Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Там лажа уже не прокатит, никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ»

Отец Контантина Тюкавина заявил, что форвард хочет играть в сильнейших лигах.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий « » был признан лучшим игроком чемпионата России.

«Костя хочет попробовать себя в сильнейших чемпионатах. Получится или не получится – другой вопрос.

Но там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок . Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе. Там лажа уже не прокатит», – сказал отец игрока Александр Тюкавин.

В нынешнем сезоне Тюкавин отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 7 играх чемпионата России.