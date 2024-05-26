«ПСЖ» выполнит условия соглашения с УЕФА о ФФП по итогам сезона. Его заключили летом 2022-го

У «ПСЖ» не будет проблем с финансовым фэйр-плей этим летом.

В августе 2022 года парижский клуб заключил с УЕФА соглашение в связи с большими убытками по итогам трех предыдущих сезонов – согласно ему, «ПСЖ» нужно было исправить ситуацию за следующие три сезона, чтобы избежать более жестких санкций. В 2023 году клубу удалось соблюсти финансовые правила.

По данным L’Equipe, по итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» также удастся выполнить условия соглашения с . Это стало возможным, в частности, благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов – в этом сезоне парижане дошли до полуфинала, где уступили дортмундской «Боруссии». Кроме того, за счет ухода Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе существенно сократится зарплатная ведомость клуба. Также ожидается, что « » получит 116,5 млн евро в рамках сделки Лиги 1 с CVC.

В случае, если «ПСЖ» не выполнит условия соглашения по финансовому фэйр-плей, клубу грозят штрафные санкции, в частности, ограничение числа игроков, заявленных за команду в списке А – 23 вместо максимально возможных 25 футболистов, – либо запрет на регистрацию новых игроков в списке А в период проведения клубных соревнований под эгидой УЕФА.