«ПСЖ» выполнит условия соглашения с УЕФА о ФФП по итогам сезона. Его заключили летом 2022-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА финансовый фэйр-плей деньги Футбол

У «ПСЖ» не будет проблем с финансовым фэйр-плей этим летом.

В августе 2022 года парижский клуб заключил с УЕФА соглашение в связи с большими убытками по итогам трех предыдущих сезонов – согласно ему, «ПСЖ» нужно было исправить ситуацию за следующие три сезона, чтобы избежать более жестких санкций. В 2023 году клубу удалось соблюсти финансовые правила.

По данным L’Equipe, по итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» также удастся выполнить условия соглашения с УЕФА.  Это стало возможным, в частности, благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов – в этом сезоне парижане дошли до полуфинала, где уступили дортмундской «Боруссии». Кроме того, за счет ухода Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе существенно сократится зарплатная ведомость клуба. Также ожидается, что «ПСЖ» получит 116,5 млн евро в рамках сделки Лиги 1 с CVC.

В случае, если «ПСЖ» не выполнит условия соглашения по финансовому фэйр-плей, клубу грозят штрафные санкции, в частности, ограничение числа игроков, заявленных за команду в списке А – 23 вместо максимально возможных 25 футболистов, – либо запрет на регистрацию новых игроков в списке А в период проведения клубных соревнований под эгидой УЕФА.

14 комментариев
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Публичный отказ от Суперлиги помог ПСЖ сразу выполнить все условия по ФФП.
Чудо ! :)
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Кто бы сомневался.. это не Лудогорец пинать
Рыночек решает, в очередной раз
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Чеферин выдохнул, теперь можно по традиции на Лудогорец с Работничками и Динамо Загреб понакладывать - так же, как писижо кладет
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Еще Доннаруму надо убрать как раз и Мусаева тренером взять)
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ПСЖ то выполнит, а вот Работнички нет…
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За деньги да
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ой подумаешь 100 нарушений))мс это мешает
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Если откинуть шутки, то уход печально известного трио существенно разгрузил зарплатную ведомость, я думаю так процентов на 50. А Неймар еще был продан за сотку
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У ведущих клубов какие-то персональные условия по ФФП УЕФА отличные от других?
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Ответ Spartakus1984
ой подумаешь 100 нарушений))мс это мешает
Эти нарушения не доказаны
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Ответ zzzeeerrrooo
Эти нарушения не доказаны
Естественно))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Публичный отказ от Суперлиги помог ПСЖ сразу выполнить все условия по ФФП. Чудо ! :)
Им помогли выполнить все условия по ФФП продажи игроков в Саудовскую Аравию за оверпрайс. Избавиться от Неймара с его зарплатой ещё и получить за это почти 100 мультов. За Веррати почти 50 мультов минус ЗП Месси. Тут за трёх игроков уже космические цифры
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