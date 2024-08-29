УЕФА не станет учитывать доход клубов от продажи активов дочерним компаниям. У «Челси» могут возникнуть проблемы с ФФП из-за этого

Теги Челси премьер-лига Англия УЕФА финансовый фэйр-плей Тодд Боули Футбол

У «Челси» могут возникнуть проблемы с ФФП в этом сезоне.

УЕФА подтвердил, что не позволит клубам декларировать доход от продажи активов дочерним компаниям.

Как пишет The Times, ранее «Челси» продал два отеля дочерней компании за 76,5 млн фунтов. Кроме того, они также продали свою женскую команду материнской компании за нераскрытую сумму. Согласно правилам УЕФА, теперь такие средства не будут считаться доходом клуба в рамках ФФП.

Если «Челси» нарушит финансовые правила, любое наказание будет применено до начала следующего сезона.

Отмечается, что Премьер-лига пока не закрыла эту лазейку, и «Челси» находится в выгодной позиции для соблюдения правил лиги по прибыльности и устойчивости.

«Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу клуба для соблюдения финансовых правил АПЛ. Об этом рассказал экс-консультант «Ман Сити»

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давно пора эту схему мутную прикрыть.
Правда может дело закончиться тем, что в конце концов оштрафуют и очки снимут с Эвертона😃
+55
-5
+50
Продать женскую команду в материнскую компанию - это 🔝
То есть перекладывание денег из одного кармана в другой - это считается доходом для ФФП??
Тогда вообще не понимаю проблем с ФФП у Барсы и других)) просто продавайте все активы подряд внутри группы юр. лиц футбольного клуба.
+16
-3
+13
Ответ MagicWithoutBorders
Продать женскую команду в материнскую компанию - это 🔝 То есть перекладывание денег из одного кармана в другой - это считается доходом для ФФП?? Тогда вообще не понимаю проблем с ФФП у Барсы и других)) просто продавайте все активы подряд внутри группы юр. лиц футбольного клуба.
В Ла Лиге нет такой лазейки. Там Тебас Цербером за этим следит.
+10
-1
+9
Ответ Ровшик Ровшик
Ну если Челси продал до принятия этих правил, то какие могут быть проблемы
А это их проблемы. Финансовые правила в спорте вступают в силу в момент подачи отчётности, а не в момент заключения сделки.
+7
-1
+6
Ну если Челси продал до принятия этих правил, то какие могут быть проблемы
+9
-5
+4
Ответ B@SS
Вода, о которой было известно еще в июне, кто читал правила ФФП) И Мартин Циглер, на которого ссылается статья Таймс, просто популист, так что не стоит даже рассматривать. Но для наброса на вентилятор самое оно ))
Чел с авкой пенсов радуется, что боули может накупить еще 50 футбиков. Боже, быстрее бы школьный год начался...
+9
-5
+4
По идее в эту же категорию должны попадать тогда и трансферы между командами одного группы, типа Сити групп
+5
-2
+3
Ответ frol92
Давно пора эту схему мутную прикрыть. Правда может дело закончиться тем, что в конце концов оштрафуют и очки снимут с Эвертона😃
Может закончиться тем, что в АПЛ останется только Эвертон)
+4
-1
+3
Давят самобытный лондонский клуб
+1
0
+1
Ответ frol92
Давно пора эту схему мутную прикрыть. Правда может дело закончиться тем, что в конце концов оштрафуют и очки снимут с Эвертона😃
Никак понять не могу приколов про Эвертон. Ладно Лудогорец. Но почему все уверены что Эвертон ничего не нарушал ? Вы на их трансферы посмотрите при Усманове
+1
0
+1
Ответ Ale88io
Ну, этой лазейки и быть не должно. Странно, что АПЛ так долго позволяет Боули читерить. Это же даже самому челси вредит. Клуб превратился в балаган.
Три года ещё не прошло, потому ждут. Как пройдут, так схватят за яйца.
+1
-1
0
Ответ DolJun
когда начнется - думаешь таких как ты тут поубавится?
Когда начнётся (УЕФА возьмёт шапито за жабры) челси поубавится в еврокубках, а на сайте станет поменьше их глорья)) Вот и решай, кого тут поубавится;)
0
0
0
Ответ Ale88io
Чел с авкой пенсов радуется, что боули может накупить еще 50 футбиков. Боже, быстрее бы школьный год начался...
когда начнется - думаешь таких как ты тут поубавится?
+3
-3
0
Ответ frol92
Давно пора эту схему мутную прикрыть. Правда может дело закончиться тем, что в конце концов оштрафуют и очки снимут с Эвертона😃
Эвертону все равно, он за чемпионство не борется
0
0
0
Ответ frol92
Давно пора эту схему мутную прикрыть. Правда может дело закончиться тем, что в конце концов оштрафуют и очки снимут с Эвертона😃
😆
0
0
0
Боулинг начнут продавать в Страссбур игроков за 100м , делов то
0
0
0
Закроют одну лазейку, юристы Челси найдут другую. У Боули юр команда сильная
0
0
0
Да отмените сранный ффп и все
0
0
0
Скажите спасибо, что Боули не сливает всякий хлам в Страсбург по 100 лямов, а мог бы))
0
0
0
Ну все конец Загребу и Лудогорцу
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий