УЕФА не станет учитывать доход клубов от продажи активов дочерним компаниям. У «Челси» могут возникнуть проблемы с ФФП из-за этого

У «Челси» могут возникнуть проблемы с ФФП в этом сезоне.

УЕФА подтвердил, что не позволит клубам декларировать доход от продажи активов дочерним компаниям.

Как пишет The Times, ранее «Челси» продал два отеля дочерней компании за 76,5 млн фунтов. Кроме того, они также продали свою женскую команду материнской компании за нераскрытую сумму. Согласно правилам УЕФА, теперь такие средства не будут считаться доходом клуба в рамках ФФП.

Если «Челси» нарушит финансовые правила, любое наказание будет применено до начала следующего сезона.

Отмечается, что Премьер-лига пока не закрыла эту лазейку, и «Челси» находится в выгодной позиции для соблюдения правил лиги по прибыльности и устойчивости.

«Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу клуба для соблюдения финансовых правил АПЛ. Об этом рассказал экс-консультант «Ман Сити»

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе