Севикян согласился перейти в «Локо». Клуб согласовал с «Ференцварошем» аренду за 200 000 евро

«Локомотив» работает над трансфером Эдгара Севикяна.

Ранее стало известно, что железнодорожники могут арендовать вингера « » с правом выкупа.

По информации «Чемпионата», футболист уже дал согласие на переход в московскую команду. Клубы согласовали аренду за 200 тысяч евро и ведут переговоры о сумме возможного выкупа.

перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.