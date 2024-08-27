Севикян согласился перейти в «Локо». Клуб согласовал с «Ференцварошем» аренду за 200 000 евро
«Локомотив» работает над трансфером Эдгара Севикяна.
Ранее стало известно, что железнодорожники могут арендовать вингера «Ференцвароша» с правом выкупа.
По информации «Чемпионата», футболист уже дал согласие на переход в московскую команду. Клубы согласовали аренду за 200 тысяч евро и ведут переговоры о сумме возможного выкупа.
Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.
Ну и посмотрим в конце сезона,кто больше гол плюс пас сделает..Маркиньос или Севикян?)
Но в НН он хорош был, даже игры смотрел их из-за него.