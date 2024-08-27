Севикян согласился перейти в «Локо». Клуб согласовал с «Ференцварошем» аренду за 200 000 евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Чемпионат.com Эдгар Севикян Футбол

«Локомотив» работает над трансфером Эдгара Севикяна.

Ранее стало известно, что железнодорожники могут арендовать вингера «Ференцвароша» с правом выкупа.

По информации «Чемпионата», футболист уже дал согласие на переход в московскую команду. Клубы согласовали аренду за 200 тысяч евро и ведут переговоры о сумме возможного выкупа.

Севикян перешел в «Ференцварош» из «Пари НН» зимой. В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.

39 комментариев
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Пойдет. Маркиньос для бедных) Аренда самое-то! Пусть доказывает.Не сдюжит,200 тыщ не жалко. С Самохой будут на правом фланге друг друга дополнять. Один скоростной, второй техничный.
Ну и посмотрим в конце сезона,кто больше гол плюс пас сделает..Маркиньос или Севикян?)
+23
-1
+22
Ответ azfotki
Пойдет. Маркиньос для бедных) Аренда самое-то! Пусть доказывает.Не сдюжит,200 тыщ не жалко. С Самохой будут на правом фланге друг друга дополнять. Один скоростной, второй техничный. Ну и посмотрим в конце сезона,кто больше гол плюс пас сделает..Маркиньос или Севикян?)
Сперцян для бедных
+14
-1
+13
Ответ azfotki
Пойдет. Маркиньос для бедных) Аренда самое-то! Пусть доказывает.Не сдюжит,200 тыщ не жалко. С Самохой будут на правом фланге друг друга дополнять. Один скоростной, второй техничный. Ну и посмотрим в конце сезона,кто больше гол плюс пас сделает..Маркиньос или Севикян?)
Раков
+13
0
+13
Ответ Антон Фалафель
Што-то быстро насытился Европой.
скорее это венгры устали от него и его папаши
+14
-1
+13
Ответ KeriLLo
Помню Севикян прям вообще не хотел играть в России, причём уже 2 раз возвращается. Но в НН он хорош был, даже игры смотрел их из-за него.
какая же у тебя скучная жизнь, раз ради него смотришь 90 минут унылости
+13
-3
+10
Што-то быстро насытился Европой.
+11
-1
+10
Для ротации самое-то.
+7
0
+7
Помню Севикян прям вообще не хотел играть в России, причём уже 2 раз возвращается.
Но в НН он хорош был, даже игры смотрел их из-за него.
+7
0
+7
А чем он лучше Салтыкова, который на банке у них сидит?
+5
0
+5
Ответ Антон Фалафель
Што-то быстро насытился Европой.
он в Леванте играл 2 сезона
+6
-1
+5
Какой-то бессмысленный трансфер
+7
-3
+4
А почему возвращается в Россию? Не получилось там? Кто в курсе?
+2
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+2
Ответ feliz
он в Леванте играл 2 сезона
1 игру за Леванте провел и 44 за Леванте Б в неком дивизионе 2 А группа Б... так что играл - громко сказано.
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Ответ s_kapa
На банке и так полно вингеров, Салтыков вон даже на замену не выходит почти, а вот качественного форварда в старт так и не купили (при всем уважении к Воробьеву)
Нда, Салтыкова, конечно, откровенно жалко пока. Как бы не потерялся он в итоге
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Ответ Roman
ну за 200 тыщ чего бы и не взять на банку для глубины состава?
На банке и так полно вингеров, Салтыков вон даже на замену не выходит почти, а вот качественного форварда в старт так и не купили (при всем уважении к Воробьеву)
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Ну хоть кого-то))
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Ответ Артём Павлеян
А почему возвращается в Россию? Не получилось там? Кто в курсе?
там его папаша не смог давить на руководство и тренеров клуба ради карьеры своего сынка, ибо отношение в Европе ко всем объективное. а в Локо его папа явно тащит.
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Зря!
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Не пошло в Европе, приехал зарабатывать. Прошел все возраста юношеской сборной и поменял гражданство на армянское, хороший мальчик, может ему лучше в Ереван?
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Ответ DoBeR
Не пошло в Европе, приехал зарабатывать. Прошел все возраста юношеской сборной и поменял гражданство на армянское, хороший мальчик, может ему лучше в Ереван?
В Ереван всегда успеет, в Урарту, Пюник... Там всех неудавшихся талантов из России рады принять. У Севикяна пока есть шанс заиграть на уровне крепкой средней европейской лиги в лице РПЛ. Не заиграет - ну что ж Казахстан, Беларусь, Армения...
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А Пиняев куда, обратно в КС походу? Или таки в МЮ? :)
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Смеялись над ним, а он вместо выживания может побороться за чемпионство
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Ответ Roman
ну за 200 тыщ чего бы и не взять на банку для глубины состава?
За такие деньги, для того, чтобы греть лавку, можно взять паренька из молодежки Локо, ну или из Чертанова
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В пару к Сарвели
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Ответ Balt
В Ереван всегда успеет, в Урарту, Пюник... Там всех неудавшихся талантов из России рады принять. У Севикяна пока есть шанс заиграть на уровне крепкой средней европейской лиги в лице РПЛ. Не заиграет - ну что ж Казахстан, Беларусь, Армения...
А что ему мешало это сделать раньше?
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Ответ s_kapa
На банке и так полно вингеров, Салтыков вон даже на замену не выходит почти, а вот качественного форварда в старт так и не купили (при всем уважении к Воробьеву)
Завтра Радиковский закроет все вопросы
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Ответ s_kapa
На банке и так полно вингеров, Салтыков вон даже на замену не выходит почти, а вот качественного форварда в старт так и не купили (при всем уважении к Воробьеву)
Ну как бы левоногих со смещением у нас нет. И перестанет наконец ММГ Пиняя направо совать. Будет отлично дублировать Самоху. Напада конечно хочется,но его не возьмут,тк уже Воробья взяли.
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Ответ Ютубблог Голевой удар
Нда, Салтыкова, конечно, откровенно жалко пока. Как бы не потерялся он в итоге
Пусть работает, в кубке шансы получает. Тики вон пару раз вышел на замену прилично - заработал место в старте, а Пиняев пока присел на лавку
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Ответ Капибарбер
Сперцян для бедных
Ну или так)))
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Слава тебе во Христе! А кто он такой. СтоЯщий футболёр(?)
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