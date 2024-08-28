«Локо» и «Ференцварош» обсуждают сумму выкупа Севикяна. Москвичи хотят 2,5 млн евро, венгры – 4 млн (Иван Карпов)
Переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по Эдгару Севикяну продолжаются.
Ранее сообщалось, что 23-летний армянский полузащитник согласился перейти в московский клуб на правах аренды за 200 тысяч евро.
По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы ведут переговоры о сумме возможного выкупа, который будет необязательным. Железнодорожники хотят, чтобы опция составляла 2,5 млн евро, «Ференцварош» настаивает на 4 млн.
По словам отца игрока, Севикян в данный момент тренируется с венгерской командой и готовится к завтрашнему матчу Лиги Европы против «Бораца».
Севикян присоединился к «Ференцварошу» зимой из «Пари НН». В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.
Вы у себя на диване таких денег и не видели.
Тогда он стоил 1,8
Продать за 67% рыночной стоимости в условиях санкций ещё надо постараться.
можно и обратно в РПЛ родную
Взяли за 1,8 млн
Играть не играет
Но за 4 отдать хотят
Ахерели
Не похоже на Карпова - скорее Локо 4 предлагает, а Ференц на 2,5 настаивает.