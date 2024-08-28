«Локо» и «Ференцварош» обсуждают сумму выкупа Севикяна. Москвичи хотят 2,5 млн евро, венгры – 4 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош деньги Эдгар Севикян Футбол

Переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по Эдгару Севикяну продолжаются.

Ранее сообщалось, что 23-летний армянский полузащитник согласился перейти в московский клуб на правах аренды за 200 тысяч евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы ведут переговоры о сумме возможного выкупа, который будет необязательным. Железнодорожники хотят, чтобы опция составляла 2,5 млн евро, «Ференцварош» настаивает на 4 млн.

По словам отца игрока, Севикян в данный момент тренируется с венгерской командой и готовится к завтрашнему матчу Лиги Европы против «Бораца».

Севикян присоединился к «Ференцварошу» зимой из «Пари НН». В чемпионате Венгрии Эдгар провел 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.

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33 комментария
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Венгнры красавцы взяли даром из РПЛ, обратно другому клубу РПЛ за 4 млн втюхивают. Деньги из воздуха. Руководители клубов за такую сажать надо, бизнесмены хреновы.
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Ой, а как же так, отец же гордо заявлял, что Севакян выбрал Ференцварош ради игры в Европе и это только ступенька в топовые лиги))
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Ответ Роман Мелешкин
зачем он вообще нужен
а что у Локо такой укомплектованный состав, что не нужны игроки? вместо крайних атакующих полузащитников используются крайние защитники. Севикян способен справа сыграть и в паре с Воробьевым выйти. знаком с Галактионовым по Нижнему, является воспитанником Локомотива
+17
0
+17
зачем он вообще нужен
+17
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Ответ bilbiveter
Ой, а как же так, отец же гордо заявлял, что Севакян выбрал Ференцварош ради игры в Европе и это только ступенька в топовые лиги))
Как бы то ни было Россия часть Европы
+10
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+10
Когда я писал, что Севикяна берут в Ференц только потому что он бесплатный и исключительно с целью перепродать его обратно в РПЛ меня тут жестко минусовали и приводили примеры переходов из Ференц в чемпионаты топ-5. Мол, у Севикяна так же будет. Да не будет! Та же схема будет с вратарём Худяковым.
+10
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+8
Ответ Владислав88
Венгнры красавцы взяли даром из РПЛ, обратно другому клубу РПЛ за 4 млн втюхивают. Деньги из воздуха. Руководители клубов за такую сажать надо, бизнесмены хреновы.
1,2 млн евро.
Вы у себя на диване таких денег и не видели.
+9
-2
+7
Ответ Владислав88
Венгнры красавцы взяли даром из РПЛ, обратно другому клубу РПЛ за 4 млн втюхивают. Деньги из воздуха. Руководители клубов за такую сажать надо, бизнесмены хреновы.
Нижний заработал) другое уже не парит
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было Россия часть Европы
Вот только в Европе не играет
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Ответ itemme
Так как бы это и есть даром, учитывая сколько они выручат, вы невнимательно читаете
Это вы не внимательно читаете.
Тогда он стоил 1,8
Продать за 67% рыночной стоимости в условиях санкций ещё надо постараться.
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Зачем было уезжать? Зачем теперь возвращаться? Полгода прошло всего,уже обратно собрался. Как же мечта поиграть в Европе,Венгрия трамплин для более сильных лиг и так далее?
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Ответ error505
Да даже 2,5 много будет
Согласен. Пускай папаня выкупает его и отправляет обратно в РПЛ.
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Ответ sebastian1410
а что у Локо такой укомплектованный состав, что не нужны игроки? вместо крайних атакующих полузащитников используются крайние защитники. Севикян способен справа сыграть и в паре с Воробьевым выйти. знаком с Галактионовым по Нижнему, является воспитанником Локомотива
Ну как бы ни один из аргументов последнего является значительным без привязки к уровню игрока. Тот же Раков подходит по всем пунктам, ну разве что Галактионову он знаком не по Нижнему. При этом и платить за него не надо, он уже по факту в команде. Парню 23 года, а он даже в Венгрии ничего не показал. Мягко говоря сомнительное какое-то подписание. Клубы из нижней половины таблицы умудряются за копейки находить толковых игроков на рынке ЮА, а у нас скаутская система непонятно чем занимается.
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Отец добавлял 300 тысяч евро из своего кармана , чтобы уйти в Европу, а теперь обратно потянуло? Как быстро меняются приоритеты )
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Ответ itemme
Так как бы это и есть даром, учитывая сколько они выручат, вы невнимательно читаете
С чего вы взяли, что они эти деньги выручат? Хотеть много чего можно, вы не верьте всему, что пишут.
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всё, Европа покорена
можно и обратно в РПЛ родную
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2,5 млн. край, он там так и не заиграл,с Тикнизяном будут отжигать в Локо. В команде такая остановка приятная и игра идёт, только ЦЗ хорошего бы ещё подписать и не нужен никто.
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Венгры в курсе, что паспортисты у нас в цене. Севикян - флюгер и бегает по клубам вместо того, чтобы хоть в одной основе как следует закрепиться
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Ничего себе умные
Взяли за 1,8 млн
Играть не играет
Но за 4 отдать хотят
Ахерели
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По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы ведут переговоры о сумме возможного выкупа, который будет необязательным. Железнодорожники хотят, чтобы опция составляла 2,5 млн евро, «Ференцварош» настаивает на 4 млн.
Не похоже на Карпова - скорее Локо 4 предлагает, а Ференц на 2,5 настаивает.
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Ответ Павел Гребнев
Ну как бы ни один из аргументов последнего является значительным без привязки к уровню игрока. Тот же Раков подходит по всем пунктам, ну разве что Галактионову он знаком не по Нижнему. При этом и платить за него не надо, он уже по факту в команде. Парню 23 года, а он даже в Венгрии ничего не показал. Мягко говоря сомнительное какое-то подписание. Клубы из нижней половины таблицы умудряются за копейки находить толковых игроков на рынке ЮА, а у нас скаутская система непонятно чем занимается.
Раков пока показал, что может моменты запарывать и больше ничего.
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Ответ Gerk
такой топ, что даже в венгерском чемпионате ничего не может показать...
На уровне РПЛ был вполне топ в Нижнем Новгороде
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Да даже 2,5 много будет
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Локо нужно отказываться, и эти мадьяры согласятся и за 2ляма. Он лям стоит,и то они на выкуп согласны.
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И это за своего воспитанника который присоединился к Ференцварошу бесплатно ?
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Ответ Amalfitano
Когда я писал, что Севикяна берут в Ференц только потому что он бесплатный и исключительно с целью перепродать его обратно в РПЛ меня тут жестко минусовали и приводили примеры переходов из Ференц в чемпионаты топ-5. Мол, у Севикяна так же будет. Да не будет! Та же схема будет с вратарём Худяковым.
Только он не был бесплатный.
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Ответ Gladiator91
2,5 млн. край, он там так и не заиграл,с Тикнизяном будут отжигать в Локо. В команде такая остановка приятная и игра идёт, только ЦЗ хорошего бы ещё подписать и не нужен никто.
Да пусть хоть 10 просят,это ж необязательный выкуп...доиграет сезон в аренде и обратно пусть в Эвропу едет)
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Ответ jwbmwbqvih
Зачем было уезжать? Зачем теперь возвращаться? Полгода прошло всего,уже обратно собрался. Как же мечта поиграть в Европе,Венгрия трамплин для более сильных лиг и так далее?
мечта играть в Европе и цепляется за любой шанс. в 16 лет уехал из Локомотива в Испанию, выше третьего дивизиона не играл. вернулся в РПЛ, блеснул в Пари и при первой же возможности уехал в Европу хотя спокойно мог получить жирный контракт в Краснодаре. при Станковиче получал игровое время в Ференцвароше, при Янсене всего 8 минут и видимо на него не рассчитывают
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