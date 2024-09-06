Силкин про Вьетнам и Таиланд: «Смеху подобно. Есть ли смысл лететь по 16 часов, чтобы с такими несерьезными соперниками играть?»

Сергей Силкин высмеял уровень соперников сборной России – Вьетнама и Таиланда.

Вчера сборная России крупно обыграла (3:0) в товарищеском матче, а 7 сентября встретится с .

«От матча с Таиландом ничего не жду. То, что было вчера, смеху подобно. Есть ли смысл лететь по 16 часов, чтобы с такими соперниками играть?

Поехали в такое место еще, где климат не наш. Легче было у себя провести матч первого состава против второго, было бы более реальная картина.

Те футболисты, кто вышел против Вьетнама, серьезно отнеслись к игре. Другое дело, что соперник очень слабый, который ничего не создал, еще и себе забил.

Не было такого, что наши футболисты не хотели играть. Выбора у нас нет с кем играть. Серьезные соперники с нами играть не хотят, вот мы с несерьезными играем», – сказал бывший главный тренер «Динамо» .