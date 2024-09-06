Силкин про Вьетнам и Таиланд: «Смеху подобно. Есть ли смысл лететь по 16 часов, чтобы с такими несерьезными соперниками играть?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сергей Силкин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сергей Силкин высмеял уровень соперников сборной России – Вьетнама и Таиланда.

Вчера сборная России крупно обыграла Вьетнам (3:0) в товарищеском матче, а 7 сентября встретится с Таиландом.

«От матча с Таиландом ничего не жду. То, что было вчера, смеху подобно. Есть ли смысл лететь по 16 часов, чтобы с такими соперниками играть?

Поехали в такое место еще, где климат не наш. Легче было у себя провести матч первого состава против второго, было бы более реальная картина. 

Те футболисты, кто вышел против Вьетнама, серьезно отнеслись к игре. Другое дело, что соперник очень слабый, который ничего не создал, еще и себе забил.

Не было такого, что наши футболисты не хотели играть. Выбора у нас нет с кем играть. Серьезные соперники с нами играть не хотят, вот мы с несерьезными играем», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Силкин.

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5 комментариев
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В жизни вообще мало смысла. Какой смысл жить если всё заканчивается смертью?
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Можно было с Динамо сыграть, да?
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Тренеришка с игрочишкой похоже заодно...
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Тут еще невезуха: с Таиландом, похоже, матча не будет, из-за тайфуна. Как раз завтра он будет в Ханое.
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