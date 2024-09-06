Посол России во Вьетнаме о супертайфуне «Яги»: «Пока отмена матча с Таиландом не рассматривается»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Посол России во Вьетнаме высказался о возможном переносе матча с Таиландом.

Вчера россияне разгромили Вьетнам (3:0). Матч сборной России с командой Таиланда запланирован на завтра, 7 сентября.

Сообщалось, что в этот день в Ханое ожидается тайфун «Яги», который может стать сильнейшим за несколько лет. Руководитель Гидрометцентра заявил: «Не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Тайфуны могут привести к летальному исходу».

«Для Вьетнама такая погода – обычное явление, здесь с июня по ноябрь сезон тайфунов. Местные власти относятся к этому со всей серьезностью, заранее оповещают о надвигающейся опасности и готовят города к разгулу стихии.

Если говорить о тайфуне «Яги», то он недавно был переквалифицирован в супертайфун. Последний раз подобное фиксировалось 10 лет назад.

Конечно, есть определенного рода опасения, но тут надо ожидать решения со стороны вьетнамских партнеров, пока, насколько мне известно, решение об отмене матча не рассматривается», – сказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мостовой: кто в футбол играл, тот в сказки не верит!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий