Посол России во Вьетнаме о супертайфуне «Яги»: «Пока отмена матча с Таиландом не рассматривается»

Посол России во Вьетнаме высказался о возможном переносе матча с Таиландом.

Вчера россияне разгромили Вьетнам (3:0). Матч сборной России с командой запланирован на завтра, 7 сентября.

Сообщалось, что в этот день в Ханое ожидается тайфун «Яги», который может стать сильнейшим за несколько лет. Руководитель Гидрометцентра заявил: «Не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Тайфуны могут привести к летальному исходу».

«Для Вьетнама такая погода – обычное явление, здесь с июня по ноябрь сезон тайфунов. Местные власти относятся к этому со всей серьезностью, заранее оповещают о надвигающейся опасности и готовят города к разгулу стихии.

Если говорить о тайфуне «Яги», то он недавно был переквалифицирован в супертайфун. Последний раз подобное фиксировалось 10 лет назад.

Конечно, есть определенного рода опасения, но тут надо ожидать решения со стороны вьетнамских партнеров, пока, насколько мне известно, решение об отмене матча не рассматривается», – сказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.