Карпин о качестве поля в Ханое: «Не идеально, но было и хуже, честно говоря. В Киргизии, например»

Валерий Карпин оценил качество газона на стадионе в Ханое.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с командой . В субботу, 7 сентября, пройдет игра со сборной .

– Покрытие неидеальное. Но, честно говоря, играли мы и на полях похуже. Например, в Киргизии.

– Здесь как будто «бей вперед – игра придет». Вы же так играть не будете?

– Посмотрим. Возможно, так и придется играть, – сказал главный тренер сборной России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Вьетнама. Начало – в 16:00 по московскому времени.