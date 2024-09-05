Карпин о качестве поля в Ханое: «Не идеально, но было и хуже, честно говоря. В Киргизии, например»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин оценил качество газона на стадионе в Ханое.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с командой Вьетнама. В субботу, 7 сентября, пройдет игра со сборной Таиланда.

– Покрытие неидеальное. Но, честно говоря, играли мы и на полях похуже. Например, в Киргизии.

– Здесь как будто «бей вперед – игра придет». Вы же так играть не будете?

– Посмотрим. Возможно, так и придется играть, – сказал главный тренер сборной России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Вьетнама. Начало – в 16:00 по московскому времени.

16 комментариев
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Он, бы поаккуратнее с киргизами. Может они нас еще поиграть пригласят. Выгулять сборную.
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Вот зачем киргизов обидел?) Мог бы же не уточнять, а просто сказать, что бывали и похуже поля...
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Розыгрыш через вратаря увидим, надеюсь? Так веселее.
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Чисто легенды в городе) поля, поля… как будто Барселона Гвардиолы, приехали укатывать)
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Главное чтобы не пришлось потом извиняться))
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Комментарий удален модератором
Идеальные поля существуют только в идеальном мире.
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Комментарий удален модератором
В Ростове каждый сезон огород, поэтому его в пример привел бы лучше.
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Валерка, молчи! Ты нас так с последними партнерами рассоришь. Чем киргизы-то не нравятся, 2:1 их обыграли. Скажи лучше спасибо за таких соперников, благодаря им ты пока тренером работаешь. А то будет, как в Спартаке или Мальорке...
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это что искусственный интеллект наваливает? Или начинающий Остап Бендер? 😁😁😁😁
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Ответ Петрович
Вот зачем киргизов обидел?) Мог бы же не уточнять, а просто сказать, что бывали и похуже поля...
тем более, Карпин играл в 80-е и в начале 90-х на таких полях, которые сейчас и на школьном стадионе стыдно иметь)
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