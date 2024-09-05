Карпин о качестве поля в Ханое: «Не идеально, но было и хуже, честно говоря. В Киргизии, например»
Валерий Карпин оценил качество газона на стадионе в Ханое.
Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с командой Вьетнама. В субботу, 7 сентября, пройдет игра со сборной Таиланда.
– Покрытие неидеальное. Но, честно говоря, играли мы и на полях похуже. Например, в Киргизии.
– Здесь как будто «бей вперед – игра придет». Вы же так играть не будете?
– Посмотрим. Возможно, так и придется играть, – сказал главный тренер сборной России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча России и Вьетнама. Начало – в 16:00 по московскому времени.