Перенос матча России с Таиландом из-за «Яги» пока не планируется. Тайфун может стать сильнейшим в Ханое за несколько лет

Перенос матча России с Таиландом из-за тайфуна «Яги» не ожидается.

Матч российской сборной с командой запланирован на завтра, 7 сентября. Начало игры – в 16:00 по московскому времени.

Как сообщает « », в Ханое, где должна состояться игра, сегодня начался сильный ливень.

По прогнозам синоптиков, 7 сентября в городе ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в Ханое за последние несколько лет. В РФС сообщили, что планов о переносе матча с Таиландом пока нет.

«Пока никаких изменений в планах нет», – заявили в службе коммуникаций .