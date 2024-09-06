Перенос матча России с Таиландом из-за «Яги» пока не планируется. Тайфун может стать сильнейшим в Ханое за несколько лет

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Перенос матча России с Таиландом из-за тайфуна «Яги» не ожидается.

Матч российской сборной с командой Таиланда запланирован на завтра, 7 сентября. Начало игры – в 16:00 по московскому времени. 

Как сообщает «Матч ТВ», в Ханое, где должна состояться игра, сегодня начался сильный ливень.

По прогнозам синоптиков, 7 сентября в городе ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в Ханое за последние несколько лет. В РФС сообщили, что планов о переносе матча с Таиландом пока нет. 

«Пока никаких изменений в планах нет», – заявили в службе коммуникаций РФС.

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3 комментария
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Да, ещё и этот матч отменят. Пора в кндр
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Сколько ж они яги выпили
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