Перенос матча России с Таиландом из-за «Яги» пока не планируется. Тайфун может стать сильнейшим в Ханое за несколько лет
Перенос матча России с Таиландом из-за тайфуна «Яги» не ожидается.
Матч российской сборной с командой Таиланда запланирован на завтра, 7 сентября. Начало игры – в 16:00 по московскому времени.
Как сообщает «Матч ТВ», в Ханое, где должна состояться игра, сегодня начался сильный ливень.
По прогнозам синоптиков, 7 сентября в городе ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в Ханое за последние несколько лет. В РФС сообщили, что планов о переносе матча с Таиландом пока нет.
«Пока никаких изменений в планах нет», – заявили в службе коммуникаций РФС.